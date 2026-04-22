Πώς ο πόλεμος στο Ιράν κινδυνεύει να εκτοξεύσει κατά 30% τις τιμές των προφυλακτικών - iefimerida.gr

Η μεγαλύτερη εταιρεία παραγωγής προφυλακτικών στον κόσμο σχεδιάζει να αυξήσει τις τιμές της κατά 20% -30%, ίσως και περισσότερο, εάν συνεχιστούν οι διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα λόγω του πολέμου στο Ιράν.



Τα παραπάνω δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της Karex Bhd Goh Miah Kiat σε συνέντευξή του στο Reuters την Τρίτη. Παράλληλα, η εταιρεία καταγράφει σημαντική αύξηση στη ζήτηση προφυλακτικών, καθώς το αυξημένο κόστος μεταφορών και οι καθυστερήσεις στις αποστολές έχουν οδηγήσει πολλούς πελάτες της σε χαμηλότερα αποθέματα από το συνηθισμένο. «Η κατάσταση είναι σίγουρα πολύ εύθραυστη, οι τιμές είναι ακριβές… Δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να μετακυλήσουμε το κόστος αυτή τη στιγμή στους πελάτες», δήλωσε ο Goh.



Η Karex παράγει περισσότερα από 5 δισεκατομμύρια προφυλακτικά ετησίως και προμηθεύει μεγάλες μάρκες, όπως Durex και Trojan, καθώς και εθνικά συστήματα υγείας, αλλά και διεθνή προγράμματα. Η εταιρεία συγκαταλέγεται σε μια αυξανόμενη λίστα επιχειρήσεων που προετοιμάζονται για προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν επηρεάζει τις ροές ενέργειας και πετροχημικών από τη Μέση Ανατολή, διαταράσσοντας την προμήθεια πρώτων υλών. Σύμφωνα με τον Gox, από την έναρξη της σύγκρουσης στα τέλη Φεβρουαρίου, το κόστος παραγωγής έχει αυξηθεί σε βασικά υλικά, όπως το συνθετικό καουτσούκ και το νιτρίλιο, αλλά και σε υλικά συσκευασίας και λιπαντικά, όπως τα φύλλα αλουμινίου και το λάδι σιλικόνης.

Η εταιρεία διαθέτει επαρκή αποθέματα για τους επόμενους μήνες και σχεδιάζει να αυξήσει την παραγωγή της ώστε να ανταποκριθεί στη ζήτηση, καθώς τα παγκόσμια αποθέματα προφυλακτικών έχουν μειωθεί σημαντικά μετά από βαθιές περικοπές στις δαπάνες ξένης βοήθειας, ιδίως από την Υπηρεσία Διεθνούς Ανάπτυξης των ΗΠΑ (USAID) τον περασμένο χρόνο. Σύμφωνα με τον ίδιο, η ζήτηση για προφυλακτικά έχει αυξηθεί περίπου κατά 30% μέσα στο έτος, ενώ οι διαταραχές στις μεταφορές επιδεινώνουν τις ελλείψεις.

Τα προφυλακτικά μένουν μήνες στα πλοία μέχρι να φτάσουν στον προορισμό τους

Οι αποστολές της Karex προς την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται πλέον σχεδόν δύο μήνες για να φτάσουν στον προορισμό τους, σε σύγκριση με περίπου έναν μήνα στο παρελθόν, με αποτέλεσμα μεγάλες ποσότητες προϊόντων να παραμένουν σε πλοία καθ’ οδόν, την ώρα που η ανάγκη είναι αυξημένη, ιδίως στις αναπτυσσόμενες χώρες.