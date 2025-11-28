Ο Όμιλος AKTOR απέσπασε τη διάκριση “Silver Medal Award” από την EcoVadis - iefimerida.gr

Για πρώτη φορά στην ιστορία του, ο Όμιλος AKTOR συμμετείχε στην διαδικασία αξιολόγησης του διεθνούς φορέα EcoVadis, ενός από τους κορυφαίους παγκόσμιους οργανισμούς αξιολόγησης βιωσιμότητας, στην οποία διακρίθηκε με το “Silver Medal Award”, καταγράφοντας εξαιρετικές επιδόσεις σε όλο το φάσμα των σχετικών απαιτήσεων.

Η διάκριση αυτή κατατάσσει τον Όμιλο στο ανώτερο 15% των εταιρειών παγκοσμίως, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή του δέσμευση στην υπεύθυνη επιχειρηματική λειτουργία. Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε βάσει τεσσάρων κρίσιμων πυλώνων: Περιβάλλον, Εργασιακές Πρακτικές & Ανθρώπινα Δικαιώματα, Βιώσιμες Προμήθειες και Επιχειρηματική Ηθική. Η συνολική βαθμολογία του Ομίλου υπερέβη τον μέσο όρο του κλάδου, γεγονός που αντανακλά τη συστηματική εφαρμογή ολοκληρωμένων πολιτικών και υπεύθυνων διαδικασιών που ενισχύουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και την εταιρική υπευθυνότητα.

Η αναγνώριση από την EcoVadis δεν αποτελεί μόνο μια σημαντική διάκριση, αλλά και μια σαφή επιβεβαίωση της σταθερής δέσμευσης και της αποδεδειγμένης απόδοσης του Ομίλου AKTOR στον τομέα της βιωσιμότητας. Παράλληλα, αναδεικνύει την κατεύθυνση και τη δέσμευση της στρατηγικής βιώσιμης ανάπτυξης που έχει υιοθετήσει ο Όμιλος, η οποία εφαρμόζεται οριζόντια σε όλες τις λειτουργίες και δραστηριότητές του, θέτοντας τα θεμέλια για συνεχή πρόοδο και βελτίωση.

Με βάση αυτή τη στρατηγική, ο Όμιλος υλοποιεί μια ολιστική προσέγγιση στη βιώσιμη ανάπτυξη, εστιάζοντας στη μείωση των εκπομπών άνθρακα και την ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης, στην εφαρμογή πρακτικών κυκλικής οικονομίας και στην προστασία των φυσικών οικοσυστημάτων. Παράλληλα, στηρίζει ενεργά τις τοπικές κοινωνίες και τους προμηθευτές, ενώ επενδύει στη δημιουργία ενός σύγχρονου εργασιακού περιβάλλοντος που προάγει τη συνεργασία, την καινοτομία και την ίση μεταχείριση, με στόχο την ενσωμάτωση της βιωσιμότητας σε κάθε επίπεδο των δραστηριοτήτων του.