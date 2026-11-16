Όμιλος ΔΕΗ: Οικονομικά Αποτελέσματα εννεαμήνου 2026 - Προσαρμοσμένο EBITDA €1,8 δισ. - επιβεβαίωση στόχων για το σύνολο του έτους

Στο εννεάμηνο 2026, το προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε σε €1,8 δισ., αυξημένο κατά 9%, ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε €0,5 δισ., αυξημένα κατά 35%. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά την απόδοση του καθετοποιημένου επιχειρηματικού μοντέλου του Ομίλου και την αυξανόμενη συνεισφορά των διεθνών δραστηριοτήτων και των νέων επενδύσεων.

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Οι συνολικές επενδύσεις του Ομίλου ανήλθαν σε €2,6 δισ. στις 30.09.2026, ποσό αυξημένο κατά 34% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025. Το 87% κατευθύνθηκε σε ΑΠΕ, ευέλικτη παραγωγή και δίκτυα διανομής, καθώς η υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου επιταχύνθηκε στο γ΄ τρίμηνο και αναμένεται να ενταθεί περαιτέρω στο δ΄ τρίμηνο.

Η εγκατεστημένη ισχύς από ΑΠΕ διαμορφώθηκε σε 7,6 GW στο τέλος του εννεαμήνου 2026, αυξημένη κατά 1,3 GW σε ετήσια βάση, αντιπροσωπεύοντας το 59% της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος του Ομίλου.

Κατά τη διάρκεια του εννεαμήνου του 2026, προστέθηκαν περίπου 450 MW ισχύος ΑΠΕ και αποθήκευσης, από τα οποία 326 MW μόνο στο γ΄ τρίμηνο. Οι προσθήκες περιλάμβαναν έργα αποθήκευσης στην Ελλάδα, φωτοβολταϊκό έργο στην Ιταλία και λειτουργικά χαρτοφυλάκια ΑΠΕ στην Πολωνία, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.

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Στην Πολωνία, ο Όμιλος απέκτησε χαρτοφυλάκιο αιολικών και φωτοβολταϊκών έργων σε λειτουργία, συνολικής ισχύος 175,4 MW, καθώς και έργα περίπου 1,2 GW σε διάφορα στάδια ανάπτυξης, μαζί με τοπική ομάδα. Οι συναλλαγές δημιουργούν λειτουργική βάση και δυνατότητα οργανικής ανάπτυξης στη νέα αγορά.

Η ανάπτυξη συνεχίστηκε μετά την περίοδο αναφοράς, με την προσθήκη συνολικής ισχύος 131,7 MW. Συγκεκριμένα, ολοκληρώθηκε η απόκτηση φωτοβολταϊκών 81,9 MW στην Ουγγαρία η οποία συνοδεύτηκε από τοπική ομάδα και χαρτοφυλάκιο έργων περίπου 1 GW, ενώ στη Ρουμανία προστέθηκε έργο αποθήκευσης 49,8 MW.

Λαμβάνοντας υπόψη τόσο την προσθήκη των νέων φωτοβολταϊκών μετά την περίοδο αναφοράς, όσο και τις παραπάνω συμφωνίες, η εγκατεστημένη ισχύς από ΑΠΕ διαμορφώθηκε σε 7,9 GW το Νοέμβριο 2026 σε pro forma βάση.

Επιπλέον, έργα συνολικής ισχύος 7,4 GW βρίσκονται υπό κατασκευή, είναι έτοιμα προς κατασκευή ή σε διαγωνιστική διαδικασία. Μαζί με την εγκατεστημένη ισχύ και τις υπογεγραμμένες συμφωνίες, το ώριμο χαρτοφυλάκιο καλύπτει ήδη περίπου το 81% του στόχου των 18,8 GW για το 2030.

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﻿Οικονομικές επιδόσεις και χρηματοοικονομική θέση



Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν σε €1,8 δισ. από €1,7 δισ., ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά την αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας αυξήθηκαν σε €0,5 δισ. από €0,4 δισ.1

Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε σε €4,2 δισ. στις 30.09.2026 και ο δείκτης Καθαρό Χρέος/EBITDA σε 1,9x. Το επίπεδο αυτό παραμένει σημαντικά χαμηλότερο από το όριο 3,5x της χρηματοοικονομικής πολιτικής και διατηρεί ουσιαστικό περιθώριο για την υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου.

﻿Δεσμευτικό Μνημόνιο Συνεργασίας με την AWS για Data Center στη Δυτική Μακεδονία



Τον Σεπτέμβριο 2026, η ΔΕΗ υπέγραψε δεσμευτικό Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU) με την Amazon Web Services (AWS), το οποίο καθορίζει το πλαίσιο και τους βασικούς όρους για την ανάπτυξη Data Center στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης, αρχικής ισχύος τροφοδοσίας 300 MW. Με βάση το προβλεπόμενο σχήμα, η ΔΕΗ θα διαθέσει την έκταση, θα αναπτύξει τα κτίρια και τις υποστηρικτικές ενεργειακές υποδομές και θα προμηθεύει την εγκατάσταση με ενέργεια από ΑΠΕ μέσω μακροπρόθεσμων PPAs, ενώ η AWS, μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής, θα μισθώσει το Data Center για 15 έτη και θα εγκαταστήσει και λειτουργεί τις υποδομές πληροφορικής. Το έργο έχει δυνατότητα επέκτασης έως το 1 GW, υπό την προϋπόθεση αμοιβαίας συμφωνίας, των συνθηκών της αγοράς και της σύναψης περαιτέρω οριστικών συμφωνιών. Οι δύο εταιρείες εργάζονται προς την οριστικοποίηση των συμφωνιών, παράλληλα με την ολοκλήρωση του ελέγχου δέουσας επιμέλειας, τη διασφάλιση της σύνδεσης με το δίκτυο και τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων. Το έργο αποτελεί σημαντικό βήμα για τη μετατροπή της Δυτικής Μακεδονίας σε ενεργειακό και τεχνολογικό κόμβο.

﻿Προοπτικές για το 2026



Με βάση την επίδοση του εννεαμήνου, ο Όμιλος επιβεβαιώνει τους στόχους για το 2026 για προσαρμοσμένο EBITDA €2,4 δισ., προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας €0,7 δισ. και μέρισμα €0,80 ανά μετοχή.

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Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Γεώργιος Στάσσης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ δήλωσε: «Η υλοποίηση του νέου Στρατηγικού Σχεδίου 2026–2030 βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Στο εννεάμηνο, οι επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 34% σε €2,6 δισ., με σαφή προτεραιότητα στις ΑΠΕ, την ευέλικτη παραγωγή και τα δίκτυα διανομής.

Η πρόοδος αποτυπώνεται ήδη στο χαρτοφυλάκιό μας. Από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα έχουμε προσθέσει περίπου 0,6 GW έργων ΑΠΕ και αποθήκευσης και αποκτήσαμε λειτουργική παρουσία στην Πολωνία και την Ουγγαρία. Οι τοπικές ομάδες και το σημαντικό χαρτοφυλάκιο έργων υπό ανάπτυξη στις δύο αυτές αγορές δημιουργούν τη βάση για την περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας μας τα επόμενα χρόνια.

Παράλληλα, το προσαρμοσμένο EBITDA διαμορφώθηκε σε €1,8 δισ., και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη σε €0,5 δισ. Με βάση την επίδοση του εννεαμήνου, επιβεβαιώνουμε τους στόχους μας για το 2026.

Με τον δείκτη Καθαρό Χρέος/EBITDA στο 1,9x, διαθέτουμε την οικονομική ευελιξία για να συνεχίσουμε την υλοποίηση του πλάνου μας. Στο τέταρτο τρίμηνο επικεντρωνόμαστε στην ολοκλήρωση των έργων και των συμφωνιών που έχουν ήδη δρομολογηθεί.»

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﻿Περαιτέρω ανάλυση ανά επιχειρηματική δραστηριότητα



Εμπορία

Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα παρέμεινε ουσιαστικά σταθερή στο εννεάμηνο, με οριακή μείωση κατά 0,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, κυρίως λόγω των ευνοϊκότερων καιρικών συνθηκών το τρίτο τρίμηνο του 2026. Στη Ρουμανία, η ζήτηση μειώθηκε κατά 2,4%, αντανακλώντας κυρίως τις ηπιότερες καιρικές συνθήκες και την ασθενέστερη οικονομική δραστηριότητα2.

Στην Ελλάδα, το μέσο μερίδιο αγοράς της ΔΕΗ στη λιανική προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας διαμορφώθηκε σε 50% (από 51% το εννεάμηνο του 2025). Στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα, το μερίδιο παρέμεινε σε 49% το Σεπτέμβριο του 2026 (αμετάβλητο σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2025). Ανά κατηγορία τάσης, το μερίδιο διαμορφώθηκε σε 10% στην Υψηλή Τάση (από 13%), σε 32% στη Μέση Τάση (από 34%) και σε 64% στη Χαμηλή Τάση (από 63%)3.

Στη Ρουμανία, το μέσο μερίδιο της ΔΕΗ στις πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας διαμορφώθηκε σε 14% από 16% την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σε ένα πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον λιανικής4.

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﻿Παραγωγή



Η συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας του Ομίλου αυξήθηκε κατά 1,6 TWh και διαμορφώθηκε σε 16,9 TWh το εννεάμηνο του 2026, εκ των οποίων 2,0 TWh προήλθαν από τις διεθνείς δραστηριότητες.

Η παραγωγή από ΑΠΕ αυξήθηκε κατά 63% σε 8,3 TWh, από 5,1 TWh και κάλυψε το 49% της συνολικής παραγωγής του Ομίλου, έναντι 33% το εννεάμηνο του 2025. Συγκεκριμένα, η παραγωγή των μεγάλων υδροηλεκτρικών μονάδων αυξήθηκε κατά 102%, η αιολική παραγωγή κατά 13% και η παραγωγή από φωτοβολταϊκά κατά 54%. Η νέα ισχύς και οι καλές ανεμολογικές συνθήκες στην Ελλάδα στήριξαν την αύξηση, παρά τα χαμηλότερα επίπεδα ηλιοφάνειας σε Ελλάδα και Ρουμανία.

Η υψηλότερη παραγωγή από ΑΠΕ περιόρισε τη χρήση των θερμικών μονάδων. Η παραγωγή από φυσικό αέριο μειώθηκε σε 4,7 TWh από 5,4 TWh και από πετρελαϊκές μονάδες σε 1,9 TWh από 2,9 TWh, κυρίως λόγω της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κρήτης με την ηπειρωτική Ελλάδα. Η λιγνιτική παραγωγή διαμορφώθηκε σε 2,1 TWh.

Ως αποτέλεσμα της μεταβολής του ενεργειακού μείγματος, οι εκπομπές CO₂ από την ηλεκτροπαραγωγή μειώθηκαν κατά 17%, σε 6,0 εκατ. τόνους και η ένταση εκπομπών κατά 25%, σε 0,36 τόνους CO₂/MWh από 0,47 τόνους CO₂/MWh το εννεάμηνο του 2025.

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Η θέση του Ομίλου στις αγορές παραγωγής παρέμεινε ουσιαστικά σταθερή. Στην Ελλάδα, το μέσο μερίδιο στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας διαμορφώθηκε σε 30%, ενώ στη Ρουμανία το μέσο μερίδιο στην παραγωγή από ΑΠΕ διατηρήθηκε σε 21%5.

﻿Διανομή

Οι επενδύσεις στα δίκτυα διανομής Ελλάδας και Ρουμανίας ανήλθαν σε €0,9 δισ. στο εννεάμηνο, με προτεραιότητα την ανθεκτικότητα, την ψηφιοποίηση και την αύξηση της δυναμικότητας των δικτύων.

Στην Ελλάδα, ο δείκτης SAIDI διαμορφώθηκε σε 89 λεπτά από 82 λεπτά και ο SAIFI σε 1,33 φορές από 1,24 φορές, επηρεασμένοι από τις βλάβες στη Δυτική Ελλάδα λόγω των δυσμενών καιρικών φαινομένων του α΄ τριμήνου. Στη Ρουμανία, ο SAIDI βελτιώθηκε σε 54 λεπτά από 56 λεπτά και ο SAIFI σε 1,42 φορές από 1,45 φορές.

Παράλληλα, συνεχίστηκε η πρόοδος στην εγκατάσταση έξυπνων μετρητών. Η διείσδυσή τους αυξήθηκε σε 27% στην Ελλάδα (από 18%) και σε 65% στη Ρουμανία (από 60%), ενισχύοντας τις ψηφιακές δυνατότητες των δικτύων και τη δυνατότητα αποτελεσματικότερης διαχείρισής τους.6

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﻿Τηλεπικοινωνίες



Το αποτύπωμα του δικτύου FTTH της ΔΕΗ FiberGrid αυξήθηκε κατά περίπου 60% σε ετήσια βάση, σε 2,3 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Περισσότερα από 1,5 εκατ. είναι ήδη έτοιμα για παροχή υπηρεσίας, ενώ ο στόχος παραμένει η κάλυψη άνω των 3,8 εκατ. έως το τέλος του 2028.

Σε συνέχεια του μη δεσμευτικού πλαισίου βασικών όρων που υπεγράφη τον Ιούνιο, η ΔΕΗ και η Vodafone Ελλάδας συνεχίζουν τις εργασίες για την οριστικοποίηση της συμφωνίας σχετικά με τον συνδυασμό των δραστηριοτήτων των ΔΕΗ FiberGrid και Fiber2All.

﻿Ηλεκτροκίνηση

Η ΔΕΗ επεκτείνει συνεχώς το μεγαλύτερο δημόσιο δίκτυο φόρτισης στην Ελλάδα και διευρύνει την παρουσία της στη Ρουμανία. Στο τέλος του εννεαμήνου 2026, το δίκτυο στις δύο χώρες αριθμούσε 4.967 σημεία φόρτισης, καταγράφοντας αύξηση 32% σε ετήσια βάση.

1 Ανάλυση των μεγεθών παρέχεται στους Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης και Απόδοσης στο Παράρτημα ΙΙ.

2 Εκτίμηση με βάση τα στοιχεία της Transelectrica

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3 Mε βάση τα στοιχεία του Ομίλου Χρηματιστηρίου Ενέργειας (EnEx)

4 Εκτίμηση με βάση τα στοιχεία της ANRE

5 Τα μεγέθη του εννεαμήνου 2025 βασίζονται σε απολογιστικά στοιχεία και του εννεαμήνου 2026 σε εκτιμήσεις με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία

6 Τα μεγέθη του εννεαμήνου 2025 βασίζονται σε απολογιστικά στοιχεία και του εννεαμήνου 2026 σε εκτιμήσεις με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία

7 Αναθεωρημένα μεγέθη σε σχέση με τα δημοσιευμένα της 31.12.2025 (Ανάλυση των μεγεθών παρέχεται στην Σημείωση 6 των Οικονομικών Καταστάσεων Α’ Εξαμήνου 2026)