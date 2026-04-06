«Παράγουμε στην Ελλάδα»: Νέα δράση για μικρομεσαίες επιχειρήσεις -Επιδοτήσεις έως 55% για επενδύσεις στην παραγωγή - iefimerida.gr

Η νέα δράση «Παράγουμε στην Ελλάδα», συνολικού προϋπολογισμού 50 εκατ. ευρώ, αποτελεί μία ακόμη ουσιαστική παρέμβαση ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Δράση ενίσχυσης της εγχώριας παραγωγικής βάσης, με σαφή προσανατολισμό στη μεταποίηση και στους κλάδους όπου παρατηρείται διαχρονική ανισορροπία μεταξύ προσφοράς και ζήτησης.

Νέα δράση για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τι προσφέρει

Όπως αναφέρεται σε ενημερωτικό σημείωμα της εταιρίας συμβούλων Anodos consulting, σε ένα οικονομικό περιβάλλον που αναζητά ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και μείωση της εξάρτησης από εισαγωγές, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία έρχεται να καλύψει ένα πραγματικό επενδυτικό κενό.

-Το ύψος των επενδυτικών σχεδίων, από 100.000 έως 400.000 ευρώ, σε συνδυασμό με ποσοστά επιδότησης που φθάνουν έως και 55% υπό προϋποθέσεις ταχείας υλοποίησης, δημιουργεί ένα ιδιαίτερα ελκυστικό χρηματοδοτικό πλαίσιο για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η απαίτηση, ωστόσο, για ίδια συμμετοχή τουλάχιστον 25% διασφαλίζει ότι τα επενδυτικά σχέδια θα έχουν και την απαραίτητη οικονομική ωριμότητα.

-Κομβικό σημείο της δράσης είναι η ξεκάθαρη έμφαση στον παραγωγικό και μηχανολογικό εξοπλισμό, ο οποίος καλύπτει το 65% έως και 90% του προϋπολογισμού. Η επιλογή αυτή δεν είναι τυχαία. Η πλειονότητα των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων αντιμετωπίζει σημαντική υστέρηση σε σύγχρονο παραγωγικό εξοπλισμό, γεγονός που περιορίζει τόσο την παραγωγικότητα όσο και τη δυνατότητα διείσδυσης σε αγορές υψηλών απαιτήσεων. Η επιδότηση τέτοιου τύπου επενδύσεων αναμένεται να λειτουργήσει ως καταλύτης εκσυγχρονισμού, ενισχύοντας την ποιότητα, μειώνοντας το κόστος παραγωγής και αυξάνοντας την εξαγωγική δυναμική.

-Παράλληλα, η πρόβλεψη για δαπάνες που αφορούν ενεργειακή εξοικονόμηση, κυκλική οικονομία και ψηφιακά εργαλεία (λογισμικό, cloud υπηρεσίες κ.ά.) ευθυγραμμίζει τη δράση με τις σύγχρονες ευρωπαϊκές προτεραιότητες για πράσινη και ψηφιακή μετάβαση.

Όπως αναφέρει η Anodos, υπάρχουν και προκλήσεις που ενδέχεται να λειτουργήσουν περιοριστικά για ορισμένες επιχειρήσεις όπως η υποχρεωτική δαπάνη για μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού, η οποία κυμαίνεται από 10% έως 30% του συνολικού προϋπολογισμού με αποτέλεσμα ενώ η δράση ενθαρρύνει την επένδυση σε σύγχρονο, αυτοματοποιημένο εξοπλισμό, ταυτόχρονα επιβάλλει αύξηση της απασχόλησης. Στην πράξη, εκτιμά η Anodos τα σύγχρονα μηχανήματα παραγωγής είναι τεχνολογικά προηγμένα και σχεδιασμένα να αυξάνουν την αποδοτικότητα με λιγότερη ανθρώπινη παρέμβαση. Αυτό σημαίνει ότι πολλές επιχειρήσεις δεν έχουν πραγματική ανάγκη για επιπλέον προσωπικό στον ίδιο βαθμό που απαιτεί η δράση. Αντίθετα, η τάση είναι η αναβάθμιση δεξιοτήτων του υφιστάμενου προσωπικού και όχι απαραίτητα η ποσοτική αύξησή του. Ως εκ τούτου, η συγκεκριμένη υποχρέωση ενδέχεται να δημιουργήσει τεχνητή επιβάρυνση κόστους ή ακόμη και να αποθαρρύνει επιχειρήσεις από τη συμμετοχή.

Συνολικά, η δράση «Παράγουμε στην Ελλάδα» κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση, δίνοντας έμφαση εκεί που πραγματικά υπάρχει ανάγκη: στον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής βάσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Εφόσον αξιοποιηθεί σωστά, μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Η αποτελεσματικότητά της θα κριθεί και από το κατά πόσο οι επιμέρους όροι, όπως η υποχρεωτική αύξηση απασχόλησης, ευθυγραμμίζονται με τις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας της σύγχρονης ελληνικής παραγωγής.

ΑΠΕ-ΜΠΕ