Ελληνική Ένωση Τραπεζών: Μέτρα στήριξης των οικογενειών των δύο πυροσβεστών-θυμάτων της τραγωδίας στο Ζεφύρι

Την οικονομική ενίσχυση των οικογενειών των δύο πυροσβεστών που έχασαν τη ζωή τους σε πυρκαγιά στο Ζεφύρι, με 50.000 ευρώ για καθεμία, καθώς και τη διαγραφή δανειακών υποχρεώσεων των στενών συγγενών τους, αποφάσισαν τα μέλη της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών (ΕΕΤ), ως ελάχιστη ένδειξη τιμής στη μνήμη τους.



Τα μέλη της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, ως ελάχιστη ένδειξη τιμής στη μνήμη των δύο πυροσβεστών Ηλία Βαλατσού και Γεωργίου Ζυμπίδη

αποφάσισαν:

Να καταβάλουν άμεσα, ισομερώς, το ποσόν των 50.000 ευρώ σε καθεμία οικογένεια των θανόντων Να προβούν στην έναντι των τραπεζών μελών της ΕΕΤ διαγραφή ατομικών δανειακών υποχρεώσεων (από στεγαστικά, καταναλωτικά

δάνεια ή πιστωτικές κάρτες) των γονέων, προστατευόμενων μελών και συζύγων των δύο πυροσβεστών.

Οι δικαιούχοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών, που θα υλοποιήσει την παραπάνω πρωτοβουλία και συγκεκριμένα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου hba@hba.gr, υπόψη acting Γενικής Διευθύντριας.