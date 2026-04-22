Όλα όσα αλλάζουν στις προσλήψεις στους ΟΤΑ - iefimerida.gr

Έρχονται αλλαγές στις προσλήψεις στους ΟΤΑ αφού διευρύνονται οι περιπτώσεις αναπλήρωσης. Υπάρχουν ακόμα αλλαγές στις αποχωρήσεις προσωπικού, ενώ ο εργαζόμενος που θα προσλαμβάνεται για την αναπλήρωση πρέπει να ανήκει στον ίδιο κλάδο και στην ίδια ειδικότητα με εκείνον που αντικαθιστά.

Αυτά προβλέπονται σε εγκύκλιο του υπουργείου Εσωτερικών και του αρμόδιου υπουργού Θοδωρή Λιβάνιου, που δημοσιεύθηκε πριν από το Πάσχα,

Πιο συγκεκριμένα, με τη νέα ρύθμιση επεκτείνεται σημαντικά η δυνατότητα των ΟΤΑ να προχωρούν σε προσλήψεις προσωπικού ορισμένου χρόνου, χωρίς την έγκριση του ΑΣΕΠ, για την κάλυψη αναγκών που προκύπτουν από την απουσία τακτικών υπαλλήλων.

Επιτρέπεται λοιπόν αναπλήρωση όχι μόνο σε περιπτώσεις:

άδειας μητρότητας,

θέσης σε αργία ή διαθεσιμότητα,

αλλά και σε περιπτώσεις:

άδειας άνευ αποδοχών για ανατροφή τέκνου,

άδειας για σοβαρούς ιδιωτικούς λόγους.

Θα πρέπει να σημειωθεί πως προσλήψεις αποφασίζονται απευθείας από το αρμόδιο όργανο του φορέα που μπορεί να είναι είτε ο δήμαρχος είτε ο πρόεδρος του αντίστοιχου οργανισμού, με στόχο την ταχύτερη κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών που προκύπτουν.

Ο προσλαμβανόμενος πρέπει να είναι ίδιου κλάδου και ειδικότητας (όχι απαραίτητα ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας) και η σύμβαση να διαρκεί μόνο όσο διαρκεί η απουσία και δεν επιτρέπεται κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών.

Αλλαγές υπάρχουν και στις αποχωρήσεις προσωπικού, και τη δυνατότητα αντικατάστασης και στην περίπτωση οριστικά αποχωρούντων υπαλλήλων, ακόμη και όταν πρόκειται για εργαζόμενους που είχαν προσληφθεί με σύμβαση ΙΔΟΧ με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, αλλά εξάντλησαν όλα τα χρονικά όρια της σύμβασής τους και αποχώρησαν με τη λήξη της.

Εγκρίθηκαν 1.574 προσλήψεις στους δήμους

Εν τω μεταξύ, ο υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος ενέκρινε συνολικά 1.574 προσλήψεις με συμβάσεις ορισμένου χρόνου στους δήμους. Η μεγαλύτερη κατηγορία περιλαμβάνει 861 προσλήψεις σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των ΟΤΑ πρώτου βαθμού. Επιπλέον 437 άτομα θα προσληφθούν σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα των Δήμων με την ίδια μορφή σύμβασης στα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου των ΟΤΑ προβλέπονται 215 προσλήψεις για παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου.