Όμιλος Πλαστικά Θράκης: Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2025 - iefimerida.gr

Ο Όμιλος Πλαστικά Θράκης ανακοίνωσε τα οικονομικά αποτελέσματα του Α΄ εξαμήνου 2025, με τον κύκλο εργασιών να διαμορφώνεται στα €200,2 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 7,3% σε σχέση με τα €186,5 εκατ. της αντίστοιχης περιόδου του 2024. Η αύξηση προήλθε κυρίως από την ενίσχυση των πωληθέντων όγκων κατά 7,3% στο εξάμηνο, ενώ στο Β΄ τρίμηνο η αύξηση έφθασε το 9,4%.

Η λειτουργική κερδοφορία (EBITDA) διαμορφώθηκε στα €24,3 εκατ., σε επίπεδα σχεδόν αμετάβλητα (- 0,9%) έναντι του 2024, παρά την αύξηση του κόστους ενέργειας κατά περίπου €2 εκατ. Το προσαρμοσμένο EBITDA περιορίστηκε στα €22,8 εκατ., παρουσιάζοντας απόκλιση - 6,8%, η οποία ωστόσο βελτιώθηκε σημαντικά σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο (-23,7%). Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει την ανθεκτικότητα του Ομίλου και την ταχεία ανάκαμψη της λειτουργικής του κερδοφορίας.

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε €8,2 εκατ., αυξημένα κατά 7,4% έναντι της αντίστοιχης περιόδου του 2024, ενώ τα βασικά κέρδη ανά μετοχή κατέγραψαν αύξηση 8,2%. Παράλληλα, ο Όμιλος διένειμε μικτό μέρισμα €0,23 ανά μετοχή για τη χρήση 2024, αντανακλώντας τη συνεπή στρατηγική ενίσχυσης της αξίας για τους μετόχους.

Ο καθαρός δανεισμός ανήλθε σε €55,9 εκατ., αυξημένος έναντι της 31.12.2024 (€34,4 εκατ.) λόγω της εποχικής αύξησης του κεφαλαίου κίνησης (~€14 εκατ.) και της ενισχυμένης εμπορικής δραστηριότητας. Το ύψος του δανεισμού παραμένει σε ελεγχόμενα επίπεδα και αναμένεται να μειωθεί κατά τα επόμενα τρίμηνα.

Κατά τη τρέχουσα συνθήκη, η διοίκηση του Ομίλου εκτιμά ότι για το Γ΄ τρίμηνο του 2025 το EBITDA θα διαμορφωθεί σε υψηλότερα επίπεδα συγκριτικά με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024, γεγονός που αποδεικνύει πως οι πιέσεις του Α΄ τριμήνου ήταν παροδικές. Για το σύνολο της χρήσης 2025, η κερδοφορία αναμένεται να ξεπεράσει τα επίπεδα του 2024 και να προσεγγίσει ή και να υπερβεί τα επίπεδα του 2023.

Παρά το αβέβαιο διεθνές περιβάλλον, ο Όμιλος Πλαστικά Θράκης συνεχίζει να αποδεικνύει την ισχυρή του θέση στην αγορά, με συνεχή αύξηση μεριδίων, ανθεκτική λειτουργική κερδοφορία και σταθερή στρατηγική δημιουργίας αξίας για τους μετόχους και τα ενδιαφερόμενα μέρη.