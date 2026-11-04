Οι αγορές αμερικανικού LNG από την Qatar Energy, η Atlantic SEE LNG και η μεγάλη ευκαιρία που κινδυνεύει να χάσει η Ελλάδα - iefimerida.gr

Η Qatar Energy, η κρατική ενεργειακή εταιρεία της χώρας που κατέχει τα τρίτα μεγαλύτερα αποδεδειγμένα αποθέματα φυσικού αερίου στον κόσμο, ετοιμάζεται γίνει ο μεγαλύτερος αγοραστής αμερικανικού LNG στις αρχές της επόμενης δεκαετίας!

Η είδηση που ανέδειξαν οι Financial Times αναδεικνύει τη σημασία της σύναψης μακροπρόθεσμων συμβολαίων προμήθειας αμερικανικού LNG ως «δικλίδα ασφαλείας» στην παρούσα φάση έναντι του διπλού κινδύνου αφενός διαθεσιμότητας του καυσίμου (που μόνο δεδομένη δεν είναι όσο παραμένουν ανοιχτά τα πολεμικά «μέτωπα» σε Ρωσία-Ουκρανία και Μέση Ανατολή), αφετέρου εξασφάλισής του -εφόσον βέβαια βρεθεί- σε λογικές τιμές.

Όπως σχολιάζουν άριστοι γνώστες των ενεργειακών θεμάτων, «οι Καταριανοί αγοράζουν αμερικανικό LNG για να το πουλήσουν κυρίως στην Ευρώπη και να χρησιμοποιήσουν τη δική τους παραγωγή LNG -με δεδομένο ότι το κόστος παραγωγής παραμένει από τα χαμηλότερα στον κόσμο- για την κάλυψη των εγχώριων αναγκών και για να το διοχετεύσουν στις αγορές της Ασίας. Με άλλα λόγια κάνουν ακριβώς αυτό που ήθελε να κάνει η Atlantic SEE LNG ένα χρόνο πριν, όταν υπέγραψε το πρώτο μακροπρόθεσμο συμβόλαιο προμήθειας αμερικανικού LNG με το βλέμμα στην τροφοδοσία των χωρών της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την χρήση των υποδομών του Κάθετου Διαδρόμου που αναβαθμίζουν την γεωπολιτική θέση της Ελλάδας».

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