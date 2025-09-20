O οίκος Fitch αναβάθμισε την Ιταλία: Ψήφος εμπιστοσύνης στην οικονομική πολιτική της Μελόνι - iefimerida.gr

O οίκος αξιολόγησης Fitch αναβάθμισε για πρώτη φορά από το 2021 την πιστοληπτική ικανότητα της Ιταλίας επιβραβεύοντας τις προσπάθειες της κυβέρνησης Μελόνι να περιορίσει το κρατικό έλλειμμα.

O Fitch αναβάθμισε την αξιολόγηση της Ιταλίας από ΒΒΒ σε ΒΒΒ+ -τρεις βαθμίδες πάνω από την κατηγορία «σκουπίδια» - με πρόβλεψη για έλλειμμα στο 3,1% και αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,6.

«Η αναβάθμιση αντανακλά την αυξημένη εμπιστοσύνη στη δημοσιονομική πορεία της Ιταλίας, η οποία υποστηρίζεται από ένα αυξανόμενο ιστορικό δημοσιονομικής σύνεσης και ισχυρή δέσμευση για την επίτευξη βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων δημοσιονομικών στόχων στο πλαίσιο του νέου δημοσιονομικού πλαισίου της ΕΕ», ανέφερε ο οίκος στην έκθεσή του την Παρασκευή.

«Ένα σταθερό πολιτικό περιβάλλον, η συνεχιζόμενη δυναμική των μεταρρυθμίσεων και οι μειωμένες εξωτερικές ανισορροπίες ενισχύουν περαιτέρω τις πιστωτικές μετρήσεις της Ιταλίας».

Η ιταλική οικονομία σε πορεία με σταθερές προοπτικές

Η αναβάθμιση, μόλις μία εβδομάδα μετά την υποβάθμιση της Γαλλίας από τον Fitch, υπογραμμίζει πώς αλλάζουν οι συνθήκες για τους μεγαλύτερους δανειολήπτες της Ευρώπης.

Σε αντίθεση με τον βόρειο γείτονά της, ο οποίος αντιμετωπίζει πολιτικές αναταραχές λόγω των προσπαθειών να μειώσει το έλλειμμά του κάτω από το όριο του 3% του ΑΕΠ η Ιταλία βρίσκεται σε καλό δρόμο για να το πράξει ήδη από το επόμενο έτος και απολαμβάνει ασυνήθιστη σταθερότητα υπό την πρωθυπουργό Τζόρτζια Μελόνι.

Πρόκειται για μια αξιοσημείωτη αλλαγή σε σχέση με το παρελθόν, όταν η Ιταλία συχνά θεωρούνταν ο πιο αδύναμος κρίκος της ευρωζώνης και άλλαζε σχετικά συχνά κυβερνήσεις.

Ο Fitch βασίζει την αναβάθμιση της Ιταλίας στην υπόθεση ότι η κυβέρνηση Μελόνι θα πετύχει στο σχέδιό της να τηρήσει τις δεσμεύσεις της για μείωση του ελλείμματος.

Η ιταλική κυβέρνηση ετοιμάζει έναν προϋπολογισμό που ενσωματώνει τον στόχο της για το επόμενο έτος και ο οποίος θα υπογραφεί από τη Μελόνι και το υπουργικό της συμβούλιο πριν από το τέλος του μήνα.

Μειώθηκε το κόστος δανεισμού της Ιταλίας

Οι επενδυτές έχουν ήδη αλλάξει σημαντικά την άποψή τους για την Ιταλία, με το spread μεταξύ των αποδόσεων των 10ετών ιταλικών και των γερμανικών ομολόγων να βρίσκεται τώρα κάτω από tiw 80 μονάδες βάσης, λιγότερο από το ένα τρίτο του επιπέδου όταν η Μελόνι ανέλαβε τα ηνία της κυβέρνησης το 2022.

Το κόστος δανεισμού της Ιταλίας έχει μειωθεί τόσο πολύ που οι αξιωματούχοι έχουν πλέον ένα απροσδόκητο κέρδος πολλών τρισεκατομμυρίων ευρώ για να χρησιμοποιήσουν για τον προγραμματισμό τους. Ωστόσο, με το χρέος να υπερβαίνει το 130% του ΑΕΠ η κυβέρνηση Μελόνι εξακολουθεί αντιμετωπίζει μια τεράστια πρόκληση αναφορικά με την ανάταξη των δημοσιονομικών της χώρας.