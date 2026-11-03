Moody’s: Ισχυρά τα «μαξιλάρια ασφαλείας» των ελληνικών τραπεζών για να διαχειριστούν πιθανούς κινδύνους - iefimerida.gr

Τα μαξιλάρια ασφαλείας των ελληνικών τραπεζών - Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, CrediaBank και Optima Bank- παραμένουν ισχυρά για να διαχειριστούν αναδυόμενους κινδύνους αναφέρει ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody's σε ανάλυσή του.

Με αφορμή την πρόσφατη Έκθεση Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία σημείωσε ότι συνεχίστηκε η κερδοφορία των ελληνικών τραπεζών στο α' εξάμηνο του 2026 και αναφέρθηκε σε τέσσερις αναδυόμενους κινδύνους - νέα καθαρή εισροή μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPL), υψηλό ποσοστό αναβαλλόμενων φορολογικών πιστώσεων (DTC) στο βασικό κεφάλαιό τους, όλο και πιο εξελιγμένες κυβερνοαπειλές και ένα πιο αβέβαιο μακροοικονομικό περιβάλλον - ο Moody's υπογραμμίζει ότι οι κίνδυνοι αυτοί είναι διαχειρίσιμοι και δεν υπάρχει λόγος αλλαγής των πιστωτικών προφίλ των τραπεζών σε αυτή τη φάση.

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«Η ισχυρή κερδοφορία, η κεφαλαιακή επάρκεια και η άφθονη ρευστότητα σημαίνουν ότι διαθέτουν σημαντική ικανότητα απορρόφησης ζημιών. Ωστόσο, η επίδραση αυτών των κινδύνων θα εξαρτηθεί από την έντασή τους. Μια απότομη αύξηση νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων, ιδίως σε συνδυασμό με ένα εξωτερικό σοκ, θα έθετε σε δοκιμασία τα μαξιλάρια ασφαλείας των τραπεζών», αναφέρει ο οίκος.

Ο Moody's σημειώνει ότι οι ελληνικές τράπεζες κατέγραψαν απόδοση ενεργητικού 1,3% και απόδοση ιδίων κεφαλαίων 12,1% το πρώτο εξάμηνο του 2026. Ο δείκτης κόστους προς έσοδα ήταν σημαντικά χαμηλότερος από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο (37,8% έναντι 54,6%, αντίστοιχα). Παράλληλα, ο βασικός κεφαλαιακός δείκτης τους (CET1) σε ενοποιημένη βάση ανήλθε σε περίπου 14,8% τον Ιούνιο του 2026 έναντι 16% για τις τράπεζες της ΕΕ που εποπτεύονται από την ΕΚΤ(SSM). Η ποιότητα ενεργητικού τους ήταν ισχυρή, με τον δείκτη NPL στο 3,4% τον Ιούνιο του 2026, ενώ η ρευστότητά τους παρέμεινε καλή, με τις τράπεζες να αναφέρουν δείκτη δανείων προς καταθέσεις 63,5%, περίπου 40 ποσοστιαίες μονάδες κάτω από τον μέσο όρο των τραπεζών της ΕΕ.

Οι τέσσερις κίνδυνοι

«Κατά συνέπεια, οι τράπεζες βρίσκονται σε καλή θέση να απορροφήσουν πιθανές πτωτικές πιέσεις στα πιστωτικά τους προφίλ. Ωστόσο, οι τέσσερις τομείς αναδυόμενων κινδύνων που εντοπίστηκαν από την Τράπεζα της Ελλάδος θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τις επιδόσεις τους, εάν εκδηλωθούν με μεγαλύτερη ένταση από ό,τι αναμένουμε», προσθέτει ο οίκος.

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Ειδικότερα, ο Moody's σημειώνει:

• Νέα δημιουργία NPL: Περίπου 1,7 δισ. ευρώ ενήμερων δανείων μετατράπηκαν σε μη εξυπηρετούμενα κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026, ενώ μόνο 388 εκατ. ευρώ από τα προηγουμένως ταξινομημένα ως κόκκινα δάνεια έγιναν ξανά ενήμερα . Το απόθεμα μη εξυπηρετούμενων δανείων αυξήθηκε κατά 9,3% κατά τη διάρκεια της περιόδου, αντανακλώντας κυρίως την καθαρή εισροή νέων κόκκινων δανείων. Ο δείκτης NPL των τραπεζών παρέμεινε γενικά σταθερός στο 3,4% (Δεκέμβριος 2025: 3,3%). Η πίεση στην ποιότητα του ενεργητικού εστιάζεται στις πολύ μικρές επιχειρήσεις και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, των οποίων οι δείκτες NPL διαμορφώθηκαν στο 11,2% και 4,6%, αντίστοιχα, έναντι μόλις 0,9% των μεγάλων εταιρειών.

• Ποιότητα κεφαλαίου: Οι αναβαλλόμενες φορολογικές πιστώσεις (DTC) αποτελούσαν το 36% του κεφαλαίου CET1 τον Ιούνιο του 2026, περιορίζοντας την ποιότητα κεφαλαίου των τραπεζών, αν και το ποσοστό αυτό ήταν μειωμένο σε σχέση με το 40% περίπου στο τέλος του 2025, καθώς οι τράπεζες επιτάχυναν την απόσβεση των DTC.

• Κυβερνοκίνδυνος και λειτουργικός κίνδυνος: Οι όλο και πιο εξελιγμένες κυβερνοεπιθέσεις με χρήση τεχνητής νοημοσύνης και η μεγάλη εξάρτηση από τρίτους παρόχους τεχνολογίας απαιτούν μεγαλύτερη ψηφιακή ανθεκτικότητα. Οι γεωπολιτικές εντάσεις αυξάνουν επίσης τον κίνδυνο στοχευμένων επιθέσεων κατά της χρηματοπιστωτικής υποδομής. Επιπλέον, η κοινωνική μηχανική (social engineering) και η απάτη μέσω εξουσιοδοτημένων πληρωμών τύπου (authorised push payment) αυξάνονται, ενώ οι άμεσες πληρωμές καθιστούν πιο δύσκολη την ανάκτηση των κλεμμένων κεφαλαίων. Ένα σοβαρό περιστατικό θα μπορούσε να οδηγήσει σε άμεσες απώλειες και ζημιά στη φήμη των εγχώριων τραπεζών.

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• Μακροοικονομικοί και γεωπολιτικοί αντίθετοι άνεμοι: Οι συνεχιζόμενες γεωπολιτικές εντάσεις και οι υψηλότερες τιμές της ενέργειας επιτείνουν τον πληθωρισμό, διαταράσσουν το εμπόριο και ενδέχεται να διακόψουν τις αλυσίδες εφοδιασμού. Η παρατεταμένη αβεβαιότητα θα μπορούσε επίσης να μειώσει τις άμεσες ξένες επενδύσεις και να καθυστερήσει τις επιχειρηματικές αποφάσεις.

«Το βασικό μας σενάριο για τις τέσσερις συστημικές ελληνικές τράπεζες δεν προβλέπει σημαντική μεταβολή σε κανέναν από αυτούς τους κινδύνους κατά τους επόμενους 12-18 μήνες. Ωστόσο, μια απότομη αύξηση των NPL, ιδίως εάν συνδυαζόταν με εξωτερικό σοκ, θα υπονόμευε τα οφέλη που έχουν επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια όσον αφορά την ποιότητα ενεργητικού και θα επιβράδυνε τη δημιουργία κεφαλαίου. Σε ένα τέτοιο σενάριο, πιθανόν θα επανεξετάζαμε την εκτίμησή μας για τα πιστωτικά προφίλ αυτών των τραπεζών, με αντανάκλαση στις αξιολογήσεις και τις προοπτικές τους», καταλήγει ο Moody's.

ΑΠΕ-ΜΠΕ