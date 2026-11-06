Οι μετοχές στα κόκκινα παγκοσμίως καθώς ο πανικός για την ΑΙ σαρώνει τις αγορές μετά την νίκη των Δημοκρατικών -Το βαρύ πλήγμα για Μασκ - iefimerida.gr

Οι φόβοι ότι το «μπλε τσουνάμι» του Δημοκρατικού Κόμματος στις ενδιάμεσες εκλογές αυτής της εβδομάδας θα βυθίσει τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη αναστατώνουν τις αγορές παγκοσμίως, με το sell off να εξπαπλώνεται από τη Wall Street στην Ασία και τις τελευταίες ώρες στην Ευρώπη.

Οι αγορές στην Ασία είναι στα κόκκινα, καθώς οι επενδυτές εγκαταλείπουν τις μετοχές τεχνολογίας μετά την απώλεια άνω των 3,2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων στην αμερικανική χρηματιστηριακή αγορά χθες.

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Σήμερα, ο δείκτης Nikkei της Ιαπωνίας έχει υποχωρήσει σχεδόν κατά 6% - η χειρότερη πτώση του από τις 7 Απριλίου 2025 κατά τη διάρκεια του πανικού για τους δασμούς.

Ο δείκτης KOSPI της Νότιας Κορέας έχει υποχωρήσει κατά 6,7% και ο δείκτης TAIEX της Ταϊβάν έχει υποχωρήσει κατά 4,5%.

Ο Christopher Forbes , επικεφαλής Ασίας και Μέσης Ανατολής στην CMC Markets , χαρακτήρισε την κίνηση της αγοράς «μια μικρή καταστροφή».

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«Και δεν είναι απλώς ένα χαστούκι όσον αφορά την αποτίμηση. Είναι ουσιαστικά μια ολόκληρη πολιτική και μια εξαετής διαρθρωτική αλλαγή που λέει ότι τώρα θα κάνουμε παύση, τώρα θα παγώσουμε την Τεχνητή Νοημοσύνη, τώρα θα παγώσουμε τα κέντρα δεδομένων, τις εγκρίσεις και τις αγορές μετοχών», προσέθεσε μιλώντας στο Reuters.

Μετά από μήνες προειδοποιήσεων ότι οι αποτιμήσεις της τεχνητής νοημοσύνης ήταν πολύ υψηλές και ότι η φούσκα θα μπορούσε να σκάσει, οι Αμερικανοί επενδυτές έσπευσαν να πουλήσουν μαζικά χθες. Ο τεχνολογικός δείκτης Nasdaq υποχώρησε κατά 5,5%, ενώ ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones (DJIA) υποχώρησε κατά 1.833,06 μονάδες, ή 3,44%, και ο S&P 500 έχασε 4,36%.

Οι κατασκευαστές τσιπ, οι οποίοι είχαν επωφεληθεί από την άνθηση της τεχνητής νοημοσύνης, ηγήθηκαν των πτώσεων - η SanDisk υποχώρησε κατά 22% και τόσο η Micron όσο και η AMD έχασαν το 17% της αξίας τους.

Ο γίγαντας των τσιπ Nvidia ηγήθηκε των πτώσεων στον DJIA , με πτώση άνω του 9%.

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Οι αναλυτές επεσήμαναν την πολιτική αβεβαιότητα, καθώς οι Δημοκρατικοί είναι επικριτικοί απέναντι στα κέντρα δεδομένων, κάτι που θα μπορούσε να επιβραδύνει την ανάπτυξη επενδύσεων στην Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ο Kyle Rodda , ανώτερος αναλυτής χρηματοπιστωτικών αγορών στην Capital.com, λέει ότι ήταν ένα «βάναυσο ξεπούλημα», καθώς οι φόβοι για το μέλλον της ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης κατέκλυσαν τις αγορές.

Το sell off μεταφέρθηκε στην Ευρώπη, πτώση και στην Αθήνα

Πλήγμα για τον Μασκ

Η κατάρρευση των αγορών μετά τις ενδιάμεσες εκλογές ήταν ιδιαίτερα επώδυνη για τον Έλον Μασκ.

Ο Μασκ (ο οποίος έδωσε 446 εκατομμύρια δολάρια στην εκστρατεία των Ρεπουμπλικανών), έχει χάσει περίπου 113 δισεκατομμύρια δολάρια τις τελευταίες δύο ημέρες.

Αυτό συμβαίνει επειδή οι δύο μεγαλύτερες εταιρείες του έχουν πληγεί σοβαρά από την πτώση των μετοχών.

Η μετοχή της Tesla υποχώρησε κατά 3,34% την Τετάρτη, καθώς οι επενδυτές αντέδρασαν στην εκλογική επιτυχία των Δημοκρατικών, και στη συνέχεια σημείωσε πτώση 10,7% την Πέμπτη. Ο Μασκ κατέχει το 17,7% της αυτοκινητοβιομηχανίας.

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Η SpaceX έπεσε 3,8% την Τετάρτη και στη συνέχεια 9% χθες.

Συνολικά, ο πλούτος του Μασκ μειώθηκε κατά 33,5 δισεκατομμύρια δολάρια την Τετάρτη και στη συνέχεια κατά άλλα 79,7 δισεκατομμύρια δολάρια χθες, σύμφωνα με τον Δείκτη Δισεκατομμυριούχων του Bloomberg .

Παρά ταύτα, ο Μασκ εξακολουθεί να είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο με περιουσία 785 δισεκατομμυρίων δολαρίων, υπερδιπλάσια από τον Τζεφ Μπέζος που βρίσκεται στη δεύτερη θέση με 370 δισεκατομμύρια δολάρια.