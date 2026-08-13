Μπαράζ ελέγχων σε εστίαση και καταλύματα: Τα «κόλπα» για να ξεφεύγουν από τους ελεγκτές -Εργαζόμενοι βουτούν στη θάλασσα, παριστάνουν τους πελάτες - iefimerida.gr

Εργαζόμενοι πέφτουν στη θάλασσα ή παριστάνουν τους πελάτες, υπάλληλοι παίρνουν τα αυτοκίνητα των πελατών τους για να ξεφύγουν.

Αυτές είναι, πλέον, συνήθεις πρακτικές, που αντιμετωπίζουν ελεγκτές της Επιθεώρησης Εργασίας, κάνοντας αυτήν την περίοδο εφόδους κυρίως σε επιχειρήσεις εστίασης και καταλύματα.

«Τα βλέπουμε συνέχεια. Δεν μας κάνουν εντύπωση», λένε αρμόδιες πηγές, σημειώνοντας, μεταξύ σοβαρού κι αστείου, ότι σε ουκ ολίγες περιπτώσεις, παρά το "σύρμα" που πέφτει, κάποιοι εργαζόμενοι είτε δεν προλαβαίνουν να αντιδράσουν είτε δεν μπορούν π.χ. να κάνουν… βουτιά στη θάλασσα, αφού κρατάνε το POS του μαγαζιού.

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Τρέμουν την Ψηφιακή Κάρτα

Το μόνο σίγουρο είναι ότι η υποχρεωτική λειτουργία της Ψηφιακής Κάρτας έκανε πολλούς να χάσουν τον ύπνο τους. Ενδεικτική είναι η νέα τάση, που αιφνιδίασε ακόμα και στελέχη της Επιθεώρησης Εργασίας, η οποία παρατηρείται το φετινό καλοκαίρι.

Μεγάλες επιχειρήσεις εστίασης στο κέντρο της Αθήνας, ακόμα και στην «καρδιά» του τουριστικού Συντάγματος, κατέβασαν ρολά για 20-25 ημέρες τον Αύγουστο, προτιμώντας να δώσουν έτσι άδεια στο σύνολο του προσωπικού τους, παρά να μπλέξουν με (αδήλωτες) υπερωρίες και σαββατοκυριακάτικες αμοιβές, διακινδυνεύοντας να πιαστούν στην «τσιμπίδα» της Ψηφιακής Κάρτας.

Ακόμα και οι επιχειρήσεις του κλάδου που μένουν ανοικτές ή πολύ περισσότερο στους τουριστικούς προορισμούς, καταφεύγουν σε νομότυπα κόλπα, με τα οποία αποφεύγουν τις «καμπάνες», αλλά καταπονούν τους εργαζόμενους τους. Έτσι, με δεδομένο ότι η εργασία για σερί 7 ημέρες χωρίς ανάπαυση απαγορεύεται, δίνουν προκαταβολικά δύο ρεπό και οι υπάλληλοι εργάζονται ως και 10ήμερο σερί, καλύπτοντας νομότυπα τις αυξημένες ανάγκες της περιόδου, ειδικά τα Σαββατοκύριακα.

Φουλ οι παραβάσεις

Αν και το χάος στην αγορά έχει μαζευτεί μετά την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας, απέχει πολύ από το ιδανικό. Είναι, άλλωστε, ενδεικτικό ότι μεταξύ των παραβάσεων που βεβαιώνουν τα κλιμάκια της Επιθεώρησης, την… τιμητική τους έχουν περιπτώσεις παραβίασης των διαδικασιών για την ίδια την Ψηφιακή Κάρτα.

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Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι τον Ιούνιο διενεργήθηκαν 7.385 έλεγχοι, στη διάρκεια των οποίων έπεσαν 1.1147 «καμπάνες»- δείγμα υψηλής παραβατικότητας-, ενώ τα πρόστιμα έφτασαν τα 4,2 εκ ευρώ. Ποιες ήταν οι συνηθέστερες παραβάσεις;

Ψηφιακή κάρτα: 336

336 Άρνηση εισόδου στους ελεγκτές και παροχή ανακριβών στοιχείων: 118

118 Μη καταβολή δεδουλευμένων-επιδομάτων: 164

164 Αδήλωτη εργασία- υπέρβαση ωραρίου-εβδομαδιαία ανάπαυση: 157

Συνολικά σε αυτούς τους έξι μήνες έχουν διενεργηθεί 41.486 έλεγχοι κι έχουν βεβαιωθεί 8.690 παραβάσεις, με πρόστιμα που ξεπερνούν τα 25,5 εκ. ευρώ. Τον Ιούλιο η ένταση των ελέγχων έγινε ακόμα μεγαλύτερη, με έμφαση στον τουρισμό, ενώ η κορύφωση της ελεγκτικής δραστηριότητας αναμένεται τον Αύγουστο.

Ο ετήσιος σχεδιασμός της Επιθεώρησης προβλέπει τουλάχιστον 72.133 ελέγχους κι αν κρίνει κανείς από τις επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου, θα πρέπει να θεωρείται βέβαιο ότι ο στόχος θα ξεπεραστεί. Με βάση τις οδηγίες που έχουν λάβει οι ελεγκτές της Επιθεώρησης, προτεραιότητα έχουν:

