Παράλληλη ασφάλιση: Ποιοι και γιατί δικαιούνται μεγαλύτερη σύνταξη

Χιλιάδες ασφαλισμένοι μπορούν να πάρουν μεγαλύτερη σύνταξη, ουσιαστική προσαύξηση δηλαδή στο μηνιαίο ποσό, με μια βασική προϋπόθεση, να είχαν καταβάλει εισφορές, όταν εργαζόντουσαν, σε δύο διαφορετικά ασφαλιστικά Ταμεία.

Καθοριστικό ρόλο παίζει και η περίοδος που καταβλήθηκαν οι εισφορές, με την 1η Ιανουαρίου 2017 να είναι ημερομηνία κλειδί. Γιατί; Από τότε και μετά, οι παράλληλες επαγγελματικές δραστηριότητες αντιμετωπίζονται ως παράλληλη απασχόληση στον e-ΕΦΚΑ και όχι ως ασφάλιση σε δύο ξεχωριστούς φορείς κύριας ασφάλισης.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τι ισχύει ακριβώς και ποιους αφορά; Αφορά εκείνους που είχαν παράλληλη απασχόληση, δηλαδή, ως μισθωτοί και ελεύθεροι επαγγελματίες. Να σημειώσουμε πάντως ότι η παράλληλη μισθωτή απασχόληση αυξήθηκε κατά 25% μεταξύ 2019-2025, ξεπερνώντας τη συνολική αύξηση των μισθωτών κατά 17%. Το ποσοστό των παράλληλα εργαζομένων στο σύνολο της απασχόλησης αυξήθηκε από 9,5% σε 10,6% την τελευταία εξαετία (μέχρι τα τέλη του περασμένου έτους), ενώ οι μισθωτοί με πλήρη απασχόληση και επιπλέον θέσεις εργασίας σημείωσαν τη μεγαλύτερη αύξηση κατά 37,8%.﻿

Η εγκύκλιος του e-ΕΦΚΑ που ξεκαθαρίζει τι ισχύει

Ας δούμε λοιπόν ποιοι είναι οι ασφαλισμένοι που δικαιούνται προσαύξηση λόγω διπλών εισφορών. Τις απαντήσεις δίνει η εγκύκλιος 45/2020 του e-ΕΦΚΑ, που ξεκαθαρίζει τα πάντα.

Ειδικότερα, στους δικαιούχους περιλαμβάνονται ασφαλισμένοι που εργάζονταν ως μισθωτοί και ταυτόχρονα ασκούσαν ελεύθερο επάγγελμα, καταβάλλοντας ξεχωριστές εισφορές στο ΙΚΑ και στον ΟΑΕΕ. Αξίζει να αναφέρουμε την χαρακτηριστική περίπτωση για όσους είχαν ταυτόχρονη ασφάλιση στο πρώην ΙΚΑ και στον πρώην ΟΑΕΕ. Για παράδειγμα, εργαζόμενος που ήταν ασφαλισμένος στο ΙΚΑ λόγω μισθωτής εργασίας και παράλληλα διατηρούσε εμπορική επιχείρηση με ασφάλιση στον ΟΑΕΕ μπορεί να αξιοποιήσει τις εισφορές που κατέβαλε και στους δύο φορείς.

Στην περίπτωση που ο παράλληλος ασφαλιστικός χρόνος δεν έχει αξιοποιηθεί για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, υπάρχει η δυνατότητα να προσφέρει πρόσθετη παροχή μέσω της προσαύξησης της σύνταξης. Η συγκεκριμένη δυνατότητα αφορά, μεταξύ άλλων, ασφαλισμένους που έχουν καταθέσει αίτηση συνταξιοδότησης από τις 13 Μαΐου 2016 και έπειτα, βάσει όσων ορίζει η ασφαλιστική νομοθεσία.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με ποιον τρόπο όμως υπολογίζεται η αύξηση; Για τον χρόνο παράλληλης ασφάλισης που αφορά την περίοδο έως τις 31 Δεκεμβρίου 2016, η προσαύξηση υπολογίζεται με βάση ένα ειδικό ποσοστό αναπλήρωσης. Ειδικότερα, το ετήσιο ποσοστό διαμορφώνεται σε 0,075% για κάθε μία ποσοστιαία μονάδα επιπλέον εισφοράς που έχει καταβληθεί για την κύρια σύνταξη.

Στην παράγραφο 4, της εγκυκλίου του e-ΕΦΚΑ αναφέρονται τα εξής:

Ο τρόπος υπολογισμού της κύριας σύνταξης καθορίζεται από τις διατάξεις της περίπτωσης α) της παραγράφου 4. Συγκεκριμένα, ο χρόνος ασφάλισης μέχρι 31.12.2016 στον ενταχθέντα στον e-ΕΦΚΑ φορέα καθώς και ο χρόνος ασφάλισης που έχει διανυθεί από την 1η.1.2017 και εντεύθεν, με τον οποίο θεμελιώνεται το συνταξιοδοτικό δικαίωμα, λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 8 και 28 του ν. 4387/2016 όπως ισχύουν με τις διατάξεις των άρθρων 24 και 28 του ν. 4670/2020.

Για τον χρόνο ασφάλισης έως 31.12.2016 στον άλλο φορέα που δεν έχει ληφθεί υπόψη για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος, χορηγείται επιπλέον παροχή για κάθε έτος που έχει καταβληθεί επιπλέον εισφορά, η οποία υπολογίζεται με ετήσιο ποσοστό αναπλήρωσης 0,075% για καθεμία ποσοστιαία μονάδα (1%) επιπλέον εισφοράς. Ο συντάξιμος μισθός σε αυτή την περίπτωση προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη τη βάση υπολογισμού της επιπλέον εισφοράς.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα δύο σενάρια για τις αυξήσεις στις συντάξεις

Kλείνοντας, να πούμε ότι δύο είναι τα σενάρια για τις αυξήσεις στις συντάξεις από την Πρωτοχρονιά του 2027.

Το ένα σενάριο κάνει λόγο για αύξηση των κύριων συντάξεων κατά 2.8%, επηρεάζοντας παλιές και νέες συντάξεις. Για παλιούς συνταξιούχους, η αύξηση υπολογίζεται επί της επανυπολογισθείσας σύνταξης, που φαίνεται στα εκκαθαριστικά τους και όχι επί της καταβαλλόμενης, άρα η αύξηση είναι μικρότερη.

Το δεύτερο σενάριο κάνει λόγο για ένα ποσοστό αύξησης στο 3,1%. Το οικονομικό επιτελείο, σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζει το ενδεχόμενο αναπροσαρμογής του ποσοστού αύξησης, με στόχο οι νέες εκτιμήσεις να αποτυπωθούν στο τελικό σχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού.