Όμιλος AKTOR: Ισχυρό παρόν, δυναμικό μέλλον - iefimerida.gr

Ο Όμιλος AKTOR είναι ένας πολυδιάστατος επιχειρηματικός Όμιλος στον χώρο των υποδομών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και υλοποιεί ένα μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα, με στόχο να δημιουργήσει αξία για τους μετόχους και την κοινωνία.

Όντας ο ιστορικότερος τεχνικός οργανισμός στην Ελλάδα και με προσήλωση στη βιωσιμότητα και την καινοτομία, ο Όμιλος AKTOR έχει θέσει σε εφαρμογή ένα φιλόδοξο πλάνο για επέκταση σε νέους τομείς ώστε να διευρύνει το επιχειρηματικό του αντικείμενο, διατηρώντας τις κατασκευές ως κεντρικό πυλώνα των δραστηριοτήτων του και επενδύει στους πιο δυναμικούς -και συναφείς με την κατασκευή- κλάδους της οικονομίας, όπως το Φυσικό Αέριο, οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, τα έργα ΣΔΙΤ και Παραχώρησης, το Real Estate και η ολοκληρωμένη διαχείριση εγκαταστάσεων.

Σκοπός του Ομίλου AKTOR είναι να δημιουργήσει νέες σταθερές πηγές εσόδων, που δεν θα επηρεάζονται από τις διακυμάνσεις της αμιγώς κατασκευαστικής αγοράς και να διαμορφώσει ένα ακόμη πιο ισχυρό οικονομικό προφίλ. Παράλληλα, έχει υιοθετήσει μία νέα οργανωτική δομή, η οποία περιλαμβάνει ένα νέο λειτουργικό μοντέλο, με καθετοποίηση των δραστηριοτήτων του Ομίλου και βέλτιστη εταιρική διακυβέρνηση, με στόχο την ταχύτερη επιχειρηματική ανάπτυξή του και την παραγωγή αξίας.

Έχοντας ένα ανεκτέλεστο που προσεγγίζει τα €5 δισ., ο Όμιλος εκτελεί σήμερα περίπου 400 έργα σε Ελλάδα και εξωτερικό, ορισμένα εκ των οποίων είναι από τα πλέον εμβληματικά της χώρας: από τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης έως την επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης, από το Riviera Tower του Ελληνικού έως τον εκσυγχρονισμό του διυλιστηρίου στη Φουτζέιρα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και τα σύνθετα μεγάλα συγκοινωνιακά έργα της Ρουμανίας.

Μεγάλες επενδύσεις

Οι διεθνείς συνθήκες και η νέα γεωπολιτική πραγματικότητα δημιουργούν σημαντικές ευκαιρίες στον ενεργειακό τομέα, στον οποίο ο Όμιλος AKTOR επενδύει με συνέπεια και μακρόπνοο σχεδιασμό.

Πρόσφατα, στο πλαίσιο της υπουργικής συνόδου που διοργανώθηκε στην Ουάσιγκτον από τον Λευκό Οίκο και το Εθνικό Συμβούλιο Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ (NEDC), με θέμα την διατλαντική ενεργειακή συνεργασία, η Atlantic SEE LNG Trade, στην οποία ο Όμιλος AKTOR συμμετέχει με 60% και η ΔΕΠΑ Εμπορίας με 40%, εξασφάλισε 4 νέες εμπορικές συμφωνίες για την αγοραπωλησία αμερικανικού LNG σε 4 χώρες της ευρύτερης περιοχής, και συγκεκριμένα με τη Βουλγαρία, την Ουκρανία, την Αλβανία και την Βοσνία – Ερζεγοβίνη, με χρονική διάρκεια έως 20 έτη.

Είχε προηγηθεί η πρώτη μείζονος σημασίας εμπορική συμφωνία για την προμήθεια και πώληση υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) από τις ΗΠΑ, με προμηθευτή την BP και αγοραστή την ουκρανική Naftogaz. Οι νέες εμπορικές συμφωνίες της Atlantic SEE LNG Trade καθιστούν σταδιακά πραγματικότητα τον Κάθετο Ενεργειακό Διάδρομο της Ευρώπης, ο οποίος πέρα από την ασφάλεια ενεργειακής τροφοδοσίας προς τα κράτη της ευρύτερης περιοχής, έρχεται να προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης στην ελληνική οικονομία, αλλά και έναν διευρυμένο ρόλο για τη χώρα στην ευρύτερη περιοχή, εθνικής σημασίας.

Συμβολή στην πράσινη μετάβαση

Στον στρατηγικό τομέα της ενέργειας, ο Όμιλος επενδύει με αποφασιστικότητα και μακρόπνοο σχεδιασμό. Με ένα σημαντικό επενδυτικό πλάνο έως το 2027 για έργα ΑΠΕ συνολικής ισχύος 1.300 MW, ο Όμιλος AKTOR τοποθετείται στην καρδιά της πράσινης μετάβασης και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη συμφωνίες για την εξαγορά έργων ΑΠΕ, τα οποία συνιστούν στρατηγικό πυλώνα βιωσιμότητας αλλά και εφαλτήριο για συνέργειες εντός του Ομίλου, οι οποίες αξιοποιούν την εμπειρία και τεχνογνωσία του.

Ισχυρό χαρτοφυλάκιο έργων ΣΔΙΤ - Παραχώρησης

Ο Όμιλος AKTOR ενισχύει το χαρτοφυλάκιό του στα έργα ΣΔΙΤ και Παραχώρησης, το οποίο είναι ένα από τα μεγαλύτερα και το υγιέστερο στην Ελλάδα, διασφαλίζοντας σταθερές χρηματοροές για το ορατό μέλλον. Πρόσφατα, ο Όμιλος AKTOR, απέκτησε ποσοστό 36% στην εταιρεία παραχώρησης «ΔΙΚΤΑΙΟΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ», η οποία έχει αναλάβει την υλοποίηση του έργου «Μελέτη – Κατασκευή – Χρηματοδότηση – Λειτουργία – Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης (Β.Ο.Α.Κ.) στο τμήμα Χανιά – Ηράκλειο», ενός από τα μεγαλύτερα έργα υποδομής που κατασκευάζονται σήμερα στη χώρα, διάρκειας 35 ετών, και με συνολικό προϋπολογισμό ύψους €2 δισ., ενώ θα συμμετάσχει και με ποσοστό 30% στην κατασκευή του έργου. Είχε προηγηθεί η εξαγορά της εταιρείας ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, μέσω της οποίας ελέγχει συμμετοχές σε ορισμένα από τα μεγαλύτερα έργα παραχώρησης, όπως ο Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, η Γέφυρα Ρίο – Αντίρριο, η Ολυμπία Οδός, ενώ διαθέτει ενισχυμένη παρουσία σε σημαντικά μεγάλα έργα ΣΔΙΤ.

Έργα αποκατάστασης Θεσσαλίας

Με στόχο να συμβάλλει στην πρόοδο, την ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή, ο Όμιλος AKTOR υλοποιεί με γοργούς ρυθμούς και κατά προτεραιότητα τα έργα αποκατάστασης από τις καταστροφές της θεομηνίας Daniel στη Θεσσαλία, με στόχο την επαναφορά, αλλά και τη θωράκιση και την ανθεκτικότητα του οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου της περιοχής.Συγκεκριμένα, ο Όμιλος έχει ήδη υλοποιήσει ένα σημαντικό τμήμα του έργου αποκατάστασης της σιδηροδρομικής γραμμής Λάρισας – Βόλου, ενώ ικανοποιητικά εξελίσσεται και το άλλο μεγάλο έργο της αποκατάστασης του οδικού δικτύου 11 δήμων της Θεσσαλίας.