Μισθοί: Ο χάρτης της απασχόλησης στην Ελλάδα -Ποιοι κλάδοι δίνουν απολαβές πάνω από 2.000 ευρώ - iefimerida.gr

Σύμφωνα με τα τελευταία απολογιστικά στοιχεία από το σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης στο τέλος του 2025, δηλαδή πριν ενσωματωθεί η αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού κατά 4,55%, είχε διαμορφωθεί στα 1.516 ευρώ.

Επιπλέον, με την ενεργοποίηση του πλαισίου για τις συλλογικές συμβάσεις, που ήδη καλύπτει περίπου 500.000 εργαζόμενους, οι μέσες αποδοχές αυξάνονται περαιτέρω.

Το iefimerida, με τη βοήθεια του εργατολόγου Γ. Καρούζου, παρουσιάζει τα μισθολογικά «ρετιρέ», τους κλάδους που παραμένουν στα χαμηλά και πώς διαμορφώνονται στις μικρές επιχειρήσεις, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας.

Οι κλάδοι με τους μεγαλύτερους μισθούς

Σε 11 κλάδους της οικονομίας εντοπίζονται οι υψηλότεροι μισθοί που καταβάλλονται στην ελληνική αγορά εργασίας, με τις μέσες απολαβές να ξεπερνούν τα 1.500 ευρώ, ενίοτε και τα 2.500 ευρώ.

Πρωταθλητής όλων των κλάδων, αναφορικά πάντα με τις αποδοχές της εξαρτημένης εργασίας, αναδεικνύεται ο κλάδος της ενέργειας που τα τελευταία χρόνια έχει γνωρίσει σημαντική άνθηση. Σύμφωνα με στοιχεία του ΙΟΒΕ, οι μέσες ακαθάριστες αποδοχές πλήρους απασχόλησης στον κλάδο της ενέργειας για το 2025 ανήλθαν σε 2.609€ με το 96% των εργαζομένων να είναι υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης. Πρόκειται για το υψηλότερο μισθολογικό κλιμάκιο της χώρας.

Κατά ποδάς ακολουθεί και ο κλάδος των χρηματοοικονομικών – ασφαλιστικών υπηρεσιών, με τους εργαζόμενους σε τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες να κερδίζουν κατά μέσο όρο 2.518€ το μήνα. Κι εδώ η συντριπτική πλειοψηφία των μισθωτών (95%) εργάζεται με πλήρη απασχόληση, συνεπώς οι μέσες ακαθάριστες αποδοχές πλήρους απασχόλησης είναι απολύτως ενδεικτικές της μισθολογικής εικόνας του συνόλου των εργαζομένων στον κλάδο.

Αυτοί είναι και οι δυο κλάδοι της οικονομίας με μέσες αποδοχές πάνω από 2.500 ευρώ το μήνα μεικτά, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΙΟΒΕ.

Ακολουθεί ο κλάδος της ενημέρωσης και επικοινωνίας, με τους δημοσιογράφους και τους λοιπούς εργαζόμενους να κερδίζουν κατά μέσο όρο 2.088€ το μήνα μεικτά.

Πάνω από 2.000€ μεικτά κερδίζουν κατά μέσο όρο (σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Εργασίας από την Εργάνη) επίσης και οι μισθωτοί σε:

Προγραμματισμός Η/Υ ⇒ μέσος μισθός 2.324€

Δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης ⇒ μέσος μισθός 2.175€

Φαρμακοβιομηχανία ⇒ μέσος μισθός 2.108€

Στην ίδια ομάδα εντάσσονται και άλλοι 5 κλάδοι της οικονομίας, όπου εντοπίζονται μέσοι μεικτοί μισθοί στην πλήρη απασχόληση από 1.500€ έως 2.000€:

Ορυχεία και λατομεία ⇒ 1.840€ (96%) Διαχείριση ακίνητης περιουσίας ⇒ 1.680€ (78%) Νερό και απόβλητα ⇒ 1.675€ (95%) Επιστημονικές δραστηριότητες ⇒ 1.667€ (85%) Μεταφορά και αποθήκευση ⇒ 1.643€ (85%)

Τα ρετιρέ

Χαρακτηριστικά είναι και τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης του συστήματος «Εργάνη» για το 2025, αναφορικά με τις μεικτές αποδοχές στο σύνολο της οικονομίας:

Πάνω από 3.000€ ⇒ 112.075 μισθωτοί (ήταν 98.046 το 2024, +14%)

⇒ (ήταν 98.046 το 2024, +14%) 2.500€ – 3.000€ ⇒ 63.464 μισθωτοί (ήταν 56.445 το 2024, +12%)

⇒ 63.464 μισθωτοί (ήταν 56.445 το 2024, +12%) 2.000€ – 2.500€ ⇒ 126.963 μισθωτοί (ήταν 108.573 το 2024, +17%)

Ποιοι κλάδοι βρίσκονται στα «χαμηλά»﻿

Στον αντίποδα της μισθολογικής κλίμακας βρίσκονται 10 κλάδοι με τον μέσο μεικτό μισθό στην πλήρη απασχόληση να διαμορφώνεται από 1.190€ έως 1.500€.

Όπως είναι, μάλλον, αναμενόμενο στην βάση της κλίμακας βρίσκεται ο κλάδος της γεωργίας, δασοκομίας και αλιείας με μέσες μεικτές μηνιαίες απολαβές στα 1.190€. Ακριβώς μια θέση παραπάνω, στα χαμηλά της μισθολογικής κλίμακας, ακολουθούν οι εργαζόμενοι στον τουρισμό και ειδικότερα στα καταλύματα και την εστίαση, που παρά την υψηλή ανάπτυξη δεν φαίνεται να πληρώνει αντίστοιχες αμοιβές. Ειδικότερα εκεί ο μέσος μεικτός μισθός φτάνει στα 1.203€ με μόλις το 53%, όμως, των μισθωτών να είναι στην πλήρη απασχόληση, γεγονός που υποδηλώνει πως ο μέσος πραγματικός μεικτός μισθός – αν προσμετρηθεί και το 47% της μερικής απασχόλησης – είναι χαμηλότερος.

Αντίστοιχη εικόνα και στις Διοικητικές δραστηριότητες, όπου οι μεικτές αποδοχές δεν υπερβαίνουν τα 1.210€ (το 73% σε πλήρη απασχόληση), ενώ ακολουθούν οι εργαζόμενοι στην υγεία με μέσο μεικτό μισθό 1.268€, τουλάχιστον για το 78% που εργάζεται με πλήρη απασχόληση.

Στη Δημόσια Διοίκηση αλλά και στο εμπόριο, που είναι ο μεγαλύτερος εργοδότης της χώρας μετά το Δημόσιο, ο μέσος μεικτός μισθός διαμορφώνεται στα 1.327€ και 1.343€ αντίστοιχα, αλλά στο εμπόριο ανθεί η μερική απασχόληση σε ποσοστό 21%, κάτι που σημαίνει πως οι μέσες αποδοχές σε όλο τον κλάδο είναι χαμηλότερες.

Αντίστοιχες είναι οι αποδοχές και στους κλάδους:

Εκπαίδευση ⇒ 1.361€ (πλήρη απασχόληση 50%)

Τέχνες διασκέδαση και ψυχαγωγία ⇒ 1.345€ (πλήρη απασχόληση 49%)

Στη μεταποίηση, που επίσης γνωρίζει επενδυτική άνθηση, οι αποδοχές είναι περισσότερο ικανοποιητικές και φτάνουν στα 1.500€ για την πλήρη απασχόληση.

Τι γίνεται στις μικρές επιχειρήσεις

Σύμφωνα, πάντως, με το ΙΟΒΕ οι χαμηλότεροι μισθοί εντοπίζονται στις πολύ μικρές επιχειρήσεις (με κάτω από 10 εργαζόμενους), όπου ο μέσος μισθός το 2025 ήταν μόλις 1.154€ και ο λόγος κατώτατου/μέσου μισθού έφτανε στο 79%. Δηλαδή, η μεγάλη πλειονότητα των εργαζομένων (οι 8 στους 10 για την ακρίβεια) αμείβονται σχεδόν το ίδιο με τον κατώτατο μισθό).

Το 28% των εργαζομένων (730.000 άτομα) απασχολείται σε μικρές επιχειρήσεις. Εξ αυτών, το 38% παίρνει τον κατώτατο μισθό. Το υπόλοιπο 62% στις μικρές επιχειρήσεις λαμβάνει λίγο πάνω από τον ελάχιστο νόμιμο μισθό.