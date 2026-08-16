Νεοφυείς επιχειρήσεις: Τα προγράμματα που ανοίγουν δρόμο σε χρηματοδότηση, mentoring και διεθνείς αγορές - iefimerida.gr

Η ενίσχυση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας συνεχίζει να αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για τις ελληνικές τράπεζες και τους φορείς του οικοσυστήματος.

Έτσι, μέσα από διαγωνισμούς, προγράμματα επιτάχυνσης και πρωτοβουλίες υποστήριξης δημιουργούν νέες ευκαιρίες για ερευνητικές ομάδες, νεοφυείς επιχειρήσεις (startups) και επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας.

Το τελευταίο διάστημα βρίσκονται σε εξέλιξη ή ανακοινώθηκαν νέοι κύκλοι δράσεων που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τεχνολογικών και επιχειρηματικών πεδίων, από την τεχνητή νοημοσύνη και το fintech έως το deep tech, την κυβερνοασφάλεια και τις πράσινες τεχνολογίες.

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Σε διαρκή ανοικτή γραμμή με το οικοσύστημα των νεοφυών επιχειρήσεων βρίσκεται το egg - enter grow go της Eurobank, με τις νεοφυείς επιχειρήσεις να έχουν πλέον τη δυνατότητα να ενταχθούν σε αυτό μετά από σχετική διαδικασία, χωρίς πλέον να υπάρχουν προσκλήσεις και κύκλοι. Πρόσφατα στο egg Hub στο Μοσχάτο, ήρθαν σε κοινό χώρο startups, επενδυτές, ερευνητές, θεσμικοί εκπρόσωποι και στελέχη της αγοράς σε Summit που διοργανώθηκε και εστίασε σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας, όπως η Βιοεπιστήμη, η Βιωσιμότητα, η Υψηλή Τεχνολογία (Deep Tech) και η Ασφάλεια, με στόχο την ενίσχυση των εμπορικών συνεργασιών και των επενδυτικών ευκαιριών.

Με παρουσία δεκατριών ετών, το egg έχει διαμορφώσει ένα ισχυρό και διαχρονικό αποτύπωμα στην ελληνική startup σκηνή. Από το 2013 έως σήμερα, έχει υποστηρίξει περισσότερες από 460 επιχειρηματικές ομάδες και πάνω από 1.600 νέους επιχειρηματίες, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη τεχνογνωσίας σε κρίσιμους κλάδους για την ελληνική οικονομία. Το egg - enter grow go της Eurobank έχει υποστηρίξει συνολικά 1.600 νέους επιχειρηματίες, από το 2013 ως σήμερα εντάσσοντας 460 επιχειρηματικές ομάδες στις πλατφόρμες του.

Από αυτές, 97 ομάδες προέρχονται από πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού, ενώ 232 επιχειρηματικές ομάδες έχουν σήμερα νομική μορφή. Επιπλέον στο egg έχουν υποστηριχθεί περισσότερες από 170 ερευνητικές ομάδες με συνολικά 570 ερευνήτριες/ες και καθηγήτριες/ες, από όλα τα Πανεπιστήμια της χώρας, μέσα από δίμηνο πρόγραμμα υποστήριξης της έρευνας και της καινοτομίας στο πλαίσιο του pre-acceleration προγράμματος που στηρίζει την έρευνα στα Πανεπιστήμια.

Φοιτητικός Διαγωνισμός Ανοικτής Καινοτομίας 2026 ΕΚΠΑ

Σε εξέλιξη βρίσκεται ο 4ος Φοιτητικός Διαγωνισμός Ανοικτής Καινοτομίας 2026, που διοργανώνει η Μονάδα Μεταφοράς Τεχνολογίας και Καινοτομίας «Αρχιμήδης» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), με την προθεσμία υποβολής αιτήσεων να λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου 2026.

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Μετά την ολοκλήρωση των αιτήσεων θα ακολουθήσει η αξιολόγηση των συμμετοχών και η συγκρότηση διεπιστημονικών ομάδων, οι οποίες θα συμμετάσχουν στην κύρια διαγωνιστική διαδικασία, που θα πραγματοποιηθεί από 6 έως 8 Νοεμβρίου 2026.

Κατά τη διάρκειά της, οι φοιτητές θα αναπτύξουν λύσεις σε πραγματικές τεχνολογικές και επιχειρηματικές προκλήσεις που έχουν διαμορφωθεί σε συνεργασία με επιχειρήσεις και φορείς της αγοράς, με την υποστήριξη μεντόρων, εξειδικευμένων εργαστηρίων και στελεχών του οικοσυστήματος καινοτομίας.

Ο διαγωνισμός υλοποιείται με την υποστήριξη του Κέντρου Καινοτομίας της Περιφέρειας Αττικής, του Συνδέσμου Εταιρειών Καινοτόμων Εφαρμογών Ελλάδος (ΣΕΚΕΕ) και της ψηφιακής τράπεζας Snappi, οι οποίοι συμμετέχουν ενεργά και στη διαμόρφωση των τεχνολογικών προκλήσεων.

Οι καλύτερες ομάδες θα διεκδικήσουν συμμετοχή με όλα τα έξοδα καλυμμένα στο Mobile World Congress 2027 στη Βαρκελώνη, καθώς και χρηματικά έπαθλα για τη δεύτερη και τρίτη θέση, ενώ οι προτάσεις που θα ξεχωρίσουν θα εξεταστεί να εξελιχθούν περαιτέρω και να εφαρμοστούν πιλοτικά σε πραγματικό επιχειρηματικό περιβάλλον, ενισχύοντας τη σύνδεση της πανεπιστημιακής έρευνας με την αγορά και την επιχειρηματικότητα.

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Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς φοιτητές του ΕΚΠΑ και έχει στόχο να φέρει πιο κοντά το πανεπιστήμιο με την αγορά εργασίας. Οι συμμετέχοντες καλούνται να αναπτύξουν λύσεις σε συγκεκριμένες τεχνολογικές προκλήσεις που έχουν σχεδιαστεί σε συνεργασία με επιχειρηματικούς φορείς, αποκτώντας εμπειρία που δύσκολα συναντά κανείς στο πλαίσιο των κλασικών σπουδών.

Οι θεματικές του φετινού διαγωνισμού κινούνται στην αιχμή της τεχνολογίας και της ψηφιακής οικονομίας. Μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται εφαρμογές ανάλυσης δεδομένων και πρόβλεψης ζήτησης, συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης για επιχειρησιακές λειτουργίες, εργαλεία ανίχνευσης οικονομικής απάτης, εφαρμογές κυβερνοασφάλειας για περιβάλλοντα AI, καθώς και λύσεις fintech που αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες για τη βελτίωση τραπεζικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.

FinQuest 2026: Η Alpha Bank καλεί το ευρωπαϊκό startup οικοσύστημα να συνδιαμορφώσει το μέλλον του ελληνικού banking

Παράταση έως τις 20 Σεπτεμβρίου για τις αιτήσεις του φετινού διαγωνισμού καινοτομίας. Με στόχο την ανάδειξη προτάσεων και λύσεων που θα μετασχηματίσουν το τραπεζικό σύστημα, η Alpha Bank ανακοίνωσε τις προηγούμενες ημέρες ότι διατηρεί ανοιχτές τις αιτήσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό FinQuest 2026 για startups, fintechs και scale-ups έως τις 20 Σεπτεμβρίου. Φέτος, μάλιστα, ο διαγωνισμός αποκτά ακόμη πιο έντονο ευρωπαϊκό προσανατολισμό, καθώς η τράπεζα έχει απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση σε startups από όλη την Ευρώπη, αναζητώντας καινοτόμες λύσεις από σχήματα που δραστηριοποιούνται σε διαφορετικές αγορές, για την αντιμετώπιση κρίσιμων προκλήσεων του χρηματοπιστωτικού τομέα.

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Η ομάδα που θα κατακτήσει την πρώτη θέση θα έχει την ευκαιρία να υλοποιήσει πιλοτική εφαρμογή της πρότασής της με την Alpha Bank, συνεργαζόμενη στενά με επιχειρησιακές και τεχνολογικές ομάδες της τράπεζας για την αξιολόγηση της λύσης της σε πραγματικό τραπεζικό περιβάλλον, ενώ μέσω της Alpha Bank αποκτά πρόσβαση στους κατάλληλους stakeholders και τη δυνατότητα διερεύνησης μιας ευρύτερης εμπορικής συνεργασίας. Παράλληλα, θα λάβει και το χρηματικό έπαθλο των 15.000 ευρώ για την περαιτέρω ανάπτυξη της λύσης της.

Μετά τη λήξη των αιτήσεων, μια εξειδικευμένη επιτροπή θα αξιολογήσει τις συμμετοχές, ώστε οι έξι καλύτερες ιδέες να περάσουν στην επόμενη φάση, με τη συμμετοχή τους σε ένα δίμηνο πρόγραμμα επιτάχυνσης (Accelerator), που θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο του 2026 και θα περιλαμβάνει mentoring, workshops, networking και συνεχή υποστήριξη. Τέλος, οι φιναλίστ startups θα παρουσιάσουν τις τελικές τους προτάσεις σε μια ειδική εκδήλωση αφιερωμένη στην καινοτομία, όπου η κριτική επιτροπή θα αναδείξει τις τρεις νικήτριες ομάδες.

Το FinQuest προσφέρει στις συμμετέχουσες ομάδες μια μοναδική ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με έναν από τους μεγαλύτερους τραπεζικούς οργανισμούς της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αποκτώντας άμεση πρόσβαση σε business stakeholders και decision makers της Alpha Bank.

Ξεκίνησε ο 17ος Διαγωνισμός Καινοτομίας και Τεχνολογίας NBG Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας

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Ξεκίνησε ο 17ος Διαγωνισμός Καινοτομίας και Τεχνολογίας NBG Business Seeds της Εθνικής Τράπεζας, συνεχίζοντας έναν θεσμό που εδώ και 16 χρόνια στηρίζει τη νεοφυή επιχειρηματικότητα, την καινοτομία και την τεχνολογική ανάπτυξη στην Ελλάδα. Μέσα από το πρόγραμμα, η Εθνική Τράπεζα υποστηρίζει την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρήσεων με έμφαση στο Fintech, την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI/GenAI), το Blockchain, τις τεχνολογίες ESG (Cleantech και Climate Tech), την ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα και συναφείς τεχνολογικούς τομείς.

Η έναρξη του νέου κύκλου ανακοινώθηκε με την ολοκλήρωση της 16ης διοργάνωσης του διαγωνισμού, στην οποία συμμετείχαν 344 ομάδες και νεοφυείς επιχειρήσεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Συνολικά διακρίθηκαν 12 ομάδες, ενώ χρηματικά έπαθλα απονεμήθηκαν στους τρεις πρώτους νικητές, καθώς και στους νικητές των ειδικών κατηγοριών Χρηματοοικονομικής Ενδυνάμωσης (Financial Empowerment) και Property Technology. Πρώτο βραβείο απέσπασε η κυπριακή MammoCheck, δεύτερη αναδείχθηκε η Tinkery από τη Βαρκελώνη και τρίτη η ελληνική Steganomos.

Πέρα από τον ετήσιο διαγωνισμό, το NBG Business Seeds λειτουργεί ως ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης της καινοτόμου και εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας, προσφέροντας δράσεις χρηματοδότησης, επιτάχυνσης (accelerator), εκπαίδευσης, καθοδήγησης (mentoring), δικτύωσης και προβολής καινοτόμων ιδεών και επιχειρήσεων. Με την προκήρυξη του 17ου Διαγωνισμού, η Εθνική Τράπεζα συνεχίζει να επενδύει στη σύνδεση της καινοτομίας με την πραγματική οικονομία και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού οικοσυστήματος νεοφυούς επιχειρηματικότητας. Μέχρι σήμερα, πάνω από 5.500 ομάδες έλαβαν καθοδήγηση και υποδομές, ενώ περισσότερες από 160 ομάδες βραβεύτηκαν μέσα από τον ετήσιο κύκλο του Προγράμματος.

Το Envolve Entrepreneurship συνεχίζει να ενισχύει το οικοσύστημα καινοτομίας

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Το Envolve Entrepreneurship [https://envolveglobal.org] συνεχίζει να ενισχύει το οικοσύστημα καινοτομίας, μέσα από προγράμματα επιχειρηματικής επιτάχυνσης που απευθύνονται σε startups, ερευνητές και νέους επιχειρηματίες σε όλη την Ευρώπη.΄Το EnvolveXL [https://envolveglobal.org/envolvexl], το πρόγραμμα - ναυαρχίδα του οργανισμού, ολοκληρώνει τον 3ο κύκλο του, με την ανακοίνωση των πέντε startups που θα λάβουν μικροεπένδυση συνολικού ύψους 62.500 ευρώ να αναμένεται το προσεχές διάστημα, ενώ θα ακολουθήσει νέος γύρος επενδύσεων. Παράλληλα, ο επόμενος κύκλος του προγράμματος πρόκειται να ξεκινήσει το φθινόπωρο, συνεχίζοντας να υποστηρίζει νεοφυείς επιχειρήσεις με mentoring, επενδυτική προετοιμασία και ευκαιρίες χρηματοδότησης, καθώς και ουσιαστική διασύνδεση με την επιχειρηματική κοινότητα. Προ-εγγραφή για τον επόμενο κύκλο γίνεται στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://bit.ly/4w3DTL6

Την ίδια στιγμή, το Envolve Entrepreneurship υλοποιεί δύο ακόμη προγράμματα επιτάχυνσης, στο πλαίσιο ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενων έργων.

Το 6G-Versus Accelerator [https://6g-versus.eu/ecosystem-building-and-accelerator/], πρόγραμμα επιτάχυνσης που ξεκινάει τον Σεπτέμβριο, υποστηρίζει startups και μικρομεσαίες επιχειρήσεις από όλη την Ευρώπη, παρέχοντας επιχειρηματική και τεχνική καθοδήγηση, υποστήριξη για την ανάπτυξη των ιδεών τους καθώς και προετοιμασία για την προσέλκυση επενδύσεων και την είσοδο στην αγορά.

Παράλληλα, Το 5G-DiGITs Accelerator [https://5g-digits.eu/accelerator/] απευθύνεται σε φοιτητές, νέους ερευνητές & επιχειρηματίες που επιθυμούν να αναπτύξουν καινοτόμες λύσεις αξιοποιώντας τις τεχνολογίες 5G για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση. Το πρόγραμμα συνδυάζει εκπαίδευση, εξειδικευμένο mentoring και ανάπτυξη επιχειρηματικών δεξιοτήτων με μια βιωματική προσέγγιση (challenge based), καλώντας τους συμμετέχοντες να δώσουν λύσεις σε πραγματικές προκλήσεις που θέτουν επιχειρήσεις και οργανισμοί.

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Οι αιτήσεις και για τα δύο προγράμματα γίνονται δεκτές έως τις αρχές Σεπτεμβρίου. Μέσα από αυτές τις πρωτοβουλίες, το Envolve Entrepreneurship ενισχύει τον ρόλο του ως ένας από τους σημαντικότερους φορείς επιτάχυνσης και καινοτομίας, δημιουργώντας ευκαιρίες ανάπτυξης, συνεργασίας και διεθνούς δικτύωσης για την επόμενη γενιά επιχειρήσεων.

Στο ίδιο πλαίσιο ενίσχυσης της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας και της ανάπτυξης επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας, νέος κύκλος προγραμμάτων ανακοινώθηκε και από την Endeavor Greece.

Η Endeavor Greece ανακοίνωσε την έναρξη του 10ου κύκλου του προγράμματος Scale Up, του πρώτου διεθνούς προγράμματος στην Ελλάδα που επιλέγει και υποστηρίζει ιδρυτές εταιρειών με υψηλές προοπτικές ανάπτυξης, οι οποίοι είτε έχουν άμεση σχέση με τη χώρα είτε επιδιώκουν να αναπτύξουν ισχυρούς δεσμούς με το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας. Στον νέο κύκλο επιλέχθηκαν οκτώ εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η διαστημική τεχνολογία, το healthtech, η κυβερνοασφάλεια, οι διεθνείς πληρωμές και η ρομποτική.

Οι εταιρείες του νέου κύκλου έχουν έδρες στην Αθήνα, τη Λευκωσία, τη Βοστώνη, το Κέιμπριτζ, το Σαν Φρανσίσκο και το Σιάτλ, έχουν αντλήσει μέχρι σήμερα συνολική χρηματοδότηση που προσεγγίζει τα 45 εκατ. δολάρια και έχουν δημιουργήσει περισσότερες από 150 θέσεις εργασίας διεθνώς. Παράλληλα, αναπτύσσουν τεχνολογίες και λύσεις που απευθύνονται σε αγορές υψηλής εξειδίκευσης και διεθνούς εμβέλειας.

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Με την προσθήκη των νέων εταιρειών, το χαρτοφυλάκιο του Scale Up της Endeavor Greece αριθμεί πλέον 50 επιχειρήσεις, οι οποίες συνολικά έχουν συγκεντρώσει χρηματοδότηση άνω των 650 εκατ. δολαρίων από την ίδρυσή τους και έχουν δημιουργήσει περισσότερες από 2.500 θέσεις εργασίας διεθνώς, αποτυπώνοντας τη διεύρυνση του δικτύου και τη διεθνή παρουσία της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας.

Εξάλλου, ολοκληρώθηκε τον Μάιο το OpenAI Greek Startup Accelerator, το οποίο εντάσσεται σε μια κοινή προσπάθεια της Endeavor Greece, της OpenAI και της ελληνικής κυβέρνησης για την ενίσχυση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας υψηλής προστιθέμενης αξίας, την προσέλκυση ταλέντου και την καθιέρωση της Ελλάδας ως σύγχρονου οικοσυστήματος τεχνολογίας και τεχνητής νοημοσύνης.

Το τρίμηνο πρόγραμμα, το πρώτο στο είδος του, στήριξε ελληνικές AI-native νεοφυείς επιχειρήσεις. Συγκέντρωσε 240 αιτήσεις, από τις οποίες επιλέχθηκαν 21 ομάδες από 11 διαφορετικούς κλάδους, όπως healthtech, fintech, robotics και defense tech. Οι περισσότερες εδρεύουν στην Ελλάδα, ενώ ορισμένες δραστηριοποιούνται διεθνώς, αναδεικνύοντας το ισχυρό αποτύπωμα της ελληνικής επιχειρηματικής διασποράς. Το πρόγραμμα βασίζεται στη συνεργασία «OpenAI for Greece» (Σεπτέμβριος 2025) και προσέφερε πρόσβαση σε τεχνολογίες αιχμής, τεχνική υποστήριξη, mentoring και διεθνή δίκτυα, με στόχο τη δημιουργία παγκοσμίως ανταγωνιστικών εταιρειών από την Ελλάδα.

Πέρα όμως από τις επιμέρους πρωτοβουλίες, ενδιαφέρον παρουσιάζει και το πώς οι ίδιες οι αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις αποτιμούν σήμερα τις προοπτικές και τις προκλήσεις του ελληνικού οικοσυστήματος. Την εικόνα αυτή καταγράφει η Scale-Ups Confidence Survey 2026 της Deloitte, στην οποία συμμετείχαν 100 ελληνικές scale-ups. Ο βαθμός αισιοδοξίας τους για τη διατήρηση ή επιτάχυνση της ανάπτυξης διαμορφώνεται στο 8,1 με άριστα το 10, ενώ το 75% θέτει ως βασική προτεραιότητα τη διεύρυνση του πελατολογίου και την αύξηση των εσόδων και το 57% τη διείσδυση και διαφοροποίηση στις αγορές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αποτελούν την πρώτη επιλογή διεθνούς επέκτασης για το 24% των ελληνικών scale-ups.

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Την ίδια στιγμή, η έρευνα της Deloitte αναδεικνύει και τις προκλήσεις της επόμενης ημέρας: μόλις το 33% των ελληνικών scale-ups διαθέτει συγκεκριμένο σχέδιο εξόδου, ενώ η έλλειψη εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού παραμένει σημαντικό εμπόδιο. Στην τεχνητή νοημοσύνη, μία στις πέντε ελληνικές scale-ups (20%) δηλώνει ότι το AI δεν έχει ακόμη ουσιαστικό αντίκτυπο, δείχνοντας ότι η ουσιαστική επιχειρηματική αξιοποίησή του παραμένει ένα από τα επόμενα βήματα για το οικοσύστημα.

Οι παραπάνω πρωτοβουλίες, σε συνδυασμό με την εικόνα που αποτυπώνουν τα στοιχεία της Deloitte, καταδεικνύουν τη σταδιακή ωρίμανση του ελληνικού οικοσυστήματος καινοτομίας, με την τεχνητή νοημοσύνη, τις χρηματοοικονομικές τεχνολογίες, το deep tech και τις πράσινες τεχνολογίες να βρίσκονται ολοένα και περισσότερο στο επίκεντρο των νέων επενδύσεων και επιχειρηματικών συνεργασιών.

Παράλληλα, η συνεργασία τραπεζών, πανεπιστημίων, επιχειρήσεων και επενδυτικών φορέων δημιουργεί περισσότερες ευκαιρίες χρηματοδότησης, επιτάχυνσης, δικτύωσης και διεθνούς ανάπτυξης για τις ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις, ενισχύοντας τη σύνδεση της έρευνας με την πραγματική οικονομία.

ΑΠΕ - ΜΠΕ