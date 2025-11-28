Μέτρο-ανάσα για την αγορά το «φρένο» στις εμπορικές μισθώσεις - iefimerida.gr

Σε μια συγκυρία, όπου τα ενοίκια «τρέχουν» με ιλιγγιώδη ταχύτητα, πέρα και πάνω από τον πληθωρισμό, το «φρενάρισμα» στις εμπορικές μισθώσεις κρίθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης ως αναγκαία συνθήκη για μην «σκάσει» η αγορά.

Τα στοιχεία από τον κλάδο του εμπορίου, που επέδρασαν καταλυτικά στην απόφαση για την παράταση του πλαφόν, δείχνουν ότι αυτήν τη στιγμή υπάρχει μια «τρύπα» 750 εκ ευρώ στους τζίρους, που προέρχεται από υπέρογκα μισθώματα, ενέργεια και μισθολογικές επιβαρύνσεις. Και κάπως έτσι και το 2026, η μεγαλύτερη αύξηση που μπορεί να γίνει στις εμπορικές μισθώσεις, περιορίζεται στο 3%.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.