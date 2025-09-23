Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης: Παρατείνεται η προθεσμία ολοκλήρωσης των έργων στο πλαίσιο του Leader - iefimerida.gr

Με ανακοίνωσή του, το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων γνωστοποιεί πως παρατείνεται η προθεσμία ολοκλήρωσης υλοποίησης των έργων στο πλαίσιο του Leader, μέχρι τις 31 Οκτωβρίου.

Παρατείνεται έως την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025 η προθεσμία για την ολοκλήρωση υλοποίησης των ενταγμένων πράξεων στο πλαίσιο των υπομέτρων 19.2 «Στήριξη υλοποίησης δράσεων των στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD/LEADER)» και 19.3 «Στήριξη για την προπαρασκευή και την υλοποίηση της συνεργασίας (διακρατική και διατοπική)» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014–2022.

Η απόφαση για την παράταση ανακοινώθηκε κατόπιν συνεργασίας του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Κώστα Τσιάρα, με την αρμόδια Γενική Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του ΥΠΑΑΤ, Αργυρώ Ζέρβα.

Δεδομένου ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το κλείσιμο του ΠΑΑ 2014-2022, η καταληκτική ημερομηνία καταβολής των δαπανών είναι η 31.12.2025, κρίνεται αναγκαία η επίσπευση των διαδικασιών ολοκλήρωσης των πράξεων προκειμένου να επιτευχθεί:

η απρόσκοπτη υλοποίηση των απαραίτητων διοικητικών ελέγχων, και

η μέγιστη δυνατή απορρόφηση των ενωσιακών πόρων

Οι σχετικές υπουργικές αποφάσεις τροποποίησης του υπομέτρου 19.2 «4η τροποποίηση της υπ’ αρ. 1337/04.05.2022 απόφασης του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 3083/04.08.2021 απόφασης του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: Πλαίσιο υλοποίησης του Μέτρου 19, Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων, (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, υπομέτρα 19.2 και 19.4” (Β΄3702)» (Β’ 2310)» ΑΔΑ: 9ΩΚ44653ΠΓ και του υπομέτρου 19.3 «3η Τροποποίηση της υπ’ αρ. 6059/22.12.2022 απόφασης του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Τροποποίηση και αντικατάσταση της υπ’ αρ. 153/22-01-2021 (B΄326) υπουργικής απόφασης: Πλαίσιο υλοποίησης του υπο-μέτρου 19.3 «Στήριξη για την προπαρασκευή και την υλοποίηση της συνεργασίας (διακρατική & διατοπική)» του Μέτρου 19 του ΠΑΑ 2014 – 2020 (B΄6850)» ΑΔΑ: Ψ3ΖΚ4653ΠΓ-ΛΞΓ, έχουν αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ: www.agrotikianaptixi.gr.

Τί είναι το πρόγραμμα Leader

Το Leader II, όπως σημειώνεται στον ιστότοπο του υπουργείου, είναι μια πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αγροτική ανάπτυξη και αποτελεί τη συνέχεια του Leader I. Εφαρμόστηκε κυρίως σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της χώρας, ώστε να ενισχυθεί η προσπάθεια ανάκαμψής τους και να βελτιωθεί η ποιότητα της ζωής των κατοίκων των περιοχών αυτών.

Ενδιάμεσος φορέας διαχείρισης της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας στη χώρα μας έχει οριστεί το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Οι δράσεις της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Leader II προωθούνται από τις Ομάδες Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ). Στη χώρα μας τις Ομάδες Τοπικής Δράσης αποτελούν Αναπτυξιακές Εταιρίες (ΑΝ. ΕΤ.), που είναι οι τοπικοί αναπτυξιακοί μηχανισμοί των παραγωγικών και κοινωνικών φορέων μιας αγροτικής περιοχής.

Τα μέτρα, τα οποία περιλαμβάνει το πρόγραμμα Leader II αφορούν στην επαγγελματική κατάρτιση, στον αγροτουρισμό, στην παροχή στήριξης στις μικρές επιχειρήσεις, στην αξιοποίηση και εμπορία της γεωργικής και δασικής παραγωγής, της τοπικής αλιείας, στη διατήρηση και βελτίωση του περιβάλλοντος.

Οι βασικοί στόχοι του προγράμματος αφορούν:

Στην ενθάρρυνση των υποδειγματικών τοπικών πρωτοβουλιών αγροτικής ανάπτυξης.

Στην παροχή στήριξης σε δράσεις καινοτόμου, υποδειγματικού και μεταβιβάσιμου χαρακτήρα, οι οποίες παρουσιάζουν τις νέες οδούς που μπορεί να ακολουθήσει η αγροτική ανάπτυξη.

Στην ανταλλαγή εμπειριών και στη μεταφορά τεχνογνωσίας.

Στην παροχή στήριξης σε προγράμματα διακρατικής συνεργασίας, τα οποία προέρχονται από τοπικούς φορείς των αγροτικών περιοχών.

Στρατηγικός στόχος των προγραμμάτων των ΑΝ. ΕΤ. είναι η συγκράτηση του αγροτικού πληθυσμού στην ύπαιθρο με παρεμβάσεις, που εξασφαλίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξή της, δίνουν τη δυνατότητα συμπληρωματικού εισοδήματος και συμβάλουν στη μείωση της ανεργίας, στη διαφύλαξη των φυσικών πόρων και στην προστασία του περιβάλλοντος.