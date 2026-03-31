Μπρατάκος: Το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας παρουσιάζει πλέον μετρήσιμα αποτελέσματα - iefimerida.gr

Την πρόοδο των προγραμμάτων Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) στην Ελλάδα ανέλυσε ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Μπρατάκος.

Tο ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας παρουσιάζει πλέον μετρήσιμα αποτελέσματα, με τις δαπάνες R&D να αγγίζουν το 1,5% του ΑΕΠ και τις startups να έχουν προσελκύσει επενδύσεις άνω των 2 δισ. ευρώ.

Σε χαιρετισμό του στο συνέδριο Υψηλής Τεχνολογίας και Καινοτομίας Κύπρου-Ελλάδας, το οποίο πραγματοποιήθηκε στους χώρους του UNIC Athens, ο κ. Μπρατάκος ανέφερε: «Χρειάζεται να φέρουμε πιο κοντά την έρευνα με την παραγωγή, να επιταχύνουμε τη μετατροπή της γνώσης σε προϊόν και υπηρεσία και να ενισχύσουμε τις συνεργασίες, γιατί σήμερα κανείς δεν καινοτομεί μόνος του».

Συνάντηση ελληνικών και κυπριακών επιχειρήσεων

Το συνέδριο διοργανώθηκε από το Κυπριακό Εμπορικό Κέντρο Αθήνας/Εμπορικό Τμήμα της πρεσβείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα, σε συνεργασία με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ), το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ), τον Σύνδεσμο Κυπρίων Επαγγελματιών Ελλάδας (ΣΚΕΕ), με την υποστήριξη του Enterprise Europe Network.

Η διοργάνωση συγκέντρωσε 22 επιχειρήσεις από την Κύπρο και 51 από την Ελλάδα, ενώ πραγματοποιήθηκαν πάνω από 150 στοχευμένες B2B συναντήσεις, δημιουργώντας ουσιαστικές προοπτικές συνεργασίας και επενδύσεων.

Κύπριος πρέσβης στην Αθήνα: Στρατηγική επιλογή η συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου στην καινοτομία

Σε μήνυμά του, ο πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ελλάδα, Σταύρος Αυγουστίδης, τόνισε ότι η συνεργασία Κύπρου και Ελλάδας στον τομέα της καινοτομίας αποτελεί στρατηγική επιλογή, που ενισχύει την ανταγωνιστικότητα των οικονομιών και δημιουργεί νέες ευκαιρίες επενδύσεων και ανάπτυξης.

Η πρόεδρος του Συνδέσμου Κυπρίων Επαγγελματιών Ελλάδας, Δέσποινα Παναγιώτου Θεοδοσίου, ανέδειξε τη σημασία της ουσιαστικής διασύνδεσης των δύο χωρών στον τομέα της τεχνολογίας και της καινοτομίας, τονίζοντας ότι:

«Η συνεργασία μεταξύ Κύπρου και Ελλάδας δεν είναι απλώς σημαντική, είναι αναγκαία. Η τεχνολογία αποτελεί πλέον τη βάση πάνω στην οποία χτίζονται όλοι οι τομείς της οικονομίας και προϋπόθεση ανταγωνιστικότητας».

Όπως επεσήμανε, το βασικό ζητούμενο δεν είναι η ύπαρξη ταλέντου -το οποίο υπάρχει και στις δύο χώρες- αλλά η δυνατότητα αξιοποίησής του σε κλίμακα.

Υπογράμμισε, επίσης, ότι Κύπρος και Ελλάδα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν ως ενιαίο οικοσύστημα καινοτομίας, συνδέοντας:

την έρευνα με την επιχειρηματικότητα

τη γνώση με την εφαρμογή

τις τοπικές δυνατότητες με τη διεθνή αγορά

Ο γενικός γραμματέας του Κυπριακού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, Φιλόκυπρος Ρουσσουνίδης, αναφέρθηκε στη διαχρονικά στενή και παραγωγική συνεργασία μεταξύ των επιμελητηρίων Κύπρου και Ελλάδας.

Όπως τόνισε, η σύμπραξη αυτή αποτελεί βασικό πυλώνα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, επισημαίνοντας ότι τα επιμελητήρια βρίσκονται διαχρονικά στο πλευρό των επιχειρήσεων -τόσο των νεοφυών όσο και των πιο ώριμων- παρέχοντας στήριξη, καθοδήγηση και εργαλεία ανάπτυξης.

Με στοιχεία από ΑΠΕ-ΜΠΕ