Παραίτηση-βόμβα στην Ben & Jerry's: Γιατί ο Τζέρι Γκρίνφιλντ έφυγε από την εταιρεία μετά από σχεδόν 50 χρόνια - iefimerida.gr

Σεισμό στον κόσμο των brands προκαλεί η παραίτηση του συνιδρυτή της Ben & Jerry’s, Τζέρι Γκρίνφιλντ, σχεδόν 50 χρόνια μετά την ίδρυση της εταιρείας.

Ο επί δεκαετίες συνεργάτης και φίλος του, Μπεν Κοέν, μίλησε στο CNN και αποκάλυψε το παρασκήνιο: «Η σύγκρουση με την Unilever τον τσάκιζε. Δεν άντεχε άλλο».

Η ρήξη με τη μητρική εταιρεία



Η ανακοίνωση του Γκρίνφιλντ στα social media έριξε «βόμβα»: κατηγόρησε τη Unilever ότι φιμώνει τη Ben & Jerry’s σε κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα – στοιχείο ταυτόσημο με την ταυτότητά της. Yπενθυμίζεται ότι η Unilever αγόρασε την εταιρεία το 2000 για 326 εκατ. δολάρια, υποσχόμενη ανεξαρτησία.

