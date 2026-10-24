«Ορφανές» κληρονομιές ακινήτων ψάχνει το Δημόσιο -Έλεγχοι σε μητρώα και τραπεζικούς λογαριασμούς - iefimerida.gr

Στη συστηματική αναζήτηση περιουσιών που παραμένουν χωρίς σαφή κληρονομική διαδοχή στρέφεται το υπουργείο Οικονομικών, αξιοποιώντας τις δυνατότητες των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων.

Μέσα από τη διασύνδεση κρατικών μητρώων και τραπεζικών δεδομένων, οι αρμόδιες υπηρεσίες θα επιχειρήσουν να εντοπίσουν ακίνητα αποβιωσάντων, αλλά και να εξακριβώσουν εάν υπάρχουν συγγενείς με νόμιμα δικαιώματα στην κληρονομιά.



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Η νέα διαδικασία αποσκοπεί στην πληρέστερη καταγραφή των περιουσιών που συνδέονται με εκκρεμείς ή αδιευκρίνιστες κληρονομικές υποθέσεις. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι αποκαλούμενες σχολάζουσες κληρονομιές, για τις οποίες δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί ο δικαιούχος ή δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ανάδειξης του κληρονόμου. Η διερεύνηση των συγγενικών δεσμών θα επιτρέπει στις υπηρεσίες να διαπιστώνουν εάν υπάρχουν πρόσωπα που προηγούνται στην κληρονομική διαδοχή ή εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για να περιέλθει η περιουσία στο Δημόσιο.



Πιο αναλυτικά σε απόφαση του υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου, προβλέπεται η διασύνδεση του πληροφοριακού συστήματος κοινωφελών περιουσιών του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με έξι ηλεκτρονικές υπηρεσίες μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας. Με τον τρόπο αυτό, στοιχεία που μέχρι σήμερα βρίσκονται κατανεμημένα σε διαφορετικά μητρώα θα μπορούν να αξιοποιούνται για την εξέταση των υποθέσεων και την καταγραφή των περιουσιακών δικαιωμάτων.



Αναζήτηση κληρονόμων και συγγενικών δεσμών



Κεντρικό εργαλείο της διαδικασίας θα είναι το Μητρώο Πολιτών, από το οποίο θα αντλούνται πιστοποιητικά γέννησης, οικογενειακής κατάστασης και εγγυτέρων συγγενών. Οι πληροφορίες θα αξιοποιούνται για τη σύνθεση του οικογενειακού δέντρου κάθε αποβιώσαντος και την αποτύπωση της κληρονομικής διαδοχής. Σκοπός είναι να προσδιορίζονται τα πρόσωπα που συνδέονται συγγενικά με τον θανόντα και να εξετάζεται εάν υφίσταται δικαίωμα διεκδίκησης της περιουσίας από ιδιώτες ή εάν μπορεί να ενεργοποιηθεί η διαδικασία υπέρ του Δημοσίου.



Παράλληλα, η διασύνδεση με τα ληξιαρχεία θα επιτρέπει την αναζήτηση πράξεων θανάτου με βάση στοιχεία όπως ο ΑΦΜ, το ονοματεπώνυμο, το έτος γέννησης ή θανάτου και άλλα προσωπικά δεδομένα. Οι έλεγχοι δεν θα περιορίζονται στον αρχικό αποβιώσαντα, αλλά θα επεκτείνονται και σε συγγενικά πρόσωπα που έχουν επίσης αποβιώσει. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορεί να εξετάζεται η διαδοχή των κληρονόμων και να διαμορφώνεται πληρέστερη εικόνα για το ποιος δικαιούται να λάβει την περιουσία.



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Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον εντοπισμό της ακίνητης περιουσίας. Μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Εθνικού Κτηματολογίου θα αναζητούνται ακίνητα που συνδέονται με κληρονομιές και κοινωφελείς περιουσίες.

Η αναζήτηση θα περιλαμβάνει στοιχεία όπως οι Κωδικοί Αριθμοί Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ), οι διευθύνσεις, τα κτίρια και τα ποσοστά ιδιοκτησίας, με βάση τον ΑΦΜ. Τα ευρήματα θα καταχωρίζονται στα αντίστοιχα ηλεκτρονικά μητρώα, διευκολύνοντας την παρακολούθηση και τη διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων.



Επιπλέον, το υπουργείο θα αποκτήσει τη δυνατότητα άντλησης πληροφοριών από το Περιουσιολόγιο για τα ακίνητα φορολογουμένων που έχουν αποβιώσει. Τα στοιχεία αυτά θα μπορούν να χρησιμοποιούνται από εκτελεστές διαθηκών, εκκαθαριστές και κηδεμόνες σχολαζουσών κληρονομιών, προκειμένου να καταγράφουν με μεγαλύτερη πληρότητα τα ακίνητα που υπάγονται στη διαχείρισή τους.

Έλεγχοι και στους τραπεζικούς λογαριασμούς



Οι διασταυρώσεις θα επεκτείνονται και στα τραπεζικά δεδομένα, με στόχο την επαλήθευση των λογαριασμών που συνδέονται με τις υπό διαχείριση περιουσίες. Ειδικότερα, μέσω της αντιστοίχισης IBAN και ΑΦΜ θα ελέγχεται η ορθότητα των τραπεζικών λογαριασμών των υποτρόφων κληροδοτημάτων που διαχειρίζεται απευθείας το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.



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Αντίστοιχοι έλεγχοι προβλέπονται για τους λογαριασμούς κοινωφελών περιουσιών και σχολαζουσών κληρονομιών κατά την καταχώρισή τους στα σχετικά μητρώα. Η ηλεκτρονική επιβεβαίωση των στοιχείων αναμένεται να περιορίσει τις ασυμφωνίες στις καταχωρίσεις και να διευκολύνει την εποπτεία των περιουσιών που βρίσκονται υπό διαχείριση.