Η OPAP Investment Limited Προτιμητέος Επενδυτής για την παραχώρηση των Κρατικών Λαχείων - iefimerida.gr

Το Υπερταμείο/Growthfund ανακοινώνει την ανακήρυξη της εταιρείας «OPAP Investment Limited» ως Προτιμητέου Επενδυτή στον διαγωνισμό για την παραχώρηση του αποκλειστικού δικαιώματος παραγωγής, διαχείρισης, λειτουργίας, προβολής και εκμετάλλευσης των Κρατικών Λαχείων για 12 χρόνια.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Υπερταμείου, ως δικαιούτο από τους όρους της διαγωνιστικής διαδικασίας, ζήτησε βελτιωμένη οικονομική προσφορά από την «OPAP Investment Limited», την οποία έκανε αποδεκτή.

Ο Προτιμητέος Επενδυτής θα καταβάλλει εφάπαξ το ποσό των € 80.000.000 καθώς και ποσοστό 30% επί του Μικτού Κέρδους κάθε έτος, με ελάχιστη ετήσια καταβολή το ποσό των € 20.000.000.

Το δικαίωμα στα Κρατικά Λαχεία περιλαμβάνει τις επίγειες εκδόσεις του Στιγμιαίου Κρατικού Λαχείου, του Λαϊκού Λαχείου, του Εθνικού Λαχείου, του Ειδικού Κρατικού Λαχείου υπέρ Κοινωνικής Αντιλήψεως (Πρωτοχρονιάτικο), του Στεγαστικού Κρατικού Λαχείου (ανενεργό) και του Έκτακτου ή Ειδικού Λαχείου που κληρώνεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση Κρατικών Λαχείων (ΑELLE) (ανενεργό).

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Υπερταμείου, Παναγιώτης Σταμπουλίδης, δήλωσε: «Το Υπερταμείο ολοκλήρωσε με διαφάνεια και ταχύτητα τον διαγωνισμό για την παραχώρηση των Κρατικών Λαχείων για 12 έτη, με ικανοποιητικό τίμημα και διασφαλίζοντας τα συμφέροντα του Ελληνικού Δημόσιου. Είμαστε πεπεισμένοι ότι η ανακήρυξη της Opap Investment Limited ως Προτιμητέου Επενδυτή, με την εκτεταμένη εμπειρία που διαθέτει στην αγορά τυχερών παιγνίων, εγγυάται τη συνέχεια του θεσμού των Κρατικών Λαχείων, μέσω του οποίου χρηματοδοτούνται σημαντικές κοινωνικές δράσεις».