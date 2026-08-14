«Μπουρλότο» στους φορολογικούς ελέγχους -Απεργούν οι εφοριακοί εν μέσω Αυγούστου - iefimerida.gr

Κι ενώ η ΑΑΔΕ ετοιμαζόταν για τη μεγάλη «έφοδο» του Αυγούστου σε τουριστικούς προορισμούς, οι εφοριακοί κλείνουν τα τάμπλετ τους.

ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ ΜΕ ΑΙ Οι εφοριακοί προχωρούν σε απεργία-αποχή από τους προληπτικούς ελέγχους από 17 έως 26 Αυγούστου. Η απόφαση ελήφθη με οριακή πλειοψηφία και η τελική συμμετοχή θα καθορίσει τον επιχειρησιακό σχεδιασμό της ΑΑΔΕ.

Η μαζική συμμετοχή στην απεργία θέτει σε κίνδυνο τον στόχο των 25.400 προληπτικών ελέγχων. Παράλληλα, αφήνει την αγορά ανεξέλεγκτη στην κορύφωση της τουριστικής περιόδου, παρά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων από την ΑΑΔΕ.

Οι εργαζόμενοι διαμαρτύρονται για εξαντλητική στοχοθεσία, απλήρωτες υπερωρίες και έλλειψη ασφαλών συνθηκών εργασίας. Στα αιτήματά τους περιλαμβάνονται επίσης η υποστελέχωση των υπηρεσιών και η χρήση ακατάλληλων υπηρεσιακών οχημάτων.

Την ίδια στιγμή, εγκρίνονται πρόσθετες αμοιβές για υπερωρίες και νυχτερινή εργασία σε άλλες υπηρεσίες. Ειδικά για τη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΟΣ), δεσμεύεται κονδύλι ύψους 834.139 ευρώ έως το τέλος του έτους.

Συγκεκριμένα, η Πανελλήνια Ομοσπονδία τους αποφάσισε την προκήρυξη προειδοποιητικής απεργίας-αποχής για το χρονικό διάστημα από 17 Αυγούστου έως και 26 Αυγούστου και ειδικότερα αποχής από τη συμμετοχή σε προληπτικούς ελέγχους και από την οδήγηση υπηρεσιακών οχημάτων.

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Με απλά λόγια, στην περίοδο όπου οι τουριστικοί προορισμοί «βουλιάζουν» από κόσμο, οι εφοριακοί ανακοινώνουν ότι δεν πρόκειται να βγουν για ελέγχους αποδείξεων.

Με οριακή πλειοψηφία η απόφαση για απεργία

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η απόφαση για την απεργία δεν ήταν ομόφωνη, αλλά ελήφθη με οριακή πλειοψηφία και έτσι μένει να φανεί αν η συμμετοχή θα είναι μαζική ή όχι.

Κρίσιμη θεωρείται η σημερινή ημέρα, καθώς, όπως προκύπτει από το σχετικό εξώδικο, όσοι συμμετάσχουν από τη Δευτέρα στην απεργία-αποχή θα πρέπει να γνωστοποιήσουν την πρόθεσή τους στους προϊσταμένους τους, έτσι ώστε είτε να ακυρωθούν οι αποστολές τους στους ελεγκτικούς προορισμούς είτε να αντικατασταθούν.

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Από το εύρος της συμμετοχής θα εξαρτηθεί το αν θα απαιτηθεί επανασχεδιασμός του ελεγκτικού πλάνου, όπως επίσης και το αν θα γίνουν νομικές κινήσεις από την ΑΑΔΕ κατά της απόφασης για απεργία-αποχή, π.χ., για καταχρηστικότητα.

Ο στόχος των 25.400 προληπτικών ελέγχων

Η ζημιά θα είναι διπλή, υπό την προϋπόθεση ότι η συμμετοχή στην απεργία-αποχή θα είναι μαζική. Από τη μία, τίθεται εν αμφιβόλω ο στόχος των 25.400 προληπτικών ελέγχων και, από την άλλη, στέλνει μήνυμα ότι η αγορά θα είναι «ελεύθερη» από ελέγχους μέσα στην καρδιά του Αυγούστου.

Αν και οι ελεγκτικές διαδικασίες γίνονται, πλέον, εξ αποστάσεως με τη συνδρομή «εργαλείων» Τεχνητής Νοημοσύνης, η επιτόπια παρουσία των ελεγκτών κρίνεται αναγκαία, εξ ου και τα υψηλά ποσοστά παραβατικότητας εκεί όπου οι έφοδοι γίνονται στοχευμένα.

Τα προβλήματα που επικαλούνται οι εφοριακοί είναι:

οι υπέρμετρες ευθύνες που επιβάλλονται στους εργαζομένους,

η ανέφικτη και εξαντλητική στοχοθεσία,

η συνεχής εντατικοποίηση της εργασίας,

οι υπερβάσεις του νόμιμου ωραρίου,

οι απλήρωτες ή ανεπαρκώς αμειβόμενες υπερωρίες,

η έλλειψη ασφαλών συνθηκών κατά τη διενέργεια των προληπτικών ελέγχων,

η χρήση ακατάλληλων ή επικίνδυνων υπηρεσιακών οχημάτων,

η απαίτηση χρήσης ιδίων μέσων για την εκτέλεση υπηρεσιακών καθηκόντων,

η ανάθεση οδήγησης υπηρεσιακών οχημάτων σε υπαλλήλους των οποίων η οδήγηση δεν αποτελεί υπηρεσιακό καθήκον, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας και με μετακύλιση της σχετικής ευθύνης στους ίδιους,

η μη καταβολή του προβλεπόμενου ελεγκτικού επιδόματος,

η υποστελέχωση των υπηρεσιών,

η διαρκής υποβάθμιση και απαξίωση των εφοριών,

οι σχεδιασμοί για περαιτέρω συγκεντρώσεις αρμοδιοτήτων και συρρίκνωση των περιφερειακών υπηρεσιών.

Οι πρόσθετες αμοιβές για τους «Ράμπο» του ΔΕΟΣ

Την ίδια στιγμή «κλειδώνουν» οι πρόσθετες αμοιβές για νυχτερινά, υπερωρίες, απασχόληση τα Σαββατοκύριακα και τις αργίες. Ειδικά όσον αφορά στους «Ράμπο» του ΔΕΟΣ, δεσμεύεται ένα κονδύλι 834.139 ευρώ έως το τέλος του έτους, το οποίο θα μοιραστεί ως εξής:

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απογευματινή υπερωριακή εργασία: ως 271.412,06 ευρώ, για 873 υπαλλήλους,

νυχτερινή υπερωριακή εργασία και εργασία κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου: ως 515.575,10 ευρώ, για 851 υπαλλήλους,

εργασία νυχτερινή, εργασίμων ημερών, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας: ως 3.586,08 ευρώ για 145 υπαλλήλους,

εργασία νυχτερινή και ημερήσια απασχόληση κατά τις Κυριακές και εξαιρέσιμες ημέρες, προς συμπλήρωση της υποχρεωτικής εβδομαδιαίας εργασίας: έως 5.222,70 ευρώ, για 170 υπαλλήλους,

απασχόληση πέραν του πενθημέρου, καθ’ υπέρβαση του υποχρεωτικού ωραρίου: έως 38.343,80 ευρώ, για 282 υπαλλήλους.

Ανάλογο κονδύλι ύψους 269.039 ευρώ έχει δεσμευθεί για τις ανάγκες 5.243 υπαλλήλων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Λειτουργιών, ενώ 80.000 ευρώ θα μοιραστούν έως το τέλος έτους οι 100 υπάλληλοι της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων.

