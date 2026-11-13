Νόμος του κράτους το «πακέτο» της ΔΕΘ: Ποιοι ωφελούνται, πότε θα πάρουν τα χρήματα, αναλυτικά παραδείγματα

Η μεγαλύτερη δέσμη μέτρων, ύψους 2,2 δισ. ευρώ, που έχει εξαγγελθεί σε ΔΕΘ, ενεργοποιείται με την ψήφιση της στη Βουλή.

Οι παρεμβάσεις, με τη μορφή φοροελαφρύνσεων και εισοδηματικών ενισχύσεων, έρχονται σε μια συγκυρία όπου το αυξημένο ενεργειακό κόστος πιέζει τα ήδη πιεσμένα νοικοκυριά και δοκιμάζει τις αντοχές των επιχειρήσεων, κυρίως των μικρότερων.

Το «πακέτο» έχει κάτι για όλους: συνταξιούχους, μισθωτούς, επαγγελματίες, αγρότες, οικογένειες με παιδιά, μικρομεσαίους.

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Οι κυριότερες νέες παρεμβάσεις αφορούν:

Την απαλλαγή για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες από τις προσαυξήσεις βάσει του κύκλου εργασιών και της μισθοδοσίας προσωπικού, κατά τον υπολογισμό του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος,

τον μηδενισμό του φορολογικού συντελεστή έως τα 20.000 ευρώ για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες και τους τρίτεκνους, σε συνέχεια της φορολογικής μεταρρύθμισης του 2026,

τη μόνιμη αύξηση της ενίσχυσης του Νοεμβρίου σε συνταξιούχους, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστους υπερήλικες από 300 σε 400 ευρώ καθαρά και τη διεύρυνση της ενίσχυσης στο σύνολο των συνταξιούχων άνω των 65 ετών από τον Νοέμβριο 2026,

τη θέσπιση επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 500 ευρώ μεικτά στους δημόσιους υπαλλήλους από το 2027,

τη θέσπιση ειδικού επενδυτικού λογαριασμού όπου οι γονείς μπορούν να ανοίξουν για τα βρέφη κατά τα πρώτα δύο έτη από τη γέννησή τους, όπου η πολιτεία θα καταθέτει στο λογαριασμό το ποσό που βάζει κάθε χρόνο ο γονέας και μέχρι 1.200 ευρώ ετησίως, μέχρι τη συμπλήρωση των 18 ετών,

τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 0,5% από τον Απρίλιο 2027 για τον ιδιωτικό τομέα,

την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος, ξεκινώντας από την ελληνική περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη,

τη μείωση της προκαταβολής φόρου από το 55% στο 50% για τους ελεύθερους επαγγελματίες από το φορολογικό έτος 2027 και τη σταδιακή μείωση κατά 5% ετησίως της προκαταβολής φόρου για τα νομικά πρόσωπα από το φορολογικό έτος 2028, ώστε, από 80% σήμερα, σταδιακά να μειωθεί στο 50%,

τη θέσπιση επιταχυνόμενων αποσβέσεων σε 6 έτη, από 10 έτη που ισχύει σήμερα, για επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό των επιχειρήσεων,

την τιμαριθμοποίηση των αναπηρικών επιδομάτων,

την κατάργηση από το 2027 του ΕΝΦΙΑ σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους και έως 2.200 κατοίκους στη Δυτική Μακεδονία και

την αύξηση του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με νέες επενδύσεις που θα συντελέσουν, μεταξύ άλλων, και στη μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος.

﻿Μηδενικός συντελεστής για τρίτεκνους έως τα 20.000 ευρώ

Μηδενίζεται ο φορολογικός συντελεστής έως τα 20.000 ευρώ για τους τρίτεκνους. Το αφορολόγητο αυξάνεται από 14.364 σε 25.364 ευρώ και μειώσεις θα δουν 86.927 τρίτεκνοι, εκ των οποίων 33.894 ελεύθεροι επαγγελματίες.

Παράδειγμα:

Τρίτεκνος μισθωτός με εισόδημα 20.000 ευρώ, που πλήρωνε 620 ευρώ φόρο, πλέον θα πληρώνει μηδέν.

Σημειώνεται ότι όλοι οι τρίτεκνοι και με υψηλότερα εισοδήματα θα δούν μείωση φόρου, καθώς τα πρώτα 20.000 ευρώ δεν θα φορολογούνται.

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Έτσι, για παράδειγμα, τρίτεκνος με 30.000 ευρώ εισόδημα θα έχει μείωση φόρου 1.800 ευρώ το χρόνο.

﻿Επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ και νέες αυξήσεις στο Δημόσιο

Από τον Δεκέμβριο του 2027 θεσπίζεται επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ μεικτά για τους δημοσίους υπαλλήλους.

Παράλληλα, ο βασικός μισθός στο Δημόσιο θα αυξηθεί τόσο τον Απρίλιο του 2027 όσο και τον Ιανουάριο του 2028, ακολουθώντας την αύξηση του κατώτατου μισθού. Η συνολική αύξηση έως τον Ιανουάριο του 2028 θα φτάσει τα 80 ευρώ μεικτά τον μήνα.

Επιπλέον, οι τρίτεκνοι δημόσιοι υπάλληλοι επωφελούνται από τον μηδενισμό του φορολογικού συντελεστή έως τα 20.000 ευρώ, ενώ εκπαιδευτικοί, γιατροί και νοσηλευτές που υπηρετούν στην Περιφέρεια λαμβάνουν επιστροφή δύο ενοικίων τον χρόνο.

﻿«Κουμπαράς» για τη νέα γενιά

Δημιουργείται ειδικός επενδυτικός λογαριασμός που μπορούν να ανοίξουν οι γονείς μέσα στα δύο πρώτα χρόνια από τη γέννηση του παιδιού.

Για κάθε ευρώ που βάζει ο γονέας, βάζει ένα ευρώ και το κράτος, έως 1.200 ευρώ τον χρόνο, μέχρι την ενηλικίωση.

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Το ανώτατο ποσό των 1.200 ευρώ αυξάνεται κατά 10% κάθε πέντε χρόνια.

Με τις μέγιστες καταβολές, σε 18 χρόνια θα έχουν τοποθετηθεί 49.304 ευρώ, εκ των οποίων 24.652 ευρώ από το κράτος. Με απόδοση 3%, το κεφάλαιο μπορεί να φτάσει τα 64.109 ευρώ και με απόδοση 5% τα 77.062 ευρώ.

﻿Ελεύθεροι επαγγελματίες - Κατάργηση του τεκμαρτού

Από το φορολογικό έτος 2026 καταργείται στην πράξη το μεγαλύτερο μέρος του τεκμαρτού εισοδήματος για τους συνεπείς ελεύθερους επαγγελματίες που πληρούν τα προβλεπόμενα κριτήρια. Τα προβλεπόμενα κριτήρια καλύπτει πάνω από το 90% των ελεύθερων επαγγελματιών.

Μένει μόνο ως ελάχιστη βάση ο κατώτατος μισθός με τις τριετίες. Η λογική είναι ότι κάποιος που ασκεί επαγγελματική δραστηριότητα δεν μπορεί να εμφανίζει ως ελάχιστο εισόδημα λιγότερα από έναν εργαζόμενο που αμείβεται με τον κατώτατο μισθό.

Καταργούνται οι δύο προσαυξήσεις που μπορούσαν να αυξήσουν ασύμμετρα το τεκμαρτό: το 10% του ετήσιου κόστους μισθοδοσίας, το 5% της διαφοράς του τζίρου από τον μέσο τζίρο του ΚΑΔ.

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Έτσι, ένας συνεπής επαγγελματίας δεν θα επιβαρύνεται πλέον τεκμαρτά επειδή απασχολεί εργαζόμενους ή επειδή έχει μεγαλύτερο τζίρο από τον μέσο όρο του κλάδου του.

Παράδειγμα:

Καφέ 15 ετών με 5 εργαζόμενους και μισθοδοσία 105.000 ευρώ είχε τεκμαρτό εισόδημα 27.244 ευρώ και φόρο 4.783 ευρώ. Με τη νέα ρύθμιση η βάση πέφτει στα 16.744 ευρώ και ο φόρος στα 2.249 ευρώ. Όφελος 2.534 ευρώ - μείωση φόρου περίπου 53%.

Παράλληλα, η προκαταβολή φόρου των ατομικών επιχειρήσεων μειώνεται από 55% σε 50% από το φορολογικό έτος 2027.

Για οικισμούς έως 2.000 κατοίκους (1.500 έως σήμερα) τα τεκμήρια μειώνονται 50%.

﻿Κατάργηση τέλους επιτηδεύματος

Ξεκινά η πλήρης κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα.

Το 2027 καταργείται στην ελληνική περιφέρεια και τη Θεσσαλονίκη.

Το 2028 μειώνεται κατά 50% στην Αττική και το 2029 καταργείται παντού.

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Επιχείρηση με έδρα και ένα υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη που σήμερα πληρώνει 1.600 ευρώ, από το 2027 θα πληρώνει μηδέν.

﻿Μείωση προκαταβολής φόρου από 80% σε 50%

Από το φορολογικό έτος 2028 ξεκινά σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου των νομικών προσώπων κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες κάθε χρόνο.

Από 80% σήμερα, η προκαταβολή μειώνεται σταδιακά: 75% → 70% → 65% → 60% → 55% → 50%.

Έτσι, η προκαταβολή φόρου των επιχειρήσεων θα εξισωθεί τελικά με εκείνη των ατομικών επιχειρήσεων.

﻿Μηδενικός φόρος για τους αγρότες

Από το φορολογικό έτος 2026 μηδενίζεται ο φορολογικός συντελεστής έως τα 20.000 ευρώ για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.

Μείωση φόρου θα δουν 47.091 από τους 245.907 αγρότες, ενώ για αγρότη χωρίς παιδιά το αφορολόγητο αυξάνεται από 8.633 σε 22.204 ευρώ.

Το μέγιστο όφελος φτάνει τα 2.900 ευρώ. Παράδειγμα: Αγρότης χωρίς παιδιά με εισόδημα 15.000 ευρώ, που πλήρωνε 1.183 ευρώ φόρο, πλέον δεν θα πληρώνει φόρο.