Οι πληρωμές του Οκτωβρίου της ΔΥΠΑ -Αναλυτικά τα επιδόματα, στοιχεία ανά κατηγορία ωφελουμένων - iefimerida.gr

Τις πληρωμές του Οκτωβρίου 2026 προς εργαζόμενους, ανέργους, γονείς και ειδικές επαγγελματικές ομάδες, ανακοίνωσε η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Τα επιδόματα της ΔΥΠΑ για τον Οκτώβριο

Συγκεκριμένα, για τακτικά επιδόματα ανεργίας διατέθηκαν 78.478.766,72 ευρώ σε 133.813 δικαιούχους.

Τα βοηθήματα ανεργίας αυτοαπασχολούμενων καταβλήθηκαν σε 692 δικαιούχους, με συνολική δαπάνη 466.720,27 ευρώ.

Οι παροχές μητρότητας-γονεϊκότητας ανήλθαν σε 46.629.540,80 ευρώ και καταβλήθηκαν σε 34.779 δικαιούχους, ενώ για το επίδομα εργασίας διατέθηκαν 1.040.866,66 ευρώ σε 3.438 δικαιούχους.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επίσης, για το επίδομα μακροχρονίως ανέργων καταβλήθηκαν 567.862,12 ευρώ σε 2.540 ωφελούμενους.

Οι πληρωμές για προγράμματα κατάρτισης εργαζομένων και ανέργων ανήλθαν σε 4.287.399 ευρώ και αφορούσαν 7.451 ωφελούμενους, ενώ για λοιπές παροχές ασφάλισης διατέθηκαν 143.540,26 ευρώ σε 369 δικαιούχους.

Το ειδικό εποχικό βοήθημα καταβλήθηκε σε 28.016 ωφελούμενους, με συνολική δαπάνη 23.362.992,72 ευρώ.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΔΥΠΑ, οι καταβολές αποτελούν κρίσιμο σκέλος της κοινωνικής πολιτικής της Υπηρεσίας, στηρίζοντας έμπρακτα χιλιάδες πολίτες σε όλη τη χώρα.

«Με τις πληρωμές του Οκτωβρίου, η ΔΥΠΑ επιβεβαιώνει τον σταθερό της ρόλο στη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής, της προστασίας των οικογενειών και της ενίσχυσης της απασχόλησης.

Η δημοσιοποίηση αναλυτικών στοιχείων κάθε μήνα αποτελεί μέρος της πολιτικής πλήρους διαφάνειας και λογοδοσίας προς τους πολίτες.

Με συνέπεια και κοινωνική ευαισθησία, η ΔΥΠΑ συνεχίζει να υλοποιεί στοχευμένες παρεμβάσεις που στηρίζουν ουσιαστικά εργαζόμενους, ανέργους, γονείς και ευάλωτες ομάδες», επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Επισυνάπτονται αναλυτικά οι συνολικές δαπάνες και ο αριθμός ωφελουμένων ανά κατηγορία παροχών, καθώς και οι δαπάνες για τα ειδικά προγράμματα απασχόλησης οργανωμένες σε εννέα βασικές κατηγορίες

ΑΠΕ-ΜΠΕ