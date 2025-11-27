 Ουκρανία: Συμφωνία με το ΔΝΤ για νέο πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας, ύψους 8,2 δισ. δολαρίων - iefimerida.gr
Ουκρανία: Συμφωνία με το ΔΝΤ για νέο πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας, ύψους 8,2 δισ. δολαρίων

ΔΝΤ
ΔΝΤ / Φωτογραφία αρχείου: AP Images
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ανακοίνωσε ότι κατέληξε σε συμφωνία με το Κίεβο σχετικά με ένα νέο τετραετές πρόγραμμα οικονομικής βοήθειας στην Ουκρανία, ύψους 8,2 δισ. δολαρίων.

Το νέο πρόγραμμα θα υποστηρίξει μια σειρά μακροοικονομικών και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, που αποσκοπούν στη σταθεροποίηση της οικονομίας της χώρας, η οποία έχει πληγεί από τον πόλεμο.

Αυτή η νέα συμφωνία, η οποία απομένει να εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο του ΔΝΤ, θα αντικαταστήσει προηγούμενο πρόγραμμα -ύψους άνω των 15 δισ. δολαρίων- που εγκρίθηκε τον Μάρτιο του 2023, στο πλαίσιο ενός μεγαλύτερου διεθνούς πακέτου οικονομικής βοήθειας, ύψους 122 δισ. δολαρίων.

Η συμφωνία με το ΔΝΤ καταδεικνύει την ανθεκτικότητα της ουκρανικής οικονομίας, παρά τη συνεχιζόμενη ρωσική εισβολή, δήλωσε η πρωθυπουργός της Ουκρανίας Γιούλια Σβιριντένκο, η οποία δεσμεύτηκε να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις και την καταπολέμηση της διαφθοράς.

