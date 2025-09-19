 Moody's: Διατηρεί το Baa3 για την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας με σταθερές προοπτικές - iefimerida.gr
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Moody's: Διατηρεί το Baa3 για την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας με σταθερές προοπτικές

Moodys
Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody's / Φωτογραφία: Shutterstock
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Ο οίκος Moody's διατηρεί το Baa3 για την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας με σταθερές προοπτικές.

Στη δεύτερη φετινή του αξιολόγηση για την Ελλάδα, ο Moody’s διατηρεί αμετάβλητη στη βαθμίδα «Baa3» με «σταθερές» προοπτικές την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας.

Υπενθυμίζεται ότι ο αμερικανικός οίκος ήταν ο τελευταίος που έδωσε στην Ελλάδα την ελάχιστη επενδυτική βαθμίδα (Baa3), στις 15 Μαρτίου, με καθυστέρηση περίπου 1,5 χρόνο από τους άλλους οίκους αξιολόγησης.

Την περασμένη εβδομάδα, ο καναδικός οίκος DBRS είχε επίσης διατηρήσει στη βαθμίδα ΒΒΒ την πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας, κρατώντας σταθερές τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Σημειώνεται ότι ο DBRS είχε αναβαθμίσει τον περασμένο Μάρτιο την ελληνική οικονομία εντός της επενδυτικής βαθμίδας.

Ακολουθούν οι αξιολογήσεις από τη Standard & Poor’s στις 17 Οκτωβρίου, από τη Scope στις 7 Νοεμβρίου και από τον οίκο Fitch στις 14 Νοεμβρίου.

Ακολουθήστε το στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο 
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Moodys πιστοληπτική ικανότητα ελληνική οικονομία

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

×
ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
Tο iefimerida.gr δημοσιεύει άμεσα κάθε σχόλιο. Ωστόσο δεν υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Σχόλια με ύβρεις διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση. Χρήστες που δεν τηρούν τους όρους χρήσης αποκλείονται.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ