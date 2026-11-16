Μπρατάκος: Κίνδυνος να δημιουργηθεί τεχνητή νοημοσύνη δύο ταχυτήτων στην επιχειρηματικότητα

Τον κίνδυνο η τεχνητή νοημοσύνη να διευρύνει τις ανισότητες μεταξύ μεγάλων και μικρών επιχειρήσεων ανέδειξε ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ), Γιάννης Μπρατάκος, κατά τη συμμετοχή του στο GenAI Summit 2026.

Σε συζήτηση με αντικείμενο την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του τουρισμού, ο κ. Μπρατάκος επισήμανε ότι, παρά το αυξανόμενο ενδιαφέρον για τις νέες τεχνολογίες, παραμένει σημαντική η απόσταση ανάμεσα στις δυνατότητές τους και στην ετοιμότητα των μικρότερων επιχειρήσεων να τις ενσωματώσουν στη λειτουργία τους.

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Η έλλειψη πόρων

Όπως εξήγησε, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν διαθέτουν ακόμη την απαραίτητη τεχνογνωσία και τα οικονομικά μέσα για να υιοθετήσουν άμεσα εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Την ίδια στιγμή, βρίσκονται σε μειονεκτική θέση έναντι των μεγαλύτερων επιχειρήσεων, οι οποίες έχουν περισσότερους πόρους και μεγαλύτερη δυνατότητα να επενδύσουν στην εκπαίδευση του προσωπικού τους.

«Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δεν είναι έτοιμες να υιοθετήσουν σύντομα εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Δεν έχουν την τεχνογνωσία, δεν έχουν τα χρήματα και, προφανώς, βρίσκονται σε δυσκολότερη θέση σε σχέση με τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, που διαθέτουν περισσότερους πόρους και περισσότερες δυνατότητες να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ρόλος των επιμελητηρίων στη μετάβαση

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ προειδοποίησε, μάλιστα, για το ενδεχόμενο να διαμορφωθεί ένα περιβάλλον δύο ταχυτήτων στην επιχειρηματικότητα, με τις μεγάλες επιχειρήσεις να αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες και τις μικρότερες να παραμένουν ουσιαστικά εκτός των εξελίξεων.

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«Υπάρχει ο κίνδυνος να δημιουργηθεί τεχνητή νοημοσύνη δύο ταχυτήτων. Η μία των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων και η άλλη, σχεδόν ανύπαρκτη, των πολύ μικρών επιχειρήσεων, που αποτελούν την πλειονότητα», τόνισε, επισημαίνοντας ότι μια τέτοια εξέλιξη θα μπορούσε να διευρύνει περαιτέρω το χάσμα μεταξύ των επιχειρήσεων τόσο στην Ελλάδα όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Στόχος να μην ενισχυθεί το τεχνολογικό χάσμα

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Μπρατάκος υπογράμμισε ότι η μετάβαση στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης απαιτεί προσεκτικό σχεδιασμό και ουσιαστική προετοιμασία. Όπως ανέφερε, προτού προχωρήσει η ευρεία εφαρμογή νέων τεχνολογικών εργαλείων, θα πρέπει να αποσαφηνιστούν οι πραγματικές δυνατότητές τους και να καταγραφούν οι ανάγκες της αγοράς στις οποίες μπορούν να ανταποκριθούν.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στον συντονιστικό ρόλο που μπορούν να αναλάβουν τα επιμελητήρια, φέρνοντας σε επαφή τις επιχειρήσεις με τους φορείς που διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία για την ανάπτυξη και την προώθηση κατάλληλων εφαρμογών.

«Αυτό που μπορούμε να κάνουμε ως Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών είναι να αξιοποιήσουμε τον συντονιστικό μας ρόλο. Να συνεργαστούμε με τους κατάλληλους φορείς, που θα αναλύσουν ποιες είναι οι ανάγκες της αγοράς, με εκείνους που θα αναπτύξουν τις εφαρμογές και με όσους θα αναλάβουν να τις επικοινωνήσουν στις επιχειρήσεις», σημείωσε.