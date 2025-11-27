Όμιλος Intralot: Στα 242,5 εκατ. ευρώ τα έσοδα στο εννεάμηνο 2025 - iefimerida.gr

Σε 242,5 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα έσοδα του Ομίλου Intralot το εννεάμηνο του 2025, σημειώνοντας μείωση κατά 2,9% σε σχέση με πέρυσι, ενώ σε βάση σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας κινήθηκαν σε περίπου ίδια επίπεδα με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι (+0,3%).

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η απόδοση του AEBITDA (σταθμισμένα) παρέμεινε ανθεκτική στα 90,1 εκατ. ευρώ, χαμηλότερη κατά 1,6% σε σχέση με πέρυσι (+2,4% σε βάση σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας), με ισχυρό περιθώριο στο 37,2%.

Τα κέρδη EBT ανήλθαν σε 8,8 εκατ. ευρώ, με το ΝΙΑΤΜΙ (Καθαρά Κέρδη/Ζημίες μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας) να διαμορφώνεται στα -3,1 εκατ. ευρώ.

Οι λειτουργικές ταμειακές ροές αυξήθηκαν στα 86,4 εκατ. ευρώ για το εννεάμηνο του 2025, σημειώνοντας βελτίωση κατά 5,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Οι επενδύσεις του Ομίλου κατά το εννεάμηνο του 2025 ανήλθαν σε 20,4 εκατ. ευρώ. Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα του Ομίλου, πλέον των δεσμευμένων καταθέσεων, ανήλθαν σε 88,3 εκατ. ευρώ στο τέλος του εννεαμήνου του 2025.

Ο προσαρμοσμένος καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε στα 298,8 εκατ. ευρώ, μειωμένος σημαντικά κατά 56,9 εκατ. ευρώ από το Δεκέμβριο του 2024.

Στις αρχές Οκτωβρίου, η Intralot S.A. ολοκλήρωσε την εξαγορά της Bally's International Interactive έναντι 2,7 δισ. ευρώ αποτελoύμενη από μετρητά και «νέες μετοχές εισφοράς εις είδος», δημιουργώντας μια από τις μεγαλύτερες εισηγμένες εταιρείες στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Η νέα εταιρεία προβλέπεται να παράγει περίπου 1,1 δισ. ευρώ έσοδα για το έτος 2025 και να επιτύχει περιθώρια EBITDA άνω του 39%.

Στις 13 Νοεμβρίου 2025 η Intralot ανακοίνωσε ότι η θυγατρική της στις ΗΠΑ, Intralot, Inc. υπέγραψε νέο 10ετές συμβόλαιο με τη Λοταρία της Πολιτείας του Arkansas "Arkansas Scholarship Lottery" (ASL), συνεχίζοντας μια ισχυρή συνεργασία που ξεκίνησε το 2009. Η νέα συμφωνία τίθεται σε ισχύ στις 15 Αυγούστου 2026.

O Πρόεδρος του Ομίλου INTRALOT, Σωκράτης Π. Κόκκαλης δήλωσε: «Η INTRALOT έχει πρόσφατα ολοκληρώσει μια μετασχηματιστική συναλλαγή με την εξαγορά της Bally's International Interactive και την αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου δανεισμού με μια μακροπρόθεσμη κεφαλαιακή δομή που θέτει τα θεμέλια για οργανική και μη οργανική ανάπτυξη στη νέα εποχή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο της Bally's, κύριο Soo Kim, για τη συνεργασία του και να καλωσορίσω τον κύριο Robeson Reeves ως CEO του διευρυμένου Ομίλου».

O CEO του Ομίλου INTRALOT, Robeson Reeves δήλωσε: «Τα αποτελέσματα του εννεαμήνου της Intralot ως αυτόνομη εταιρεία δείχνουν ότι βρίσκεται σε πορεία επίτευξης των στόχων της για το 2025, παρά τις δυσμενείς συναλλαγματικές ισοτιμίες. Αντίστοιχα, η Bally's International Interactive κινήθηκε εντός των προβλέψεων κατά την ίδια περίοδο, επιτυγχάνοντας έσοδα ύψους Euro548 εκατ. περίπου και ένα ιδιαίτερα υψηλό περιθώριο AEbitda 43% για το Γ' τρίμηνο. Η εκτίμησή μας για το 2025 σε ετήσια βάση, pro-forma για τις δύο εταιρείες, αναμένεται να κυμανθεί στην περιοχή των Euro1.070 εκατ. εσόδων και 435 εκατ. ευρώ προσαρμοσμένο EBITDA, δηλαδή ένα ενοποιημένο περιθώριο 40,65%.

Χθες, η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου αναθεώρησε τους φόρους στα τυχερά παιχνίδια αυξάνοντας τον φόρο για τα διαδικτυακά παιχνίδια από 21% σε 40% από τον Απρίλιο του 2026. Αυτό ήταν υψηλότερο από το αναμενόμενο, αλλά πρόκειται να ακολουθήσουμε επιθετικά μέτρα περιορισμού των επιπτώσεων. Σκοπεύουμε επίσης να επιτύχουμε αύξηση στο τζίρο με ταυτόχρονη μείωση κινήτρων στους παίκτες, περικοπές στο μάρκετινγκ και επιτάχυνση των συνεργειών, ο συνδυασμός των οποίων θα περιορίσει την επίπτωση της αύξησης του φόρου και θα καθυστερήσει το σχέδιο ανάπτυξής μας κατά ένα έτος. Ως εκ τούτου, θα αναθεωρήσουμε την εκτίμηση μας για το EBITDA του 2026 στο εύρος των 420-440 εκατ. ευρώ. Τέτοιες αυξήσεις φόρων έχουν συμβεί περιοδικά στις αγορές μας και, ιστορικά, έχουν οδηγήσει σε ενοποίηση της αγοράς και σε αύξηση μεριδίου αγοράς για εταιρείες όπως η Bally's, που έχουν υψηλότερα περιθώρια από άλλους ανταγωνιστές».

ΑΠΕ-ΜΠΕ