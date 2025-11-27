Πάνω από 7 δισ. ευρώ ο κύκλος των εκδόσεων των ελληνικών τραπεζών για το 2025 - iefimerida.gr

Με την έκδοση του πράσινου ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας της τράπεζας Πειραιώς ύψους 500 εκατ. ευρώ με κουπόνι 3,375% «κλείνει» κατά πάσα πιθανότητα ο κύκλος των εκδόσεων των ελληνικών τραπεζών για το 2025.

Ένας κύκλος της τάξης των 7 δις ευρώ που ενισχύει την ρευστότητα των ελληνικών τραπεζών που αναζητούν ευκαιρίες εξαγορών, υποστηρίζει τα σχέδια εξωστρέφειας, χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας και τους επιτρέπει να έχουν μεγάλα «μαξιλάρια» ώστε να ανταπεξέλθουν σε ενδεχόμενους μελλοντικούς κινδύνους, γεγονός που θα επιτρέψει στον ευρωπαίο επόπτη να δώσει το «πράσινο φως» για γενναιόδωρα μερίσματα.

Ειδικότερα σε ότι αφορά τη θωράκιση των τραπεζών έναντι μιας ενδεχόμενης ανάγκης εξυγίανσης οι ελληνικές τράπεζες έχουν υπερβεί τους στόχους των MREL – Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων – τους οποίους είχε θέσει ο SRB (Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης) και είναι διαφορετικοί για κάθε τράπεζα, ανάλογα με το μέγεθος και άλλα χαρακτηριστικά του ισολογισμού.

Ειδικότερα, με βάση τα αποτελέσματα του 9μηνου που ανακοίνωσαν στις αρχές του μήνα οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, ο δείκτης ΜREL για τη Εurobank διαμορφώνεται στο 29,2% των σταθμισμένων στοιχείων ενεργητικού έναντι στόχου 27,8% , η Πειραιώς είναι στο 30,4% έναντι στόχου 27,4%, η Εθνική στο 28,5% (στόχος 26,8%) και η Alpha Bank στο 30,2% (27,3%). Παρά το γεγονός ότι οι στόχοι είχαν ήδη επιτευχθεί οι ελληνικές τράπεζες αποφάσισαν να κινηθούν «πιο επιθετικά» αξιοποιώντας το περιβάλλον χαμηλότερων επιτοκίων, την επενδυτική βαθμίδα και τις θετικές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας ώστε να «φουσκώσουν» τα κεφαλαιακά τους μαξιλάρια και να αντικαταστήσουν παλαιότερες, ακριβότερες εκδόσεις τους.

Η τελευταία «πράσινη» έκδοση

Σε ότι αφορά στην τελευταία «πράσινη» έκδοση της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια της αναβάθμισης της σε ‘ΑΑΑ’ από τον MSCI σε θέματα ESG, η οποία αποτελεί την ανώτατη αξιολόγηση. Η αναβάθμιση αυτή τοποθετεί την Τράπεζα ως τη μοναδική ελληνική εταιρεία με την ανώτατη αξιολόγηση ‘ΑΑΑ’ από τον MSCI σε θέματα ESG, ενώ σε διεθνές επίπεδο, αναδεικνύει την Τράπεζα σε πρωταγωνιστική θέση στον χρηματοοικονομικό κλάδο, σε θέματα βιωσιμότητας.

Η Πειραιώς αποτελεί τη μόνη ελληνική Τράπεζα, με τέσσερις εκδόσεις ομολόγων (οκτώ συνολικά για το τραπεζικό σύστημα) με πράσινη στόχευση συνολικού ύψους €2,15 δισ., επιβεβαιώνοντας περαιτέρω την ισχυρή της δέσμευση σε θέματα βιωσιμότητας. Περίπου €800εκατ. από τα έσοδα των υφιστάμενων πράσινων εκδόσεων έχουν ήδη διοχετευθεί σε επιλέξιμες πράσινες επενδύσεις.

Το νέο Πράσινο Ομόλογο της Πειραιώς διάρκειας 6 ετών με δικαίωμα ανάκλησης στα 5 έτη, που θα υποστήριξη περαιτέρω τον δείκτη ΜREL, συγκέντρωσε ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον με συμμετοχή περισσότερων από 120 θεσμικών επενδυτών, με το 66% να κατανέμεται σε διαχειριστές κεφαλαίων, το 29% σε τράπεζες, και το 5% σε λοιπούς επενδυτές. Περισσότερο από το 80% της έκδοσης διατέθηκε σε διεθνείς θεσμικούς επενδυτές, με τη ζήτηση να προέρχεται κυρίως από τη Γαλλία (27%), το Ηνωμένο Βασίλειο (23%), και την Ιταλία (10%). Επισημαίνεται ότι το μεγαλύτερο ποσοστό της έκδοσης διατέθηκε σε επενδυτές με εστίαση σε κριτήρια ESG.

Την περασμένη εβδομάδα η Εθνική Τράπεζα ολοκλήρωσε με επιτυχία την έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας στις διεθνείς αγορές, ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ, με επιτόκιο 3,375% και λήξη του 2032. Η συναλλαγή αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Τράπεζας για την εκπλήρωση των Ελάχιστων Απαιτούμενων Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL) που αποτελεί κανονιστική απαίτηση για τις ευρωπαϊκές τράπεζες.

Η έκδοση προσέλκυσε έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, με τη ζήτηση να κορυφώνεται στα 1,7 δις ευρώ από περισσότερους από 100 θεσμικούς επενδυτές, που αντιστοιχεί σε υπερκάλυψη πάνω από 3,5 φορές του ποσού της έκδοσης. Πάνω από το 75% των ομολόγων κατανεμήθηκαν σε διεθνείς θεσμικούς επενδυτές. To 58% της έκδοσης διατέθηκε σε διαχειριστές κεφαλαίων, ασφαλιστικές εταιρίες και συνταξιοδοτικά ταμεία, το 36% σε Τράπεζες και private banking, το 5% σε υπερεθνικούς οργανισμούς και το 1% σε hedge funds.