Παραίτηση-βόμβα στην Ben & Jerry's: Γιατί ο Τζέρι Γκρίνφιλντ έφυγε από την εταιρεία μετά από σχεδόν 50 χρόνια - iefimerida.gr

Σεισμό στον κόσμο των brands προκαλεί η παραίτηση του συνιδρυτή της Ben & Jerry’s, Τζέρι Γκρίνφιλντ, σχεδόν 50 χρόνια μετά την ίδρυση της εταιρείας.
Ο επί δεκαετίες συνεργάτης και φίλος του, Μπεν Κοέν, μίλησε στο CNN και αποκάλυψε το παρασκήνιο: «Η σύγκρουση με την Unilever τον τσάκιζε. Δεν άντεχε άλλο».
Η ρήξη με τη μητρική εταιρεία
Η ανακοίνωση του Γκρίνφιλντ στα social media έριξε «βόμβα»: κατηγόρησε τη Unilever ότι φιμώνει τη Ben & Jerry’s σε κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα – στοιχείο ταυτόσημο με την ταυτότητά της. Yπενθυμίζεται ότι η Unilever αγόρασε την εταιρεία το 2000 για 326 εκατ. δολάρια, υποσχόμενη ανεξαρτησία.
Διαβάστε περισσότερα στο economistas.gr.
Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο