Νέα μέτρα: Η εξειδίκευση για 300 ευρώ στήριξη σε συνταξιούχους, επίδομα 150 ευρώ για παιδιά, καύσιμα -Ρύθμιση ιδιωτικού χρέους με 72 δόσεις - iefimerida.gr

Οκτώ μέτρα στήριξης ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός μετά τη γνωστοποίηση του υπερπλεονάσματος 3 δισ. ευρώ από την ΕΛΣΤΑΤ.

Τα μέτρα αφορούν οικογένειες, συνταξιούχους, ενισχύσεις για καύσιμα, αλλά και για τη διευκόλυνση για την αποπληρωμή ιδιωτικού χρέους.

Τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός εξειδίκευσαν ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, οι υφυπουργοί Θάνος Πετραλιάς και Γιώργος Κώτσηρας και η γενική γραμματέας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Θεώνη Αλαμπάση.

Βίντεο: Η εξειδίκευση των μέτρων στήριξης από το Οικονομικό Επιτελείο

Η Ελλάδα αλλάζει: Από τα ελλείμματα στα πλεονάσματα, από την κρίση στη σταθερότητα και από τη σταθερότητα στη δίκαιη κατανομή της ανάπτυξης.

Αυτό επισήμανε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, εξειδικεύοντας το πακέτο των 8 μέτρων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός.

Όπως είπε ο υπουργός, από τον δημοσιονομικό χώρο που δημιουργείται από το πρωτογενές πλεόνασμα, περίπου 500 εκατ. ευρώ επιστρέφονται στην κοινωνία. Και τόνισε ότι το πλεόνασμα δεν είναι συγκυριακό, δεν προέρχεται από την υπερφορολόγηση. Προέρχεται από τη βαθιά διαρθρωτική αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας της οικονομίας. Διευκρίνισε ότι μόνο το 10% προέρχεται από τους έμμεσους φόρους, το υπόλοιπο είναι από την ανάπτυξη, τις επενδύσεις, την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και την ψηφιακή κάρτα εργασίας.

Σύμφωνα με τον υπουργό, επιλέχθηκε ένας ισορροπημένος τρόπος για την επιστροφή του πλεονάσματος. Σε μόνιμη βάση για όλους όσοι έχουν ανάγκη και εφάπαξ εκεί που είναι συγκυριακές οι επιπτώσεις. Ενώ, για τις ρυθμίσεις στο ιδιωτικό χρέος, ο κ. Πιερρακάκης είπε ότι «ακούσαμε το αίτημα πολιτών και επιχειρήσεων. Είναι δική μας ευθύνη να δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία και χώρο διευκόλυνσης».

Καταλήγοντας, ο υπουργός επισήμανε ότι «η οικονομία όχι απλώς αντέχει, τα πηγαίνει καλά. Επιλέγουμε να είμαστε δίπλα σε κάθε πολίτη, σε κάθε οικογένεια, σε κάθε επιχείρηση. Αυτό είναι το στίγμα μας και σε αυτό το στίγμα θα επιμείνουμε».

Εξειδικεύοντας τις επιπτώσεις στην οικονομία από την κρίση στη Μέση Ανατολή, ο υφυπουργός Θάνος Πετραλιάς, ανέφερε ότι προβλέπεται αναθεώρηση της ανάπτυξης στο 2% εφέτος από 2,4%, ενώ το επόμενο έτος θα αυξηθεί στο 2% από 1,7%. Παράλληλα, προβλέπεται αύξηση του πληθωρισμού εφέτος στο 3,2% από 2,2% και το 2027 στο 2,4% από 2,2% (με τιμή πετρελαίου στα 89 δολάρια, όπως εκτιμά και η Κομισιόν). Το πρωτογενές πλεόνασμα θα είναι 3,2% του ΑΕΠ το 2026 και το 2027, χωρίς να υπάρξουν νέα μέτρα. Το ονομαστικό ΑΕΠ θα αυξηθεί στα 272,8 δισ. ευρώ το 2027 από 261,3 δισ. ευρώ εφέτος, ενώ το δημόσιο χρέος θα μειωθεί στο 130,3% του ΑΕΠ το 2027 από 136,8% του ΑΕΠ εφέτος. Ενώ, το επόμενο έτος το συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ θα αυξηθεί στα 7 δισ. ευρώ από 6,35 δισ. ευρώ.

Τι θα ισχύει για το ιδιωτικό χρέος και τις 72 δόσεις﻿

Πρώτον: η κατάσχεση του τραπεζικού λογαριασμού ενός οφειλέτη θα μπορεί πλέον να αίρεται εάν έχει εξοφληθεί το 25% της οφειλής του και έχουν ρυθμιστεί οι λοιπές υποχρεώσεις του προς τη φορολογική διοίκηση.

Δεύτερον: στο εξής δίνεται επίσης η δυνατότητα να ενταχθούν στον εξωδικαστικό μηχανισμό και χρέη από 5.000 μέχρι 10.000 ευρώ, κάτι το οποίο εξυπηρετεί περίπου 300.000 ενδιαφερόμενους.

Tρίτον: οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2023 θα μπορούν τώρα να ενταχθούν σε καθεστώς 72 δόσεων, με μόνη προϋπόθεση την αποπληρωμή ή τον διακανονισμό τυχόν νέων ληξιπρόθεσμων μετά το 2023

Στα 300 ευρώ η ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων

Αυξάνεται, παράλληλα, σε 300 ευρώ καθαρά η ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων, ανασφάλιστων υπερηλίκων και ατόμων με αναπηρία που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο σε βάση μόνιμη και ετήσια. Ενώ διευρύνεται η περίμετρός της, καλύπτοντας πλέον 1,9 εκατομμύρια δικαιούχους, δηλαδή το 85% των συνταξιούχων άνω των 65 ετών.

Επιστροφή ενοικίου σε περισσότερους δικαιούχους

Αυξάνονται, ακόμα, τα εισοδηματικά όρια προκειμένου το ένα ενοίκιο ετησίως να επιστρέφεται σε περισσότερους. Έτσι, ανακουφίζονται επιπλέον 70.000 νοικοκυριά και στηρίζονται συνολικά πάνω από 1 εκατομμύριο ενοικιαστές, το 86% του συνόλου.

Στήριξη οικογενειών με παιδιά

Παρέχεται έκτακτη ενίσχυση σε οικογένειες με παιδιά, ύψους 150 ευρώ για κάθε παιδί. Αυτή θα δοθεί χωρίς καμία αίτηση στα τέλη Ιουνίου και θα απευθύνεται σε σχεδόν 1 εκατομμύριο νοικοκυριά, με παραπάνω από 3 εκατομμύρια μέλη, σχεδόν το 80%, δηλαδή, των οικογενειών με τέκνα.

Στήριξη για το κόστος ενέργειας

Επεκτείνεται η επιδότηση του diesel στο δίκτυο με 20 λεπτά και για τον μήνα Μάιο. Μία ρύθμιση που, προφανώς, ανακουφίζει επιχειρήσεις και καταναλωτές.

Συνεχίζεται η επιδότηση των λιπασμάτων

Συνεχίζεται επίσης, μέχρι και τον Αύγουστο, η επιδότηση των λιπασμάτων με το 15% της αξίας των τιμολογίων αγοράς τους. Ένα μέτρο που δυνητικά αφορά 250.000 αγρότες, όπως και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα.

Αναλυτικά η παρουσίαση των μέτρων από τους υφυπουργούς

