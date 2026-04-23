Ποιοι και τι θα πάρουν από τα νέα μέτρα: Τι δικαιούνται γονείς, συνταξιούχοι, ενοικιαστές, δείτε παραδείγματα - iefimerida.gr

Πλέγμα παρεμβάσεων για τη στήριξη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων ανακοίνωσε η κυβέρνηση, στον απόηχο της δημοσιοποίησης του πρωτογενούς πλεονάσματος.



Η δέσμη οκτώ μέτρων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός κινείται σε τρεις βασικούς άξονες: στήριξη του εισοδήματος, μείωση του κόστους ζωής, αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους. «Επιλέξαμε ένα ισορροπημένο μείγμα πολιτικής: με μόνιμα μέτρα εκεί που οι ανάγκες είναι διαρκείς, με στοχευμένες προσωρινές παρεμβάσεις εκεί που οι πιέσεις είναι συγκυριακές. Αφορούν δηλαδή το εδώ και το τώρα» είπε, κατά την εξειδίκευση των μέτρων, ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης.

Τι κερδίζουν οι οικογένειες με παιδιά

Στα τέλη Ιουνίου θα δοθεί έκτακτη ενίσχυση σε οικογένειες με παιδιά ύψους 150 ευρώ για κάθε τέκνο. Αυτή θα δοθεί χωρίς αίτηση και αφορά σχεδόν το 80% των οικογενειών.



Παραδείγματα:

Έγγαμη οικογένεια με ένα τέκνο θα δει στον λογαριασμό της οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ, με την προϋπόθεση το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνάει τα 40.000 ευρώ. Για μη έγγαμη οικογένεια, το ποσό της ενίσχυσης παραμένει 150 ευρώ, απλώς τα εισοδηματικά κριτήρια μειώνονται κατά 1.000 (39.000).

Έγγαμη οικογένεια με δύο τέκνα θα δει στον λογαριασμό της οικονομική ενίσχυση 300 ευρώ (150 x 2), με την προϋπόθεση το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνάει τα 45.000 ευρώ. Για μη έγγαμη οικογένεια, το ποσό της ενίσχυσης παραμένει 300 ευρώ, απλώς τα εισοδηματικά κριτήρια μειώνονται κατά 1.000 (44.000).

Έγγαμη οικογένεια με τρία τέκνα θα δει στον λογαριασμό της οικονομική ενίσχυση 450 ευρώ (150 x 3), με την προϋπόθεση το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνάει τα 50.000 ευρώ. Για μη έγγαμη οικογένεια, το ποσό της ενίσχυσης παραμένει 450 ευρώ, απλώς τα εισοδηματικά κριτήρια μειώνονται κατά 1.000 (49.000).

Έγγαμη οικογένεια με επτά τέκνα θα δει στον λογαριασμό της οικονομική ενίσχυση 1.050 ευρώ (150 x 7), με την προϋπόθεση το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνάει τα 65.000 ευρώ. Για μη έγγαμη οικογένεια, το ποσό της ενίσχυσης παραμένει 1.050 ευρώ, απλώς τα εισοδηματικά κριτήρια μειώνονται κατά 1.000 (64.000).

Ενίσχυση για τους ενοικιαστές



Η κυβέρνηση ανακοίνωσε την αύξηση των εισοδηματικών ορίων επιστρέφοντας σε περισσότερους το ενοίκιο. Με αυτό το μέτρο ανακουφίζονται επιπλέον 70.000 νοικοκυριά και στηρίζονται συνολικά πάνω από 1 εκατομμύριο ενοικιαστές - το 86% του συνόλου.



Εδώ, προστίθενται πέντε χιλιάδες ευρώ και από 20.000 ανεβαίνει στα 25.000 ευρώ και από 28.000 στα 35.000 ευρώ.



Για τις μονογονεϊκές από 31.000 στα 39.000 ευρώ, αλλά και 5 συν 5.000 ευρώ ανά τέκνο.

Επεκτείνεται η επιδότηση του diesel

Παράλληλα, επεκτείνεται η επιδότηση του diesel στο δίκτυο με 20 λεπτά ανά λίτρο (16 λεπτά συν ΦΠΑ) και για τον μήνα Μάιο, ανακουφίζοντας καταναλωτές και επιχειρήσεις.



Στήριξη στους συνταξιούχους



Σύμφωνα με τα νέα μέτρα, αυξάνεται σε 300 ευρώ καθαρά η ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων, ανασφάλιστων υπερηλίκων και Ατόμων με Αναπηρία που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο σε βάση μόνιμη και ετήσια. Επίσης, διευρύνεται η περίμετρός της, καλύπτοντας πλέον 1,9 εκατ. δικαιούχους, δηλαδή το 85% των συνταξιούχων άνω των 65 ετών.



Τα μέτρα για το ιδιωτικό χρέος

«Τα μέτρα για το ιδιωτικό χρέος, τα οποία θεωρούμε ότι θα δώσουν μια βαθιά ανάσα στην κοινωνία και τα οποία θα ανακοινώναμε ανεξάρτητα από τις όποιες ανακοινώσεις για το πλεόνασμα, όπως αυτές οι οποίες ήρθαν σήμερα. Να πω ότι ακούσαμε προσεκτικά το αίτημα των πολιτών και των επιχειρήσεων. Κατανοήσαμε τον προβληματισμό τους για βάρη του παρελθόντος, για οφειλές που συσσωρεύτηκαν σε άλλες συνθήκες και που σήμερα είναι εμπόδιο για το μέλλον» σημείωσε ο Κυριάκος Πιερρακάκης.



Οι πρωτοβουλίες για το ιδιωτικό χρέος βοηθούν εκατομμύρια οφειλέτες, ενώ παράλληλα απελευθερώνουν την οικονομική δραστηριότητα.



Πρώτον, η κατάσχεση του τραπεζικού λογαριασμού ενός οφειλέτη θα μπορεί πλέον να αίρεται εάν έχει εξοφληθεί το 25% της οφειλής του και έχουν ρυθμιστεί οι λοιπές υποχρεώσεις του προς τη φορολογική διοίκηση.

Δεύτερον, στο εξής δίνεται επίσης η δυνατότητα να ενταχθούν στον εξωδικαστικό μηχανισμό και χρέη από 5.000 μέχρι 10.000 ευρώ, κάτι το οποίο εξυπηρετεί περίπου 300.000 ενδιαφερόμενους.

Τρίτον, οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2023 θα μπορούν τώρα να ενταχθούν σε καθεστώς 72 δόσεων, με μόνη προϋπόθεση την αποπληρωμή ή τον διακανονισμό τυχόν νέων ληξιπρόθεσμων μετά το 2023.

Μόνο για παλιά χρέη η ρύθμιση 72 δόσεων



Το οικονομικό επιτελείο ξεκαθαρίζει ότι δεν μπορεί να επεκτείνει οριζόντια την πάγια ρύθμιση σε περισσότερες δόσεις, καθώς ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα είχε σημαντικό δημοσιονομικό κόστος -που εκτιμάται άνω των 2,5 δισ. ευρώ ετησίως- και θα έθετε σε κίνδυνο τη δημοσιονομική σταθερότητα. Γι' αυτό και διατηρείται ο βασικός κανόνας: Οι τρέχουσες οφειλές εξυπηρετούνται μέσω της πάγιας ρύθμισης (έως 24 ή 48 δόσεις), ενώ για τα παλαιά χρέη της κρίσης δίνεται η ειδική διευκόλυνση των 72 δόσεων.



Στην πράξη, οι τρεις επιλογές λειτουργούν εναλλακτικά και ο κάθε οφειλέτης καλείται να επιλέξει τι τον συμφέρει περισσότερο: μια απλή ρύθμιση δόσεων για τα παλαιά χρέη, τη συνέχιση της πάγιας για τα νέα, ή τον εξωδικαστικό που μπορεί να προσφέρει καλύτερους όρους και μείωση της οφειλής. Με αυτό το μοντέλο επιχειρείται να κλείσει ο κύκλος των χρεών της κρίσης, χωρίς να ανοίξει ένας νέος.



Επιδότηση λιπασμάτων για τους αγρότες



Μέχρι και τον Αύγουστο συνεχίζεται η επιδότηση των λιπασμάτων με το 15% της αξίας των τιμολογίων αγοράς τους. Ένα μέτρο που δυνητικά αφορά 250.000 αγρότες, όπως και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα.