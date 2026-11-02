Γαλλική προειδοποίηση για «φούσκα» στην τεχνητή νοημοσύνη: Κίνδυνος μετάδοσης των επιπτώσεων στην Ευρώπη - iefimerida.gr

Ο διοικητής της Τράπεζας της Γαλλίας Εμανουέλ Μουλέν προειδοποίησε ότι μια ενδεχόμενη διόρθωση των αποτιμήσεων των αμερικανικών εταιριών τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσε να έχει συνέπειες στην Ευρώπη, καθώς οι μαζικές επενδύσεις στον τομέα χρηματοδοτούνται ολοένα και περισσότερο από το χρέος.

Αν και Ο Εμανουέλ Μουλέν δηλώνει αισιόδοξος όσον αφορά τις δυνατότητες της ΤΝ για την αύξηση της παραγωγικότητας, προειδοποίησε πως το εύρος των επενδύσεων, η αυξημένη προσφυγή στον δανεισμό και οι προσδοκίες για υψηλά κέρδη θα συνιστούσαν κινδύνους για την χρηματοπιστωτική σταθερότητα.

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«Οι επενδύσεις αυτές, ακόμη κι αν χρηματοδοτήθηκαν στην αρχή από μετοχές, σήμερα χρηματοδοτούνται ολοένα και περισσότερο από το χρέος και βασίζονται σε προοπτικές κέρδους που είναι πολύ υψηλές», ανέφερε χαρακτηριστικά, μιλώντας σε συνέδριο στη Βαρκελώνη.

Όπως εξήγησε, μια ενδεχόμενη αύξηση των επιτοκίων θα μπορούσε να περιορίσει τις αναμενόμενες αποδόσεις των επενδύσεων και να καταστήσει ακριβότερη τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων. Αυτό θα μπορούσε στη συνέχεια να επηρεάσει αρνητικά τις χρηματιστηριακές αποτιμήσεις των εταιρειών τεχνητής νοημοσύνης.

Γιατί κινδυνεύει και η Ευρώπη

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το ενδεχόμενο οι επιπτώσεις μιας διόρθωσης στην αμερικανική αγορά τεχνητής νοημοσύνης να μεταφερθούν και στην Ευρώπη.

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Ο Μουλέν, ο οποίος συμμετέχει επίσης στις εργασίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), υπογράμμισε ότι οι Ευρωπαίοι επενδυτές κατέχουν, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, ποσοστό μεταξύ 15% και 20% των αμερικανικών τίτλων. Αυτό σημαίνει ότι μια σημαντική υποχώρηση των αποτιμήσεων των αμερικανικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να προκαλέσει απώλειες και σε ευρωπαϊκά χαρτοφυλάκια.

«Μπορεί ως εκ τούτου να έχουμε ένα φαινόμενο μετάδοσης στην Ευρώπη σε περίπτωση πτώσης των αποτιμήσεων των εταιρειών που συνδέονται με την ΤΝ στις ΗΠΑ», προειδοποίησε.

Πέρα από τους χρηματοπιστωτικούς κινδύνους, ο Γάλλος κεντρικός τραπεζίτης εξέφρασε προβληματισμό και για τις επιπτώσεις της τεχνητής νοημοσύνης στην αγορά εργασίας, με ιδιαίτερη αναφορά στους νέους.

Όπως σημείωσε, επιχειρήσεις που έχουν ενσωματώσει σε μεγαλύτερο βαθμό την τεχνητή νοημοσύνη στις δραστηριότητές τους εμφανίζουν ήδη τάσεις περιορισμού των προσλήψεων.