Νέα φάση ανάπτυξης με το στρατηγικό σχέδιο «Alpha Accelerated» - iefimerida.gr

Πιστωτική επέκταση 3 δισ. ευρώ ετησίως, νέες εξαγορές και διεθνή roadshows σε Ευρώπη, ΗΠΑ και Ασία.

Το νέο στρατηγικό σχέδιο «Νέα φάση ανάπτυξης με το στρατηγικό σχέδιο «Alpha Accelerated» Accelerated» για την περίοδο 2026-2030, με το οποίο εισέρχεται σε νέα φάση ανάπτυξης, παρουσίασε χθες στη διεθνή επενδυτική κοινότητα η διοίκηση της Alpha Bank, στο ξενοδοχείο The Ilisian. Ο διευθύνων σύμβουλος Βασίλης Ψάλτης, ο οποίος υπογράμμισε ότι η τράπεζα έχει ολοκληρώσει τον κύκλο ανασυγκρότησης, έχοντας εκπληρώσει τις δεσμεύσεις που είχε αναλάβει στο Investor Day του 2023, ξεκινά σειρά road shows σε Ευρώπη, ΗΠΑ και Ασία, προκειμένου να παρουσιάσει το νέο επιχειρηματικό σχέδιο σε ευρύ κύκλο διεθνών επενδυτών.

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Η τράπεζα ανεβάζει τον πήχη των καθαρών κερδών πάνω από τα 1,4 δισ. ευρώ το 2030, από περίπου 950 εκατ. ευρώ φέτος, ενώ σχεδιάζει διανομές συνολικού ύψους 4 δισ. ευρώ προς τους μετόχους την τετραετία 2027-2030. Παράλληλα, προβλέπει ετήσια καθαρή πιστωτική επέκταση περίπου 3 δισ. ευρώ, με τις νέες χρηματοδοτήσεις να κατευθύνονται κυρίως στους κλάδους της ενέργειας, του τουρισμού, της ναυτιλίας, των ακινήτων, των logistics, των τροφίμων και της φαρμακοβιομηχανίας. Η διοίκηση άφησε, εξάλλου, ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων εξαγορών, κυρίως στον ασφαλιστικό τομέα, από τον οποίο η τράπεζα φιλοδοξεί να προέρχεται το 6% των κερδών της έως το 2030.

«Για την επόμενη περίοδο, η εστίασή μας είναι σαφής: υψηλότερη ποιότητα κερδοφορίας, πειθαρχημένη κατανομή κεφαλαίων, αύξηση των διανομών προς τους μετόχους και δημιουργία βιώσιμης αξίας για όλους», υπογράμμισε ο Βασίλης Ψάλτης.

Στο επίκεντρο του νέου επιχειρηματικού σχεδίου βρίσκεται η ενίσχυση της αποδοτικότητας, με την προσαρμοσμένη απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) να προβλέπεται στο 16% το 2030, από περίπου 12% το 2026. Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή αναμένεται να αυξάνονται με μέσο ετήσιο ρυθμό 12%, φθάνοντας τα 0,63 ευρώ, από 0,41 ευρώ.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στα 2,3 δισ. ευρώ, ενώ τα έσοδα από προμήθειες προβλέπεται να αυξάνονται κατά 9% ετησίως, φθάνοντας τα 850 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, ο δείκτης κόστους προς έσοδα αναμένεται να υποχωρήσει στο 34%.

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Βασική προτεραιότητα αποτελεί η διεύρυνση και διαφοροποίηση των πηγών εσόδων, με έμφαση στη διαχείριση περιουσίας (asset management), το private banking και τα ασφαλιστικά προϊόντα.

Το νέο επιχειρηματικό μοντέλο στηρίζεται σε δύο πυλώνες: την ολοκληρωμένη τραπεζική εξυπηρέτηση επιχειρήσεων (Universal Business Bank) και τη διαχείριση περιουσίας και εξυπηρέτηση ιδιωτών (Wealth & Personal Banking).

Σημαντικό ρόλο στον σχεδιασμό διαδραματίζει η στρατηγική συνεργασία με τη UniCredit, η οποία προσφέρει στην Alpha Bank πρόσβαση σε 13 ευρωπαϊκές αγορές.

Στην Κύπρο η τράπεζα έχει εναποθέσει όπως είπε η διοίκηση τα περισσότερα κεφάλαια για ανάπτυξη και περιμένουμε μεγαλύτερη αύξηση των χορηγήσεων και προς την ναυτιλία, με κέρδη της τάξης των 100 εκατ. ευρώ. Παράλληλα με γέφυρα την Κύπρο μπορούμε να ενισχύσουμε την παρουσία μας στην Μέση Ανατολή.

Στοχος είναι το 18% της κερδοφορίας μας να προέρχεται από τις δραστηριότητες εξωτερικού.

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Διανομές 4 δισ. ευρώ

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει η Alpha Bank στην ανταμοιβή των μετόχων, εκτιμώντας ότι θα δημιουργήσει εσωτερικά κεφάλαια ύψους 7,3 δισ. ευρώ την περίοδο 2026-2030.

Από τα περίπου 4 δισ. ευρώ που σχεδιάζει να διανείμει την τετραετία 2027-2030, τα 2 δισ. ευρώ αφορούν τακτικά μερίσματα σε μετρητά και τα υπόλοιπα 2 δισ. ευρώ πρόσθετες διανομές, είτε σε μετρητά είτε μέσω επαναγοράς ιδίων μετοχών.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, ο CEO Βασίλης Ψάλτης, ο αναπληρωτής CEO Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου και ο CFO Βασίλης Κοσμάς υπογράμμισαν ότι βασικό ζητούμενο του νέου στρατηγικού σχεδίου είναι η ενίσχυση της ανθεκτικότητας της Alpha Bank, μέσα από τον ισχυρό ισολογισμό, την κεφαλαιακή επάρκεια, τις επενδύσεις στην τεχνολογία και τη διαφοροποίηση των πηγών εσόδων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αύξηση της συνεισφοράς των ασφαλιστικών δραστηριοτήτων, της διαχείρισης περιουσίας και του real estate στην κερδοφορία της τράπεζας.

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«Στόχος μας είναι ένα ανθεκτικό και καλά δομημένο σχέδιο ανάπτυξης, καθώς οι οικονομίες κινούνται σε κύκλους και είναι αναπόφευκτο να υπάρξουν και δύσκολες περίοδοι», υπογράμμισε η διοίκηση.

Για τον λόγο αυτό, η Alpha Bank επέλεξε να στηρίξει το επιχειρηματικό της σχέδιο σε συντηρητικές μακροοικονομικές παραδοχές, προβλέποντας ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας 1,6% το 2030. Εφόσον η ανάπτυξη κινηθεί στο 2%, εκτιμάται ότι θα μπορούσαν να προκύψουν πρόσθετα κέρδη 150 εκατ. ευρώ, πέραν των στόχων του σχεδίου.

Τη μετάβαση της Alpha Bank σε μια νέα αναπτυξιακή περίοδο περιέγραψε ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος Λάζαρος Παπαγαρυφάλλου, επισημαίνοντας ότι οι προτεραιότητες της τράπεζας έχουν αλλάξει ριζικά τα τελευταία χρόνια.