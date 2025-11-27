Νέο «καμπανάκι» για τη γήρανση του πληθυσμού -Ο ΟΟΣΑ «βλέπει» εντεινόμενη πίεση στα συνταξιοδοτικά συστήματα - iefimerida.gr

Η γήρανση του πληθυσμού λόγω των γεννήσεων και του προσδόκιμου ζωής θα συνεχίσει να αυξάνει τις δημοσιονομικές πιέσεις στα συνταξιοδοτικά συστήματα, σύμφωνα με νέα έκθεση του ΟΟΣΑ.



Η έκθεση του ΟΟΣΑ «Pensions at a Glance 2025» δείχνει ότι ο πληθυσμός σε όλες τις χώρες του Οργανισμού θα γεράσει γρήγορα τα επόμενα 25 χρόνια: Μέχρι το 2050 θα υπάρχουν 52 άτομα ηλικίας 65+ για κάθε 100 άτομα ηλικίας 20-64, από 33 το 2025 και μόλις 22 το 2000.

Η προβλεπόμενη αύξηση έως το 2050 είναι ιδιαίτερα έντονη στην Κορέα, κατά σχεδόν 50 μονάδες, και στην Ελλάδα, στην Ιταλία, στην Πολωνία, στη Σλοβακική Δημοκρατία και στην Ισπανία κατά περισσότερες από 25 μονάδες.



«Η γήρανση του πληθυσμού αποτελεί βασική διαρθρωτική πρόκληση για τις χώρες του ΟΟΣΑ, με σημαντικές οικονομικές, δημοσιονομικές και κοινωνικές επιπτώσεις. Με την εκτιμώμενη μείωση του πληθυσμού σε ηλικία εργασίας κατά 13% τα επόμενα 40 χρόνια και την αναμενόμενη μείωση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ κατά 14% έως το 2060, οι χώρες θα αντιμετωπίσουν πτωτική πίεση στα έσοδά τους, ενώ οι δαπάνες που σχετίζονται με τη γήρανση του πληθυσμού θα αυξηθούν», δήλωσε ο γενικός γραμματέας του ΟΟΣΑ, Ματίας Κόρμαν.

«Καθώς ζούμε περισσότερα χρόνια και ζούμε πιο υγιείς, πρέπει να εργαζόμαστε περισσότερο. Οι χώρες πρέπει να αυξήσουν την πραγματική ηλικία συνταξιοδότησης και να ενισχύσουν τις ευκαιρίες εργασίας σε μεγαλύτερη ηλικία, προκειμένου να βελτιώσουν τη χρηματοοικονομική βιωσιμότητα των συνταξιοδοτικών συστημάτων, να εξασφαλίσουν την οικονομική ασφάλεια στην τρίτη ηλικία και να υποστηρίξουν την ισχυρή οικονομική ανάπτυξη» πρόσθεσε.



Αυξήσεις στα όρια συνταξιοδότησης



Ο πληθυσμός σε ηλικία εργασίας (20-64 ετών) προβλέπεται να μειωθεί κατά περισσότερο από 30% τα επόμενα 40 χρόνια στην Εσθονία, στην Ελλάδα, στην Ιταλία, στην Ιαπωνία, στην Κορέα, στη Λετονία, στη Λιθουανία, στην Πολωνία, στη Σλοβακική Δημοκρατία και στην Ισπανία.



Η κανονική ηλικία συνταξιοδότησης θα αυξηθεί στον μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ από 64,7 και 63,9 έτη για τους άνδρες και τις γυναίκες που συνταξιοδοτούνται το 2024 σε 66,4 και 65,9 έτη, αντίστοιχα, για τα άτομα που ξεκινούν την καριέρα τους το 2024, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

Η μελλοντική κανονική ηλικία συνταξιοδότησης κυμαίνεται από 62 έτη στην Κολομβία (για τους άνδρες), στο Λουξεμβούργο και στη Σλοβενία έως 70 έτη ή και περισσότερο στη Δανία, στην Εσθονία, στην Ιταλία, στις Κάτω Χώρες και στη Σουηδία.

Κατά μέσο όρο στις χώρες του ΟΟΣΑ οι εργαζόμενοι με πλήρη καριέρα και μέσο μισθό που εισέρχονται σήμερα στην αγορά εργασίας θα λάβουν καθαρή σύνταξη ίση με το 63% του καθαρού μισθού τους. Αυτό το μελλοντικό καθαρό ποσοστό αντικατάστασης είναι κάτω του 40% στην Εσθονία, στην Ιρλανδία, στην Κορέα και στη Λιθουανία. Το μελλοντικό καθαρό ποσοστό αντικατάστασης των εργαζομένων με πλήρη καριέρα και μισό μέσο μισθό είναι υψηλότερο, κατά μέσο όρο 76%.