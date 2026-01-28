Νέα περιφερειακά χρηματοδοτικά προγράμματα 2026: Ευκαιρίες ενίσχυσης για υφιστάμενες και νέες επιχειρήσεις - iefimerida.gr

Με την έναρξη του νέου έτους τίθενται σε εφαρμογή σταδιακά χρηματοδοτικά προγράμματα που αφορούν διαφορετικές Περιφέρειες της χώρας, με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.

Τα προγράμματα αυτά, όπως αναφέρει σε ενημερωτικό της σημείωμα η εταιρία συμβούλων anodos consulting, απευθύνονται τόσο σε υφιστάμενες επιχειρήσεις, μέσω δράσεων εκσυγχρονισμού και καινοτομίας, όσο και σε νέες ή υπό σύσταση επιχειρήσεις, ενισχύοντας επενδυτικές πρωτοβουλίες μικρής και μεσαίας κλίμακας. Σύμφωνα με τις έως τώρα ανακοινώσεις, το 2026 αναμένεται να παρουσιάσει αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον, καθώς προβλέπεται η προκήρυξη σημαντικού αριθμού αναπτυξιακών δράσεων.

Τα προγράμματα που βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη επικεντρώνονται κυρίως σε επενδύσεις εκσυγχρονισμού, ψηφιακού μετασχηματισμού και καινοτομίας, με ιδιαίτερη έμφαση στον κλάδο της μεταποίησης, ο οποίος συγκαταλέγεται στους πλέον υποστηριζόμενους από τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία. Στη συνέχεια του ενημερωτικού σημειώματος η anodos consulting παρουσιάζειαναλυτικά τα προγράμματα που βρίσκονται σε ισχύ ανά Περιφέρεια.

Θεσσαλία

Ανακοινώθηκε παράταση υποβολής των αιτήσεων μέχρι 3/3/2026 και για τις δύο δράσεις που τρέχουν στη Θεσσαλία. Συγκεκριμένα, η δράση «Αναπτύσσομαι Έξυπνα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας», συνολικού προϋπολογισμού 20 εκ. ευρώ, στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Θεσσαλίας, μέσω επιδότησης 70% για επενδυτικά σχέδια από 50.000 ευρώ έως 425.000 ευρώ (De Minimis).

Δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις με έναρξη πριν την 1/1/2023, δύο κλεισμένες χρήσεις και επιλέξιμο ΚΑΔ. Η δράση καλύπτει δαπάνες εξοπλισμού, κτιριακές παρεμβάσεις, προσωπικό, λογισμικό, πιστοποιήσεις και συμβουλευτικές υπηρεσίες. Η υλοποίηση διαρκεί 24 μήνες, ενώ οι αιτήσεις υποβάλλονται από 27/11/2025 έως 3/3/2026.

Η δράση «Επιχειρώ Έξυπνα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας», προϋπολογισμού 20 εκ. ευρώ, στοχεύει στην ενίσχυση νέων και υπό σύσταση πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που θα υλοποιήσουν επενδύσεις στη Θεσσαλία. Παρέχει επιδότηση 70% για επενδυτικά σχέδια από 50.000 ευρώ έως 425.000 ευρώ, στο πλαίσιο του κανονισμού De Minimis. Δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις με σύσταση από 1/1/2023 και μετά (για τις νέες επιχειρήσεις), που πληρούν συγκεκριμένες νομικές, χωροταξικές και χρηματοοικονομικές προϋποθέσεις. Επιλέξιμες είναι δαπάνες εξοπλισμού, κτιριακών έργων, προσωπικού, λογισμικού, πιστοποιήσεων και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Η διάρκεια υλοποίησης είναι 24 μήνες, ενώ οι αιτήσεις υποβάλλονται από 27/11/2025 έως 3/3/2026.

Ήπειρος

Η δράση «Ήπειρος Καινοτομίας: Δημιουργία & Ενίσχυση Startup & Spin-off Επιχειρήσεων» συνολικού προϋπολογισμού 2 εκατ. ευρώ στοχεύει στη στήριξη νέων και υπό σύσταση νεοφυών επιχειρήσεων (Startup) και εταιρειών τεχνοβλαστού (Spin-off) στην Περιφέρεια Ηπείρου, με επενδύσεις στην καινοτομία για την ανάπτυξη ανταγωνιστικών προϊόντων και υπηρεσιών. Η δράση περιλαμβάνει δύο υποδράσεις: τη δημιουργία υπό σύσταση επιχειρήσεων και την ενίσχυση νέων επιχειρήσεων που έχουν ξεκινήσει δραστηριότητα από 1/1/2023.

Τα επενδυτικά σχέδια κυμαίνονται από 50.000 ευρώ έως 150.000 ευρώ με επιδότηση 75%. Οι δικαιούχοι πρέπει να υποβάλουν μία αίτηση ανά ΑΦΜ, να δραστηριοποιηθούν σε επιλέξιμους ΚΑΔ, να έχουν μία εγκατάσταση και να διασφαλίζουν την πρόσβαση ΑμεΑ, ενώ αποκλείονται δημόσιοι φορείς, offshore επιχειρήσεις και δίκτυα διανομής. Επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν προσωπικό, εξοπλισμό, κτίρια, λογισμικό, υπηρεσίες, μισθώσεις, προβολή, προστασία πνευματικής ιδιοκτησίας και έμμεσες δαπάνες. Η υλοποίηση διαρκεί 24 μήνες, ενώ η υποβολή αιτήσεων είναι από 15/1/2026 έως 18/3/2026.

Δυτική Ελλάδα

Στη Δυτική Ελλάδα, δημιουργήθηκε το πρόγραμμα «Εκσυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας 2025» όπου απαρτίζεται σε τρεις επιμέρους δράσεις. Η δράση «Εκσυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας 2025 - Ατομικές Επιχειρήσεις Επιστημόνων», συνολικού προϋπολογισμού 2 εκατ. ευρώ, στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων ατομικών επιχειρήσεων επιστημόνων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, προωθώντας την εξωστρέφεια, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και την κυκλική οικονομία.

Τα επενδυτικά σχέδια κυμαίνονται από 5.000 ευρώ έως 10.000 ευρώ, με επιδότηση 50%. Δικαιούχοι είναι υφιστάμενες επιχειρήσεις με τουλάχιστον μία πλήρη κλεισμένη χρήση, νόμιμη λειτουργία, κύκλο εργασιών μεταξύ 15.000 ευρώ και 100.000 ευρώ, αποκλειστικά σε μορφή Ατομικής Επιχείρησης, με δραστηριότητα σε επιλέξιμο ΚΑΔ και επένδυση εκτός κατοικίας. Αποκλείονται δημόσιοι φορείς, offshore και συστεγασμένες επιχειρήσεις. Επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν εξοπλισμό, λογισμικό, κτίρια και περιβάλλοντα χώρο, υπηρεσίες, πιστοποιήσεις, branding, ψηφιακά εργαλεία, καθώς και έμμεσες δαπάνες 7%.

Η υλοποίηση διαρκεί 24 μήνες και η υποβολή αιτήσεων πραγματοποιείται από 10/2/2026 έως 7/4/2026, με συγκριτική αξιολόγηση. Η δράση «Εκσυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας 2025 - Μικρές Επενδύσεις», συνολικού προϋπολογισμού 18 εκατ. ευρώ, στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με στόχο την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών, τον ψηφιακό και τεχνολογικό μετασχηματισμό, την εξωστρέφεια και την προώθηση της κυκλικής οικονομίας.

Τα επενδυτικά σχέδια κυμαίνονται από 5.000 ευρώ έως 40.000 ευρώ, με επιδότηση 50%. Δικαιούχοι είναι υφιστάμενες επιχειρήσεις με τουλάχιστον μία πλήρη κλεισμένη χρήση, νόμιμη λειτουργία, κύκλο εργασιών μεταξύ 15.000 ευρώ και 500.000 ευρώ, που δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμο ΚΑΔ και επενδύουν αποκλειστικά εντός της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Επιτρέπονται πολλαπλοί τόποι υλοποίησης και νέες υποκαταστάσεις.

Αποκλείονται δημόσιοι φορείς, offshore και συστεγασμένες επιχειρήσεις. Επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν κτίρια, εξοπλισμό, μεταφορικά, λογισμικό, υπηρεσίες, πιστοποιήσεις, μελέτες, branding και έμμεσες δαπάνες 7%. Η υλοποίηση διαρκεί 24 μήνες, ενώ η υποβολή αιτήσεων γίνεται από 10/2/2026 έως 7/4/2026 με συγκριτική αξιολόγηση.

Η δράση «Εκσυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας 2025 - Μεσαίες Επενδύσεις» στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με σκοπό τον τεχνολογικό και ψηφιακό μετασχηματισμό, την εξωστρέφεια, τη μεγέθυνση (scale-up) και την προώθηση της κυκλικής οικονομίας.

Τα επενδυτικά σχέδια κυμαίνονται από 5.000 ευρώ έως 120.000 ευρώ, ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης, με ποσοστό επιδότησης 50%. Δικαιούχοι είναι επιχειρήσεις με τουλάχιστον μία κλεισμένη χρήση, που δραστηριοποιούνται ουσιωδώς σε επιλέξιμους ΚΑΔ και διαθέτουν νόμιμη άδεια, αποκλειόμενων δημόσιων φορέων, offshore και συστεγασμένων επιχειρήσεων.

Επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνουν κτίρια, εξοπλισμό, μεταφορικά μέσα, λογισμικό, μελέτες, πιστοποιήσεις, branding και έμμεσες δαπάνες 7%. Ο τόπος υλοποίησης πρέπει να μην είναι η κατοικία και να διασφαλίζεται πρόσβαση ΑμΕΑ. Η υλοποίηση διαρκεί 24 μήνες, με υποβολές από 10/2/2026 έως 7/4/2026.

ΑΠΕ-ΜΠΕ