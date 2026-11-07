Νέες επενδύσεις του Ομίλου Sani/Ikos στην Κρήτη - iefimerida.gr

Ο όμιλος Sani/Ikos ενισχύει την παρουσία του στην Κρήτη με δύο νέες στρατηγικές επενδύσεις.

Ο Όμιλος ενισχύει το επενδυτικό του αποτύπωμα στην Κρήτη με την εξαγορά δύο ακινήτων στην περιοχή του Ηρακλείου, της πρώην έκτασης της DIMAND στις Γούρνες και του Out of the Blue Resort στην Αγία Πελαγία, με στόχο την ανάπτυξη δύο νέων πολυτελών Ikos Resorts.

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Δύο νέες σημαντικές επενδύσεις στην Κρήτη για τον Όμιλο Sani/Ikos

Σε δύο νέες σημαντικές επενδύσεις στην Κρήτη προχωρά ο Όμιλος Sani/Ikos, με την απόκτηση παραθαλάσσιας έκτασης στις Γούρνες του Δήμου Χερσονήσου, καθώς και του ξενοδοχειακού συγκροτήματος Out of the Blue Resort στην Αγία Πελαγία Ηρακλείου. Οι δύο επενδύσεις πραγματοποιούνται λίγους μήνες μετά την άκρως επιτυχημένη έναρξη λειτουργίας του Ikos Kissamos στον νομό Χανίων, διευρύνοντας περαιτέρω την παρουσία του Ομίλου στην Κρήτη, έναν από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς της Μεσογείου.

Γούρνες: Εξαγορά πρώην έκτασης της DIMAND και σχέδια για ένα από τα μεγαλύτερα και πολυτελέστερα Ikos Resort

Στις Γούρνες του Δήμου Χερσονήσου, ο Όμιλος Sani/Ikos σχεδιάζει την ανάπτυξη ενός από τα μεγαλύτερα και πολυτελέστερα Ikos Resorts σε παραθαλάσσια έκταση 346 στρεμμάτων, σε κοντινή απόσταση από το υπό κατασκευή νέο Διεθνές Αεροδρόμιο στο Καστέλλι. Η επένδυση ακολουθεί την ολοκλήρωση της εξαγοράς του ακινήτου από την DIMAND – σύμφωνα με ανακοίνωση της εισηγμένης – έναντι περίπου 72,5 εκατ. ευρώ.

Αγία Πελαγία: Το ιστορικό Out of the Blue Resort μεταμορφώνεται σε ένα μοναδικό Ikos Resort

Η δεύτερη εξαγορά του Ομίλου Sani/Ikos αφορά στο Out of the Blue Resort, στην Αγία Πελαγία Ηρακλείου. Το συγκρότημα αναπτύσσεται σε ιδιωτική παραθαλάσσια χερσόνησο περίπου 140.000 τ.μ. και περιλαμβάνει ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις, δωμάτια, σουίτες και βίλες.

Το ακίνητο είχε συνδεθεί επί δεκαετίες με την οικογένεια Καψή, ενώ στη συνέχεια πέρασε στον έλεγχο επενδυτικού σχήματος των Hines και Henderson Park. Σε σχετικό ερώτημα, ο Όμιλος Sani/Ikos επιβεβαίωσε την ολοκλήρωση της εξαγοράς, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για την επένδυση στην παρούσα φάση. Ερωτηθείς σχετικά με την εξαγορά, ο Λάμπης Παχυγιαννάκης, Γενικός Γραμματέας και Ανώτερος Διευθυντής Επενδύσεων του Ομίλου Sani/Ikos, δήλωσε: «Η εξαγορά του Out of the Blue Resort στην Αγία Πελαγία της Κρήτης αποτελεί έναν ακόμη σημαντικό σταθμό στην αναπτυξιακή στρατηγική του Ομίλου Sani/Ikos. Το ακίνητο θα υποβληθεί σε εκτεταμένη ανακαίνιση και θα αναβαθμιστεί σε ένα νέο Ikos Resort, δυναμικότητας περίπου 500 δωματίων και σουιτών. Περισσότερες λεπτομέρειες για τον σχεδιασμό και την εξέλιξη της επένδυσης θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα».

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Ikos Kissamos: Η πρώτη σεζόν και το οικονομικό αποτύπωμα στην περιοχή

Η επέκταση του Ομίλου στην Κρήτη ακολουθεί την έναρξη λειτουργίας του Ikos Kissamos στη Κίσσαμο, του πρώτου θερέτρου της μάρκας Ikos στο νησί, το οποίο υποδέχθηκε τους πρώτους επισκέπτες του την άνοιξη του 2026. Η πρώτη φάση ανάπτυξης του resort, με επένδυση άνω των 220 εκατ. ευρώ, αποτέλεσε τη μεγαλύτερη επένδυση πολυτελούς φιλοξενίας στην Κρήτη, ενώ ήδη σχεδιάζεται η δεύτερη φάση, με την προσθήκη 100 νέων δωματίων και σουιτών, που θα λειτουργήσει το 2028. Η πρώτη σεζόν ολοκληρώθηκε, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, με πληρότητες άνω του 90%.

Το συγκρότημα εκτείνεται σε έκταση περίπου 214 στρεμμάτων, με παραλιακό μέτωπο 600 μέτρων στον κόλπο της Κισσάμου. Με την επέκτασή του θα διαθέτει 520 δωμάτια, σουίτες και bungalows, οκτώ εστιατόρια, εννέα κοινόχρηστες πισίνες και εγκαταστάσεις ευεξίας και αναψυχής. Το Ikos Kissamos σχεδιάστηκε βάσει προδιαγραφών LEED Gold, ενώ χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια από 100% ανανεώσιμες πηγές μέσω εγγυήσεων προέλευσης και εφαρμόζει συστήματα επαναχρησιμοποίησης νερού, κατάργησης των πλαστικών μίας χρήσης και περιορισμού της σπατάλης τροφίμων.

Ανάπτυξη με θετικό αποτύπωμα στην τοπική οικονομία και τις κοινότητες

Πέρα από την ενίσχυση του ξενοδοχειακού δυναμικού της Κρήτης, οι νέες επενδύσεις δημιουργούν προοπτικές για την τοπική οικονομία και την απασχόληση. Η συνεργασία με τοπικούς παραγωγούς και επιχειρήσεις, η δημιουργία θέσεων εργασίας, καθώς και οι πρωτοβουλίες για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς αποτελούν σταθερές προτεραιότητες του Ομίλου Sani/Ikos στις περιοχές όπου δραστηριοποιείται.

Ενδεικτικά, σύμφωνα με στοιχεία που έχει δημοσιοποιήσει ο Όμιλος, στο Ikos Kissamos δημιουργήθηκαν -και θα δημιουργηθούν- περισσότερες από 850 άμεσες θέσεις εργασίας, ενώ πάνω από το 70% των πρώτων υλών για τη λειτουργία του resort προέρχεται από τοπικούς παραγωγούς.

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Επενδύσεις άνω του 1 δισ. ευρώ και περαιτέρω επέκταση σε Κρήτη, Μεσόγειο και Ατλαντικό

Με τις δυο νέες εξαγορές στο Ηράκλειο, ο Όμιλος Sani/Ikos ενισχύει περαιτέρω το επενδυτικό του αποτύπωμα στην Κρήτη, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική σημασία του νησιού στον ευρύτερο αναπτυξιακό του σχεδιασμό που εκτείνεται από την Μεσόγειο έως τις ακτές του Ατλαντικού.

Στο επίκεντρο αυτής της στρατηγικής βρίσκεται το Ikos Resorts, το οποίο από το 2015 έχει επαναπροσδιορίσει την πολυτελή all-inclusive φιλοξενία, μέσα από το πρωτοποριακό μοντέλο Beyond All-Inclusive. Συνδυάζοντας υπηρεσίες πέντε αστέρων, υψηλή γαστρονομία και την αυθεντική ελληνική φιλοξενία, το διεθνώς πολυβραβευμένο brand συνεχίζει να επεκτείνει την παρουσία του σε κορυφαίους Μεσογειακούς προορισμούς.

Σύμφωνα με τον δημοσιοποιημένο σχεδιασμό του, το πενταετές αναπτυξιακό πρόγραμμα του Ομίλου υπερβαίνει το 1 δισ. ευρώ, περιλαμβάνοντας νέες ξενοδοχειακές επενδύσεις και αναβαθμίσεις υφιστάμενων μονάδων στην Ελλάδα, την Ισπανία και την Πορτογαλία. Στο πρόγραμμα αυτό, προστίθενται οι δύο νέες επενδύσεις στην Κρήτη, ενισχύοντας περαιτέρω την κλίμακα του αναπτυξιακού σχεδιασμού του Ομίλου. Αναφερόμενος στις δύο νέες επενδύσεις, ο Λάμπης Παχυγιαννάκης σημειώνει: «Η Κρήτη ενισχύει διαρκώς τη θέση της στις διεθνείς τουριστικές αγορές και κατέχει καίρια θέση στο επενδυτικό πρόγραμμα του Ομίλου Sani/Ikos. Μετά την επιτυχημένη έναρξη λειτουργίας του Ikos Kissamos, οι δύο νέες επενδύσεις στις Γούρνες και την Αγία Πελαγία ενισχύουν την παρουσία μας στο νησί και επιβεβαιώνουν τη μακροπρόθεσμη εμπιστοσύνη μας στις προοπτικές του. Η λειτουργία του νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλλι αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τη διεθνή προσβασιμότητα του Ηρακλείου και την ελκυστικότητά του ως τουριστικού προορισμού. Οι νέες μας επενδύσεις θα ανταποκριθούν στην αυξανόμενη διεθνή ζήτηση για την Κρήτη, προσφέροντας υψηλού επιπέδου εμπειρίες φιλοξενίας συμβάλλοντας, παράλληλα, στην τοπική οικονομία».

Σήμερα, ο Όμιλος Sani/Ikos διαθέτει 13 ιδιόκτητα θέρετρα στην Ελλάδα και την Ισπανία, με 3.991 δωμάτια και σουίτες, μέσω των brands Sani και Ikos Resorts. Επιπλέον, τρία ακόμη Ikos Resorts συνολικής δυναμικότητας 1.550 δωματίων, σουιτών και βιλών, βρίσκονται υπό ανάπτυξη στην Χαλκιδική, στην Μαρμπέγια της Ισπανίας και στο Αλγκάρβε της Πορτογαλίας, με ορίζοντα λειτουργίας έως το 2029. Η επενδυτική δραστηριότητα περιλαμβάνει και την αναβάθμιση υφιστάμενων μονάδων, με σημαντικές ανακαινίσεις ενόψει της σεζόν 2027, όπως η πλήρης ανανέωση των 290 δωματίων και σουιτών του Ikos Oceania στην Χαλκιδική και η ριζική ανακαίνιση των πολυτελών βιλών τριών υπνοδωματίων του Ikos Dassia στην Κέρκυρα. Σημαντικές επενδύσεις υλοποιούνται και στο Sani στην Χαλκιδική, με την αναβάθμιση και επέκταση του Porto Sani, και τη σταδιακή ανακαίνιση του Sani Beach, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2028. Στο ήδη εκτεταμένο αυτό επενδυτικό πρόγραμμα αναμένεται να προστεθούν οι δύο νέες μονάδες στην Κρήτη, με συνολική δυναμικότητα περίπου 1.100 δωματίων, σουιτών και βιλών και εκτιμώμενο ορίζοντα ολοκλήρωσης την περίοδο 2031–2032.