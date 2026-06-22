Παπαθανάσης: Πάνω από 142 εκατ. ευρώ σε δήμους που χτυπήθηκαν από φυσικές καταστροφές - iefimerida.gr

Πακέτο οικονομικής στήριξης 142.969.000 ευρώ ανακοίνωσε για δήμους που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές, ο αναπ. υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Ν. Παπαθανάσης.

Η χρηματοδότηση από το ειδικό Πρόγραμμα Αντιμετώπισης και Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών του ΕΠΑ 2026-2030, αφορά στην υλοποίηση έργων αποκατάστασης ζημιών και ενίσχυσης κρίσιμων υποδομών που έχουν πληγεί από φυσικά φαινόμενα, με στόχο την ταχεία επαναφορά της λειτουργικότητας βασικών δικτύων και υπηρεσιών, καθώς και την ενδυνάμωση της ανθεκτικότητας των τοπικών κοινωνιών απέναντι σε μελλοντικούς κινδύνους.

Το Ειδικό Πρόγραμμα Αντιμετώπισης και Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών ΕΠΑ 2026-2030 αποτελεί κεντρικό πυλώνα χρηματοδότησης δράσεων πρόληψης, αποκατάστασης και ενίσχυσης της ανθεκτικότητας των υποδομών, συμβάλλοντας στη ουσιαστική θωράκιση της χώρας απέναντι στους κινδύνους που απορρέουν από φυσικές καταστροφές.

ΑΠΕ-ΜΠΕ