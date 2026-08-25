Οι επενδύσεις των τραπεζών στην Τεχνητή Νοημοσύνη -Τα νέα εργαλεία και οι αλλαγές - iefimerida.gr

Πάνω από το 85% των τραπεζών που εποπτεύει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα χρησιμοποιούν πλέον Τεχνητή Νοημοσύνη και η Generative AI (γενετική τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή η κατηγορία συστημάτων AI που δεν περιορίζονται στο να ταξινομούν ή να αναλύουν δεδομένα, αλλά παράγουν νέο περιεχόμενο) διεισδύσει με ταχύτητα κυρίως σε λειτουργίες πληροφορικής, νομική ανάλυση εγγράφων και εξυπηρέτηση πελατών.

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Αυτό υπογράμμισε σε ομιλία του πριν από μερικούς μήνες (Φεβρουάριος 2026) ο Patrick Montagener, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ, τονίζοντας ότι οι τράπεζες που επενδύουν περισσότερο στην ψηφιοποίηση εμφανίζουν ταυτόχρονα υψηλότερο κόστος αλλά και υψηλότερη κερδοφορία.

Έτσι και για τις ελληνικές τράπεζες η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης αποτελεί τη μεγαλύτερη ίσως πρόκληση καθώς το νέο μοντέλο τραπεζικής εστιάζει στην εξατομίκευση, την αυτοματοποίηση και την ενσωμάτωση στην καθημερινότητα. Οι τέσσερις ελληνικές συστημικές έχουν σχεδιάσει για τα επόμενα χρόνια τεχνολογικές επενδύσεις της τάξης των 4 δισ. ευρώ για την ψηφιακή μετάβαση, την κυβερνοαφάλεια και την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Ωστόσο, η ΕΚΤ θέτει και τα όρια του… ενθουσιασμού: πολλές τράπεζες υστερούν ακόμη στη διακυβέρνηση των συστημάτων AI, με ελλείψεις σε ελέγχους ποιότητας δεδομένων, διαφάνεια στη λήψη αποφάσεων και σαφή λογοδοσία. Πρόσθετο ζήτημα αποτελεί η συγκέντρωση της αγοράς σε λίγους, κυρίως μη ευρωπαϊκούς, παρόχους μοντέλων generative AI - κάτι που εκθέτει τον κλάδο σε γεωπολιτικούς κινδύνους και κινδύνους εξάρτησης από τρίτους.

Κοινή πεποίθηση στους τραπεζικούς κύκλους είναι ότι το κόστος της αδράνειας απέναντι στην AI είναι μεγαλύτερο από το κόστος της ίδιας της επένδυσης. Και το ζητούμενο δεν είναι η αντιπαράθεση ανθρώπου-τεχνολογίας, αλλά η σωστή κατανομή ρόλων - η τεχνολογία να απλοποιεί διαδικασίες και να επιταχύνει την εμπειρία του πελάτη, χωρίς όμως να υποβαθμίζει την αίσθηση εμπιστοσύνης και ανθρώπινης υποστήριξης.

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Επιπρόσθετα, η άνοδος των ψηφιακών τραπεζών και το μερίδιο που κερδίζουν συνεχώς έδαφος στις ηλικίες 18-35 εντείνει τις πιέσεις προς τις παραδοσιακές τράπεζες να «ανεβάσουν ταχύτητα» ώστε να μην χάσουν τους πελάτες του μέλλοντος.

Εθνική Τράπεζα: Ψηφιακό άλμα με επενδύσεις 1 δισ. ευρώ την τελευταία πενταετία

Ειδικότερα, η Εθνική Τράπεζα έχει ήδη διαθέσει 1 δισ. ευρώ την τελευταία πενταετία για τον ψηφιακό της μετασχηματισμό, αποκτώντας ευρωπαϊκό προβάδισμα χάρη στο νέο της Core Banking System. Η Εθνική είναι μεταξύ των λιγοστών ευρωπαϊκών τραπεζών με πρόσφατα ανανεωμένο κεντρικό τεχνολογικό πυρήνα - δεδομένου ότι τα περισσότερα αντίστοιχα συστήματα στην Ευρώπη χρονολογούνται από τα τέλη της δεκαετίας του 1990.

Η ψηφιακή της πλατφόρμα μετρά σήμερα πάνω από 4,6 εκατ. εγγεγραμμένους και 3,3 εκατ. ενεργούς χρήστες, μέσω του Mobile Banking, της νέας Business Internet Banking για επιχειρήσεις και της εφαρμογής «Next» για νεαρότερους πελάτες.

Eurobank: Επενδύει 1 δισ. ευρώ στην Τεχνητή Νοημοσύνη -Από το digital στο «έξυπνο» banking

Η Eurobank, με στόχο την ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης σε όλο το εύρος της λειτουργίας της, επενδύει επίσης 1 δισ. ευρώ, μέσω του στρατηγικού σχεδίου «Banking Forward», με στόχο την ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης σε όλο το εύρος της λειτουργίας της και να περάσει από την ψηφιακή στην «έξυπνη» τραπεζική, μετατρέποντας το mobile banking σε πλήρη πλατφόρμα διαχείρισης της οικονομικής ζωής του πελάτη. Σημειώνεται ότι το 96% των συναλλαγών της διεξάγεται ψηφιακά (61% μέσω της εφαρμογής Eurobank Mobile), με το ποσοστό να ανεβαίνει στο 94% για τους κάτω των 35 ετών. Το 2026 το 1 στα 3 τραπεζικά προϊόντα αποκτήθηκε μέσω digital καναλιών - αύξηση 160% σε σχέση με το 2025. Αναπτύσσεται επίσης πλατφόρμα εξ ολοκλήρου ψηφιακής αίτησης στεγαστικού δανείου, ενώ μέσω της υπηρεσίας v-Banking το 30% περίπου των ψηφιακών συναλλαγών επιχειρήσεων πραγματοποιείται πλέον διαδικτυακά. Ο ψηφιακός βοηθός EVA συμπληρώνει το οικοσύστημα. Επίσης, η Eurobank δημιουργεί AI Factory -πρωτοπόρο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη- και συνεργάζεται με το ΟΠΑ για εξειδικευμένα ακαδημαϊκά προγράμματα.

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Πειραιώς: Νέα εποχή με AI, ψηφιακά στεγαστικά και Piraeus Youth

Η Τράπεζα Πειραιώς τρέχει τον δικό της μετασχηματισμό μέσω του κόμβου Τεχνητής Νοημοσύνης Newra - αποτέλεσμα συνεργασίας με την Accenture -, επενδύοντας περίπου 250 εκατ. ευρώ ετησίως ώστε μέχρι το 2030 να καταστεί AI native οργανισμός. Η Πειραιώς ανέπτυξε τον Μάιο την πλατφόρμα Farmclick - το πρώτο marketplace αγροτικών εφοδίων στην ελληνική αγορά - ενώ βρίσκεται σε πιλοτική λειτουργία η πρώτη πλήρως ψηφιακή πλατφόρμα στεγαστικών δανείων στη χώρα, που καλύπτει όλη τη διαδρομή από την αίτηση έως την εκταμίευση.

Η Πειραιώς εστιάζει προσοχή της στους νέους με τη ανάπτυξης της εφαρμογής Piraeus Youth, που εισάγει νέο μοντέλο οικογενειακής τραπεζικής για εφήβους και Gen Z. Και την ίδια στιγμή η Snappi, η ελληνική neobank αδειοδοτημένη από την ΕΚΤ, που στοχεύει να κερδίσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς των νέων καταναλωτών έχει «σπάσει» το φράγμα των 100.000 πελατών.

Alpha Bank: Πάνω από €200 εκατ. ετησίως για την ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης

Η Alpha Bank, με στόχο να καταστεί «AI-First» τράπεζα, επενδύει άνω των 200 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση στην ενσωμάτωση AI τόσο στην εξυπηρέτηση πελατών όσο και στις εσωτερικές της διαδικασίες. Η Alpha Bank χτίζει οικοσύστημα τεχνολογιών, συνεργασιών και ταλέντου με στόχο να ενσωματώσει πλήρως την Τεχνητή Νοημοσύνη τόσο στην εξυπηρέτηση πελατών όσο και στις εσωτερικές της λειτουργίες, οραματιζόμενη μια χρηματοδότηση πιο γρήγορη και έξυπνη, αλλά ταυτόχρονα πιο ανθρώπινη και βιώσιμη.

Η τάση για ψηφιοποίηση και μεγαλύτερη αξιοποίηση της ΤΝ δεν αφορά μόνο τον τραπεζικό κλάδο. Η έρευνα SAFE της ΕΚΤ (Οικονομικό Δελτίο, τεύχος 2/2026) καταγράφει ραγδαία αύξηση της χρήσης AI από τους εργαζομένους σε ολόκληρη την Ευρωζώνη: από 26% το 2024 σε 40% το 2025 - ρυθμός υιοθέτησης πολύ ταχύτερος από όσο χρειάστηκε το internet ή ο προσωπικός υπολογιστής για να φτάσουν σε αντίστοιχη διάχυση στην αγορά εργασίας.