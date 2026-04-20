Συνεχίζεται ο οικογενειακός πόλεμος στα Market In: Αδελφή εναντίον αδελφής -Οι μεζονέτες στην Κερατέα, το ΔΣ, η προσωρινή διοίκηση - iefimerida.gr

Με αμείωτη ένταση συνεχίζεται ο ενδοοικογενειακός «πόλεμος» στην υπόθεση των σούπερ μάρκετ «Market In» μεταξύ των κληρονόμων του ιδρυτή Θωμά Ράμμου.

Το νέο κεφάλαιο που προστίθεται αφορά αίτηση της Μαργαρίτας Ράμμου για διορισμό προσωρινής διοίκησης στη Market In ΑΕΒΕ, επιδιώκοντας –όπως υποστηρίζει– να διασφαλιστεί ανεξάρτητη εκπροσώπηση της εταιρείας και να κινηθούν νομικές διαδικασίες κατά της αδερφής της Ευλαμπίας Ράμμου, προέδρου και διευθύνουσας συμβούλου της αλυσίδας, για υπεξαίρεση χρημάτων με τα οποία αγόρασε 4 μεζονέτες στην Κερατέα.

Η αίτηση κατατέθηκε την 1η Απριλίου 2026 και αναμένεται να συζητηθεί στις 8 Ιουνίου ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, σε μια διαδικασία που αναμένεται να κρίνει όχι μόνο την εταιρική εκπροσώπηση αλλά και την περαιτέρω εξέλιξη της αντιπαράθεσης. Σύμφωνα με τα δικόγραφα και όπως ισχυρίζεται η Μαργαρίτα Ράμμου, η αδερφή της Ευλαμπία ενεργώντας ως επικεφαλής της εταιρείας κατέθεσε στις 3 Νοεμβρίου 2020 προσφορά για την απόκτηση τεσσάρων ημιτελών μεζονετών στη θέση «Μαυροβούνι» Κερατέας. Τα ακίνητα, επιφάνειας από 58 έως 65 τ.μ. έκαστο, επί αγροτεμαχίου 6.253 τ.μ., αποκτήθηκαν έναντι συνολικού τιμήματος 151.000 ευρώ, στο πλαίσιο διαδικασίας εκποίησης μέσω του λεγόμενου «νόμου Κατσέλη».

Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της αιτούσας, το ποσό αυτό μεταφέρθηκε από εταιρικό λογαριασμό σε προσωπικό λογαριασμό της Ευλαμπίας Ράμμου με την ένδειξη «έναντι αμοιβών» και στη συνέχεια εκδόθηκε επιταγή της Εθνικής Τράπεζας ίσης αξίας στο όνομά της. Κατά τη Μαργαρίτα Ράμμου, η εξέλιξη αυτή καταδεικνύει ότι τα ακίνητα αποκτήθηκαν τελικώς όχι για λογαριασμό της εταιρείας αλλά από την αδερφή της για την ίδια. Μάλιστα η Μαργαρίτα Ράμμου ισχυρίζεται ότι η επίμαχη αιτιολόγηση των χρημάτων που έλαβε από την εταιρεία η αδερφή της αμφισβητείται και από τα ίδια τα οικονομικά στοιχεία, καθώς οι συνολικές αμοιβές του διοικητικού συμβουλίου για το 2020 ανέρχονταν σε 100.000 ευρώ για πέντε μέλη.

Τι υποστηρίζει η Μαργαρίτα Ράμμου

Η οικονομική διάσταση της υπόθεσης εντείνεται περαιτέρω από εκτίμηση πιστοποιημένου μεσίτη – πραγματογνώμονα τον Αύγουστο του 2024, η οποία ανεβάζει την αγοραία αξία των τεσσάρων ακινήτων στις 458.000 ευρώ. Με δεδομένο ότι η απόκτηση έγινε έναντι 151.000 ευρώ, η αιτούσα προσδιορίζει τη ζημία της εταιρείας κατ’ ελάχιστον στις 307.000 ευρώ, ποσό που αποτελεί και τη βάση της διεκδικούμενης αποζημίωσης. Παράλληλα, τονίζει ότι οι τέσσερις μεζονέτες έχουν βγει προς πώληση από την αδερφή της έναντι 790.000 ευρώ.

Η Μαργαρίτα Ράμμου υποστηρίζει επίσης ότι επειδή η αδερφή της έχει τη θέση και του προέδρου και του διευθύνοντα συμβούλου της εταιρείας και επειδή στο διοικητικό συμβούλιο μέλη είναι ο σύζυγος της αδερφής και η μητέρα της που συναινούν στις κινήσεις της Ευλαμπίας Ράμμου δεν έχει τη δυνατότητα το διοικητικό συμβούλιο να λειτουργήσει προασπιζόμενο τα συμφέροντα της εταιρείας. Έτσι η Μαργαρίτα Ράμμου ζητά δικαστική παρέμβαση για τον διορισμό προσωρινής διοίκησης λόγω σύγκρουσης συμφερόντων.

Το αίτημα αφορά τον ορισμό τριμελούς διοίκησης με διπλή αποστολή: αφενός την εκπροσώπηση της εταιρείας στην ποινική διαδικασία προς υποστήριξη της κατηγορίας και αφετέρου την άσκηση αγωγής αποζημίωσης τουλάχιστον 307.000 ευρώ, καθώς και αξίωσης χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης. Η κρίσιμη ακροαματική διαδικασία έχει προσδιοριστεί για τη Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026.

Συγκεκριμένα αναφέρεται ότι: «Συνεπώς, υπάρχει προφανής αδυναμία να εκπροσωπηθεί η Εταιρεία ορθά προς αναζήτηση της ουσιαστικής δικαιοσύνης στην ως άνω αναφερόμενη δικαστική υπόθεση και ταυτοχρόνως να εγερθεί η προβλεπόμενη, εκ του ν. 4548/2018 (άρθρα 102 παρ. 1 και 103) αγωγή κατά της Ευλαμπίας Ράμμου για την αποκατάσταση της ζημίας, ποσού τουλάχιστον 307.000 ευρώ (στην πραγματικότητα βεβαίως υπερβαίνουσα το ποσό των 750.000 ευρώ), που έχει υποστεί η Εταιρεία από τις παράνομες, υπαίτιες, αυθαίρετες και καταχρηστικές πράξεις και ενέργειες της. Ως εκ τούτου, καθίσταται επιτακτικός ο ορισμός προσωρινής διοίκησης με τις προτεινόμενες στο αιτητικό της παρούσας αρμοδιότητες».

Όσον αφορά τα πρόσωπα που προτείνει η Μαργαρίτα Ράμμου για να αναλάβουν την προσωρινή διοίκηση είναι ένας καθηγητής εφαρμοσμένης οικονομικής και χρηματοοικονομικής στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Ένας καθηγητής λογιστικής του ΕΚΠΑ και ένας δικηγόρος. Για τα τρια προτεινόμενα πρόσωπα η Μαργαρίτα Ράμμου αναφέρει στην αίτησή της ότι: «Και τα τρία προτεινόμενα μέλη της προσωρινής διοίκησης της Εταιρείας αποτελούν προσωπικότητες με εξαιρετικές ακαδημαϊκές περγαμηνές, ιδιαιτέρως επιτυχή επαγγελματική διαδρομή, αδιαμφισβήτητα εχέγγυα ήθους και αναγνωρισμένη, ανιδιοτελή και μακρόχρονη κοινωνική προσφορά. Διαθέτουν συνδυασμό επαγγελματικών γνώσεων, εμπειρίας και προσωπικών δεξιοτήτων που διασφαλίζουν την ορθή και αποτελεσματική διοίκηση της Εταιρείας.

Λόγω του πλούσιου ακαδημαϊκού και επαγγελματικού υποβάθρου τους, έχουν βαθιά γνώση των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης, χρηματοοικονομικής ανάλυσης και στρατηγικού σχεδιασμού, καθώς και του εφαρμοστέου, στην επίδικη περίπτωση, νομικού και κανονιστικού πλαισίου.

Παράλληλα, έχουν αποδεδειγμένες δεξιότητες λήψης σύνθετων και τεκμηριωμένων αποφάσεων, διαχείρισης κινδύνων, εποπτείας και ελέγχου, καθώς και αδιαμφισβήτητη ικανότητα άσκησης ανεξάρτητης και αντικειμενικής κρίσης. Η αδιαμφισβήτητη εμπειρία τους σε τομείς διαχείρισης και διοίκησης πολυποίκιλων οργανισμών και ο συνδυασμός ακαδημαϊκών προσόντων, επαγγελματικής πορείας, μακράς εμπειρίας και προσωπικών δεξιοτήτων διασφαλίζουν την ανεξαρτησία της βούλησης και της κρίσης τους, όπως απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων τους στην επίδικη περίπτωση και θα συμβάλλουν καθοριστικά στην προστασία του εταιρικού συμφέροντος, το οποίο πλήττεται καίρια από την ζημιογόνο και ακραία παραβατική συμπεριφορά της Προέδρου του ΔΣ και Διευθύνουσας Συμβούλου της Εταιρείας».

Υπενθυμίζεται ότι Η κόντρα μετά της κόρης του Μαργαρίτας με την αδελφή της Ευλαμπία και τη μητέρα τους ήταν η αιτία για την έφοδο της Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος στις 27 Ιανουαρίου 2026, κατόπιν σχετικής εντολής της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών. Όπως είχε γράψει το iefimerida η έρευνα ξεκίνησε με την εισαγγελική παραγγελία της 20ής Δεκεμβρίου 2025, μετά από μήνυση της Μαργαρίτας Ράμμου, η οποία κατέχει το μειοψηφικό μετοχικό πακέτο, για υπεξαίρεση. Έτσι, το πρωί της 27ης Ιανουαρίου 2026, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βορειοανατολικής Αττικής, μαζί με εξειδικευμένο κλιμάκιο της Υποδιεύθυνσης Οικονομικών Εγκλημάτων, εισήλθαν στα γραφεία της εταιρείας πραγματοποιώντας εκτενή έρευνα και προχωρώντας σε κατασχέσεις κρίσιμου υλικού.

Μεταξύ των στοιχείων που συλλέχθηκαν περιλαμβάνονται ψηφιακά μέσα αποθήκευσης, όπως USB stick, καθώς και πλήθος λογιστικών δεδομένων που καλύπτουν την περίοδο από το 2020 έως και το 2024. Στα κατασχεθέντα περιλαμβάνονται αναλυτικά καθολικά, ισοζύγια, αλλά και αρχεία που αφορούν πελάτες, προμηθευτές και συναλλαγές.

Ωστόσο, ένα κρίσιμο στοιχείο που προέκυψε κατά τη διάρκεια της έρευνας ήταν, σύμφωνα και με τις καταθέσεις του προϊσταμένου λογιστηρίου και του υπεύθυνου μηχανογράφησης, το γεγονός ότι η εταιρεία δεν διατηρεί φορολογικά στοιχεία πριν από το 2020! Στις 20 Μαρτίου 2026, ενώπιον της Προανακρίτριας του 7ου Ειδικού Προανακριτικού Τμήματος Αθηνών ορίστηκε δικαστική οικονομική πραγματογνώμονας, η οποία παρέλαβε τόσο τη δικογραφία όσο και το κατασχεθέν υλικό, προκειμένου να προχωρήσει σε ανεξάρτητη και εις βάθος αξιολόγηση των δεδομένων.