Όρια χωρίς καυγά: Πώς χτίζεται εμπιστοσύνη γύρω από τα χρήματα στην εφηβεία - iefimerida.gr

Η ισορροπία ανάμεσα στην αυτονομία και τον έλεγχο.

Στην εφηβεία, οι συζητήσεις για τα χρήματα σπάνια γίνονται με απλό και ήρεμο τρόπο. Συχνά ξεκινούν από κάτι μικρό, ένα χαρτζιλίκι, μια έξοδο, μια online αγορά, και καταλήγουν να αγγίζουν κάτι βαθύτερο που αφορά το ποιος αποφασίζει και μέχρι ποιο σημείο. Σε αυτή τη φάση, το θέμα των χρημάτων αλλάζει χαρακτήρα μέσα στην οικογένεια και συνδέεται άμεσα με την ανεξαρτησία του παιδιού. Το παιδί θέλει να αποφασίζει περισσότερο μόνο του, ενώ ο γονέας προσπαθεί να διατηρήσει ένα αίσθημα ασφάλειας και ελέγχου.

Σε αυτό το στάδιο, η ένταση δεν προκύπτει πάντα από το ποσό, αλλά από το πλαίσιο: πόσο συχνά δίνονται χρήματα, τι θεωρείται λογικό, τι συμβαίνει όταν τελειώνουν νωρίτερα. Έτσι, κάτι φαινομενικά απλό μπορεί εύκολα να καταλήξει σε σημείο τριβής στην καθημερινότητα.

﻿Όταν τα χρήματα γίνονται μέρος της ανεξαρτησίας



Η εφηβεία είναι η περίοδος κατά την οποία το παιδί δοκιμάζει για πρώτη φορά, με πιο ουσιαστικό τρόπο, τι σημαίνει να διαχειρίζεται επιλογές. Τα χρήματα είναι ένα από τα πρώτα πεδία όπου αυτή η μετάβαση φαίνεται καθαρά και συχνά το πρώτο σημείο όπου το «θέλω» συγκρούεται με το «πρέπει». Δεν πρόκειται για θεωρητική άσκηση, αλλά για μικρές αποφάσεις που σταδιακά διαμορφώνουν συμπεριφορά.

Μέσα από αυτές, το παιδί αρχίζει να αντιλαμβάνεται ότι κάθε επιλογή έχει συνέπειες και ότι η διαχείριση δεν είναι απλώς κατοχή χρημάτων, αλλά ιεράρχηση αναγκών και επιθυμιών. Αυτή η εξοικείωση χτίζεται μέσα από την καθημερινή εμπειρία.

﻿Γιατί ο συνεχής έλεγχος δεν λύνει το πρόβλημα



Από την πλευρά του γονέα, η ανάγκη για έλεγχο είναι απολύτως αναμενόμενη. Στην πράξη, όμως, ο συνεχής έλεγχος δεν οδηγεί πάντα σε καλύτερη διαχείριση. Συχνά οδηγεί σε επαναλαμβανόμενες διαπραγματεύσεις και εξηγήσεις που κουράζουν και τις δύο πλευρές.

Το ζητούμενο δεν είναι αν θα υπάρχουν όρια, αλλά πώς αυτά θα γίνουν σαφή χωρίς να χρειάζεται να επαναδιατυπώνονται καθημερινά. Όταν το πλαίσιο είναι ξεκάθαρο, η συζήτηση μετατοπίζεται από τον έλεγχο στην ευθύνη και εκεί αρχίζει να χτίζεται η εμπιστοσύνη.

﻿Η σημασία του καθαρού πλαισίου στην καθημερινότητα



Στις περισσότερες οικογένειες, η ένταση γύρω από τα χρήματα δεν προκύπτει επειδή υπάρχει διαφωνία σε όλα, αλλά επειδή οι κανόνες αλλάζουν ανάλογα με τη στιγμή. Αυτό κάνει τη διαχείριση πιο θολή και για τον γονέα και για το παιδί.

Αντίθετα, όταν υπάρχει ένα σταθερό και ορατό πλαίσιο, οι συζητήσεις γίνονται πιο καθαρές. Το παιδί γνωρίζει μέσα σε ποια όρια κινείται και ο γονέας δεν χρειάζεται να επανέρχεται διαρκώς στον ίδιο έλεγχο.

﻿Πώς μπορούν να μπουν όρια χωρίς ένταση



Στην πράξη, η ισορροπία χτίζεται μέσα από μικρές, σταθερές συμφωνίες που είναι ξεκάθαρες και για τις δύο πλευρές. Το παιδί χρειάζεται να γνωρίζει εκ των προτέρων το πλαίσιο μέσα στο οποίο κινείται, όχι να το ανακαλύπτει κάθε φορά μέσα από συζήτηση.

Η σταθερότητα σε βασικά σημεία, όπως το πότε δίνεται ένα ποσό και τι καλύπτει, μειώνει την ανάγκη για διαρκή διαπραγμάτευση. Παράλληλα, η δυνατότητα του παιδιού να βλέπει μόνο του πού βρίσκονται τα χρήματά του ενισχύει την αίσθηση ευθύνης.

﻿Ένα εργαλείο που υποστηρίζει αυτή την ισορροπία



Σε αυτή τη λογική εντάσσονται και λύσεις που επιτρέπουν στο παιδί να εξοικειώνεται σταδιακά με τη διαχείριση χρημάτων, ενώ ο γονέας διατηρεί τη συνολική εικόνα.

Η υπηρεσία Eurobank Teens της Eurobank απευθύνεται σε γονείς με παιδιά από 15 έως και 17 ετών και λειτουργεί ως ένα πρώτο, πρακτικό εργαλείο που βοηθά αυτή τη μετάβαση να γίνει πιο ομαλά. Μέσα από την άυλη προπληρωμένη κάρτα Prepaid Visa Eurobank Teens, που εκδίδεται από τον γονέα μέσω του Eurobank Mobile App, το παιδί μπορεί να πραγματοποιεί αγορές online ή σε φυσικά καταστήματα μέσω του ψηφιακού πορτοφολιού του κινητού του. Ταυτόχρονα, αποκτά το δικό του προφίλ στην εφαρμογή, μέσα από το οποίο μπορεί να παρακολουθεί τις κινήσεις του και να διαχειρίζεται την κάρτα του, ενώ ο γονέας έχει τη δυνατότητα να φορτίζει την κάρτα και να διατηρεί εικόνα των συναλλαγών.

Αυτήν την περίοδο, μάλιστα, η ενεργοποίηση της υπηρεσίας μπορεί να συνδυαστεί και με ένα επιπλέον πρακτικό όφελος. Έως τις 30/04, με την έκδοση νέας κάρτας Prepaid Eurobank Teens και φόρτιση 50€ και άνω, τόσο ο γονέας όσο και το παιδί κερδίζουν 30 ευρώ €πιστροφή ο καθένας στην κάρτα του, δίνοντας ένα επιπλέον κίνητρο για να γίνει αυτό το πρώτο βήμα στην πράξη.

Με αυτόν τον τρόπο, η καθημερινή διαχείριση των χρημάτων μετατρέπεται σε μια πιο οργανωμένη και διαφανή διαδικασία, όπου το παιδί έχει ενεργό ρόλο και ο γονέας μπορεί να νιώθει μεγαλύτερη ασφάλεια.

﻿Η εμπιστοσύνη χτίζεται σταδιακά



Στην εφηβεία, η εμπιστοσύνη γύρω από τα χρήματα δεν χτίζεται μέσα από πλήρη ελευθερία ούτε από απόλυτο έλεγχο. Χτίζεται σταδιακά, όταν το παιδί αποκτά χώρο να αναλαμβάνει ευθύνες και ο γονέας μπορεί να στηρίζει αυτή τη διαδικασία.

Γι’ αυτό και η συζήτηση για τα χρήματα στην εφηβεία είναι, τελικά, συζήτηση για κάτι μεγαλύτερο: για το πώς μια οικογένεια περνά σε μια πιο ώριμη σχέση, όπου τα όρια υπάρχουν χωρίς να γίνονται αφορμή για σύγκρουση. Εκεί βρίσκεται και η ουσία της εμπιστοσύνης.