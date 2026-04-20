Οι μικροζυθοποιίες που κέρδισαν μια θέση στον «αφρό» της αγοράς - iefimerida.gr

Με υψηλές προσδοκίες, αλλά σαφώς πιο περιορισµένες δυνατότητες απ’ ό,τι αρχικά φαινόταν, αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια ο κλάδος της µικροζυθοποιίας στην Ελλάδα. Πλήθος εγχειρηµάτων βρήκαν θέση στα τραπέζια των καταναλωτών και σε αρκετές περιπτώσεις στα ράφια επιλεγµένων σηµείων λιανικής, επιχειρώντας να διαµορφώσουν νέα κουλτούρα στην εγχώρια αγορά µπύρας, µια αγορά όπου κυριαρχούν οι δύο πολυεθνικές: η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, θυγατρική της Heineken, και η Ολυµπιακή Ζυθοποιία, θυγατρική της Carslberg.