Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων: Aπό 29/9 οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για χορήγηση δανείων - iefimerida.gr

Το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.), σε συνέχεια της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του, την 18η Σεπτεμβρίου 2025, ανακοίνωσε τα δικαιώματα λήψης δανείου.

Το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρες από 09:00 έως 21:00 θα δεχθεί αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για χορήγηση δανείων στους μετόχους του.

Δικαίωμα λήψης δανείου έχουν οι μέτοχοι που:

συμμετέχουν στο Ταμείο για διάστημα άνω των δύο ετών, με συνεχόμενες μηνιαίες κρατήσεις υπέρ ΜΤΠΥ,

είναι φορολογικά ενήμεροι (για είσπραξη χρημάτων από φορείς του δημοσίου τομέα, πλην κεντρικής διοίκησης) και

πληρούν το ηλικιακό κριτήριο, το οποίο, βάσει της απόφασης του Δ.Σ. της 15ης Ιουλίου 2025, έχει επεκταθεί από τα 61 στα 65 έτη.

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια, το ύψος του δανείου και τη διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι-νες παρακαλούνται να ανατρέξουν στον ακόλουθο σύνδεσμο https://www.mtpy.gr/daneia, προκειμένου να αποφευχθεί η καθυστέρηση των διαδικασιών, λόγω επιβάρυνσης των υπηρεσιών με e-mails και τηλεφωνικές κλήσεις. Διαδικασία υποβολής αίτησης Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβάλλεται αποκλειστικά και μόνο στην ιστοσελίδα του Ταμείου, μέσω της ψηφιακής εφαρμογής «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες» → «Αίτηση δανείου» (https://www.mtpy.gr/diathesimes-ypiresies), με χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet. Αιτήσεις που υποβάλλονται με οποιονδήποτε άλλον τρόπο δεν θα γίνονται δεκτές. Κατά την υποβολή της αίτησης, ο μέτοχος καταχωρεί μόνο τον αριθμό κινητού τηλεφώνου και το προσωπικό του e-mail. Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι πρέπει να δοθεί προσοχή στην ορθότητα πληκτρολόγησης του e-mail, «καθώς σε αυτό θα αποστέλλονται όλες οι σχετικές ειδοποιήσεις, όπως και η ενημέρωση για την υποβολή αίτησης προέγκρισης δανείου. Επίσης, οι μέτοχοι παρακαλούνται να μην υποβάλουν αιτήσεις αλλαγής στοιχείων κατά την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος».

ΑΠΕ-ΜΠΕ