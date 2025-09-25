Ο ρόλος του HR αλλάζει: Στρατηγικός παίκτης στην κορυφή της διοίκησης των επιχειρήσεων, σύμφωνα με έρευνα - iefimerida.gr

Ολοένα και πιο καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της επιτυχίας των επιχειρήσεων διαδραματίζουν οι διευθυντές Ανθρώπινου Δυναμικού, όπως προκύπτει από νέα έρευνα της International Workplace Group (IWG).

Συγκεκριμένα, το 88% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι η επιρροή τους κυμαίνεται σε ιστορικά υψηλά για την εποχή επίπεδα.

Η έρευνα, που πραγματοποιήθηκε σε περισσότερους από 1.000 διευθυντές Τμημάτων Ανθρώπινου Δυναμικού στις ΗΠΑ και στο Ηνωμένο Βασίλειο, αποκάλυψε ότι το 81% συνεργάζεται πλέον στενότερα με την ανώτατη διοίκηση (C-suite) της εταιρείας.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, αυτή η εξέλιξη αντικατοπτρίζει το μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό τοπίο (84%), όπου προτεραιότητες όπως η ευημερία και η ευτυχία των εργαζομένων (64%), η προσέλκυση κορυφαίων ταλέντων (64%), η ενίσχυση της παραγωγικότητας (58%) και η μεγαλύτερη έμφαση στη συμμόρφωση και στην εφαρμογή πολιτικών (53%) αποτελούν πλέον βασικούς στρατηγικούς στόχους των υψηλόβαθμων στελεχών των επιχειρήσεων.

Ειδικότερα, οι διευθυντές Ανθρώπινου Δυναμικού αναγνωρίζονται ολοένα και περισσότερο ως έμπιστοι στρατηγικοί συνεργάτες των CEOs, συμβάλλοντας καθοριστικά στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση της επιχειρηματικής στρατηγικής, ευθυγραμμίζοντας τη διαχείριση ταλέντων με τους οργανωτικούς στόχους.

Οι κορυφαίοι διευθυντές Ανθρώπινου Δυναμικού συνεργάζονται στενά με CEOs

Όπως επισημαίνεται και σε σχετική μελέτη της McKinsey, κορυφαίοι διευθυντές Ανθρώπινου Δυναμικού συνεργάζονται στενά με CEOs στον καθορισμό της στρατηγικής πορείας της εταιρείας.

Παράλληλα, σύμφωνα με έρευνα του Harvard Business Review (HBR), οι διευθυντές Ανθρώπινου Δυναμικού θεωρούνται πλέον πιθανοί «διάδοχοι» των CEOs, λόγω της ολιστικής τους προσέγγισης στην επιχείρηση και των ηγετικών δεξιοτήτων τους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ικανότητά τους να διαχειρίζονται αποτελεσματικά το ταλέντο, την κουλτούρα και τη στρατηγική της εταιρείας, τους καθιστά αναντικατάστατους παίκτες της ανώτατης διοίκησης.

Τα αποτελέσματα της έρευνας της IWG αποτυπώνουν ξεκάθαρα την καθοριστική συμβολή ενός διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού στο σύγχρονο εταιρικό περιβάλλον. Εννέα στους δέκα (89%) διευθυντές Ανθρώπινου Δυναμικού δηλώνουν ότι λειτουργούν ως βασικοί στρατηγικοί σύμβουλοι του CEO ή της διοίκησης. Επιπλέον, το 96% θεωρεί ότι έχει καθοριστικό αντίκτυπο στην κερδοφορία της επιχείρησης, ενώ το 95% εκτιμά ότι επηρεάζει άμεσα την παραγωγικότητα και την ικανότητα προσέλκυσης και διατήρησης ταλέντων. Αντίστοιχα, το 94% αναγνωρίζει τον ρόλο του στη διαμόρφωση της εταιρικής κουλτούρας. Όλοι αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για την επιτυχημένη πορεία μιας εταιρείας.

Εν προκειμένω, γίνεται όλο και πιο σαφές ότι οι προτεραιότητες των διευθυντών Ανθρώπινου Δυναμικού συνδέονται άμεσα με τους επιχειρηματικούς στόχους, καθώς η προσέλκυση εξαιρετικών υποψηφίων, η μακροπρόθεσμη διατήρηση ταλέντων (και τα δύο με ποσοστό 58%), καθώς και η ευημερία του εργατικού δυναμικού (56%), συγκαταλέγονται στα κορυφαία ζητήματα που απασχολούν την ανώτατη διοίκηση.

Οι διευθυντές Ανθρώπινου Δυναμικού θεωρούν ότι η ευέλικτη εργασία διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη δημιουργία ενός αποδοτικού και έμπιστου ανθρώπινου δυναμικού, με τέσσερις στους πέντε (81%) να δηλώνουν ότι είναι βασικός παράγοντας για τη διατήρηση των κορυφαίων επαγγελματιών.

Η ευέλικτη εργασία φέρνει αύξηση της παραγωγικότητας

Συμπληρωματική έρευνα της IWG επιβεβαιώνει αυτή την τάση, καθώς το 72% των στελεχών σε εταιρείες που προσφέρουν ευέλικτη εργασία ανέφεραν αύξηση της παραγωγικότητας το 2024.

Αντιθέτως, όπως τονίζεται στην ανακοίνωση, «η απουσία επιλογών ευέλικτης εργασίας συνδέεται άρρηκτα με τον κίνδυνο αποχώρησης ταλέντων από την επιχείρηση. Συγκεκριμένα, στην περίπτωση που μια εταιρεία δεν προσφέρει επιλογές ευέλικτης εργασίας, το 66% των διευθυντών Ανθρώπινου Δυναμικού προβλέπει σημαντική μείωση στη διατήρηση ταλέντων, ενώ το 86% υποστηρίζει ότι πρόκειται για το πιο περιζήτητο προνόμιο μεταξύ των υποψηφίων.

Από την άλλη πλευρά, οι οργανισμοί που επενδύουν σε μεγαλύτερη ευελιξία αναμένουν βελτίωση στην αφοσίωση και στη διατήρηση του προσωπικού, με το 70% να προβλέπει θετικό αντίκτυπο στον συγκεκριμένο τομέα».

Ο Mark Dixon, διευθύνων σύμβουλος της International Workplace Group Plc, δήλωσε:

«Η υβριδική εργασία και η εργασία μέσα από πλατφόρμες δεν είναι πλέον απλώς ένα προνόμιο, είναι μια στρατηγική αναγκαιότητα για τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να πρωταγωνιστήσουν στο σημερινό ανταγωνιστικό τοπίο.

Υιοθετώντας ευέλικτα μοντέλα εργασίας, οι εταιρείες μπορούν να επιτύχουν μεγαλύτερη παραγωγικότητα, να προσελκύσουν και να διατηρήσουν κορυφαία ταλέντα και, τελικά, να οικοδομήσουν ένα πιο ευτυχισμένο εργατικό δυναμικό. Οι διευθυντές Ανθρώπινου Δυναμικού βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αυτής της μετάβασης, διασφαλίζοντας ότι η υβριδική εργασία όχι μόνο υποστηρίζει την ευημερία και την πρόοδο των εργαζομένων, αλλά οδηγεί και στη μακροπρόθεσμη επιχειρηματική επιτυχία».