Μπαράζ ελέγχων σε εστίαση και καταλύματα: Τα «κόλπα» για να ξεφεύγουν από τους ελεγκτές -Εργαζόμενοι βουτούν στη θάλασσα, παριστάνουν τους πελάτες - iefimerida.gr

Εργαζόμενοι πέφτουν στη θάλασσα ή παριστάνουν τους πελάτες, υπάλληλοι παίρνουν τα αυτοκίνητα των πελατών τους για να ξεφύγουν.
Αυτές είναι, πλέον, συνήθεις πρακτικές, που αντιμετωπίζουν ελεγκτές της Επιθεώρησης Εργασίας, κάνοντας αυτήν την περίοδο εφόδους κυρίως σε επιχειρήσεις εστίασης και καταλύματα.
«Τα βλέπουμε συνέχεια. Δεν μας κάνουν εντύπωση», λένε αρμόδιες πηγές, σημειώνοντας, μεταξύ σοβαρού κι αστείου, ότι σε ουκ ολίγες περιπτώσεις, παρά το "σύρμα" που πέφτει, κάποιοι εργαζόμενοι είτε δεν προλαβαίνουν να αντιδράσουν είτε δεν μπορούν π.χ. να κάνουν… βουτιά στη θάλασσα, αφού κρατάνε το POS του μαγαζιού.
Τρέμουν την Ψηφιακή Κάρτα
Το μόνο σίγουρο είναι ότι η υποχρεωτική λειτουργία της Ψηφιακής Κάρτας έκανε πολλούς να χάσουν τον ύπνο τους. Ενδεικτική είναι η νέα τάση, που αιφνιδίασε ακόμα και στελέχη της Επιθεώρησης Εργασίας, η οποία παρατηρείται το φετινό καλοκαίρι.
Μεγάλες επιχειρήσεις εστίασης στο κέντρο της Αθήνας, ακόμα και στην «καρδιά» του τουριστικού Συντάγματος, κατέβασαν ρολά για 20-25 ημέρες τον Αύγουστο, προτιμώντας να δώσουν έτσι άδεια στο σύνολο του προσωπικού τους, παρά να μπλέξουν με (αδήλωτες) υπερωρίες και σαββατοκυριακάτικες αμοιβές, διακινδυνεύοντας να πιαστούν στην «τσιμπίδα» της Ψηφιακής Κάρτας.
Ακόμα και οι επιχειρήσεις του κλάδου που μένουν ανοικτές ή πολύ περισσότερο στους τουριστικούς προορισμούς, καταφεύγουν σε νομότυπα κόλπα, με τα οποία αποφεύγουν τις «καμπάνες», αλλά καταπονούν τους εργαζόμενους τους. Έτσι, με δεδομένο ότι η εργασία για σερί 7 ημέρες χωρίς ανάπαυση απαγορεύεται, δίνουν προκαταβολικά δύο ρεπό και οι υπάλληλοι εργάζονται ως και 10ήμερο σερί, καλύπτοντας νομότυπα τις αυξημένες ανάγκες της περιόδου, ειδικά τα Σαββατοκύριακα.
Φουλ οι παραβάσεις
Αν και το χάος στην αγορά έχει μαζευτεί μετά την εφαρμογή της Ψηφιακής Κάρτας, απέχει πολύ από το ιδανικό. Είναι, άλλωστε, ενδεικτικό ότι μεταξύ των παραβάσεων που βεβαιώνουν τα κλιμάκια της Επιθεώρησης, την… τιμητική τους έχουν περιπτώσεις παραβίασης των διαδικασιών για την ίδια την Ψηφιακή Κάρτα.
Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν ότι τον Ιούνιο διενεργήθηκαν 7.385 έλεγχοι, στη διάρκεια των οποίων έπεσαν 1.1147 «καμπάνες»- δείγμα υψηλής παραβατικότητας-, ενώ τα πρόστιμα έφτασαν τα 4,2 εκ ευρώ. Ποιες ήταν οι συνηθέστερες παραβάσεις;
- Ψηφιακή κάρτα: 336
- Άρνηση εισόδου στους ελεγκτές και παροχή ανακριβών στοιχείων: 118
- Μη καταβολή δεδουλευμένων-επιδομάτων: 164
- Αδήλωτη εργασία- υπέρβαση ωραρίου-εβδομαδιαία ανάπαυση: 157
Συνολικά σε αυτούς τους έξι μήνες έχουν διενεργηθεί 41.486 έλεγχοι κι έχουν βεβαιωθεί 8.690 παραβάσεις, με πρόστιμα που ξεπερνούν τα 25,5 εκ. ευρώ. Τον Ιούλιο η ένταση των ελέγχων έγινε ακόμα μεγαλύτερη, με έμφαση στον τουρισμό, ενώ η κορύφωση της ελεγκτικής δραστηριότητας αναμένεται τον Αύγουστο.
Ο ετήσιος σχεδιασμός της Επιθεώρησης προβλέπει τουλάχιστον 72.133 ελέγχους κι αν κρίνει κανείς από τις επιδόσεις του πρώτου εξαμήνου, θα πρέπει να θεωρείται βέβαιο ότι ο στόχος θα ξεπεραστεί. Με βάση τις οδηγίες που έχουν λάβει οι ελεγκτές της Επιθεώρησης, προτεραιότητα έχουν:
- επιχειρήσεις και κλάδοι με υψηλό δείκτη κινδύνου παραβατικότητας,
- επιχειρήσεις που δεν έχουν ελεγχθεί την τελευταία τριετία ή που ελέγχθηκαν (μέσω προγράμματος ανάλυσης κινδύνου - risk analysis) και βρέθηκαν παραβατικές, με σκοπό τον έλεγχο συμμόρφωσης ή τυχόν υποτροπής τους,
- επιχειρήσεις που λειτουργούν περιοδικά λόγω της φύσης τους και συγκεκριμένα καταλύματα (στόχος η αύξηση των ελέγχων κατά 7,6% σε σχέση με τον προγραμματισμό του 2025) και εστίαση (στόχος η αύξηση των ελέγχων κατά 7,5% σε σχέση με τον προγραμματισμό του 2025),
- κλάδοι στους οποίους απασχολούνται αποσπασμένοι εργαζόμενοι ή εργαζόμενοι πολίτες τρίτων χωρών για την προστασία τους από πιθανές συνθήκες εργασιακής εκμετάλλευσης,
- επιχειρήσεις στις οποίες εφαρμόζεται ή θα εφαρμοστεί το σύστημα ψηφιακής κάρτας εργασίας,
- επιχειρήσεις σε κλάδους υπηρεσιών διανομής και μεταφοράς (όπου απασχολούνται εργαζόμενοι διανομείς δίκυκλων μοτοσυκλετών) με έμφαση στον κλάδο ταχυδρομικών και ταχυμεταφορικών δραστηριοτήτων, με στόχο την αύξηση των ελέγχων κατά 7,5% σε σχέση με τον προγραμματισμό του 2025,
- επιχειρήσεις στο χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών (στόχος η αύξηση των ελέγχων κατά 7,6% σε σχέση με τον προγραμματισμό του 2025),
- επιχειρήσεις σε γεωγραφικές περιοχές και κλάδους οικονομικής δραστηριότητας που παρατηρούνται υψηλά επίπεδα απασχόλησης ανηλίκων,
- επιχειρήσεις σε γεωγραφικές περιοχές και κλάδους οικονομικής δραστηριότητας όπου υπάρχει υψηλή πιθανότητα εργασιακής εκμετάλλευσης,
- μεγάλα κατασκευαστικά έργα.