Moody's: Διατηρεί το Baa3 για την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας με σταθερές προοπτικές - iefimerida.gr

Ο οίκος Moody's διατηρεί το Baa3 για την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας με σταθερές προοπτικές.

Στη δεύτερη φετινή του αξιολόγηση για την Ελλάδα, ο Moody’s διατηρεί αμετάβλητη στη βαθμίδα «Baa3» με «σταθερές» προοπτικές την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας.

Υπενθυμίζεται ότι ο αμερικανικός οίκος ήταν ο τελευταίος που έδωσε στην Ελλάδα την ελάχιστη επενδυτική βαθμίδα (Baa3), στις 15 Μαρτίου, με καθυστέρηση περίπου 1,5 χρόνο από τους άλλους οίκους αξιολόγησης.

Την περασμένη εβδομάδα, ο καναδικός οίκος DBRS είχε επίσης διατηρήσει στη βαθμίδα ΒΒΒ την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας, κρατώντας σταθερές τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Σημειώνεται ότι ο DBRS είχε αναβαθμίσει τον περασμένο Μάρτιο την ελληνική οικονομία εντός της επενδυτικής βαθμίδας.

Ακολουθούν οι αξιολογήσεις από τη Standard & Poor’s στις 17 Οκτωβρίου, από τη Scope στις 7 Νοεμβρίου και από τον οίκο Fitch στις 14 Νοεμβρίου.