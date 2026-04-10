Metlen: Τι αλλάζει το 2026 -Η χρονιά-ορόσημο για το restart και τη σταθερή άνοδο - iefimerida.gr

Μια χρονιά-ορόσημο για την πορεία της Metlen αναδεικνύεται το 2026, καθώς όπως προκύπτει από την τοποθέτηση του Εκτελεστικού Προέδρου Ευάγγελος Μυτιληναίος συγκεντρώνει όλα τα χαρακτηριστικά που μπορούν να επαναφέρουν τον Όμιλο σε τροχιά ισχυρής ανάπτυξης και να θέσουν τις βάσεις για σταθερή ανοδική πορεία τα επόμενα χρόνια.

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης αναλυτών για τα οικονομικά αποτελέσματα του 2025, το βασικό μήνυμα της διοίκησης είναι σαφές: το 2025 αποτέλεσε μια συγκυριακή παρένθεση και από το 2026 ξεκινά η επιστροφή στην «κανονικότητα», με πλήρη ευθυγράμμιση προς τον μεσοπρόθεσμο στόχο για EBITDA της τάξης των 2 δισ. ευρώ.

Η πιο σαφής ένδειξη αυτής της κατεύθυνσης δόθηκε από την ίδια τη δέσμευση του Ευάγγελου Μυτιληναίου προς τους μετόχους, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι η επαναφορά της εταιρείας σε ισχυρή αναπτυξιακή τροχιά δεν αποτελεί απλώς στόχο, αλλά «προσωπική δέσμευση» που «ξεκινά από το 2026». Όπως τόνισε, η πορεία του 2025 δεν επηρεάζει στο παραμικρό τους μεσοπρόθεσμους στόχους, ενώ η διοίκηση εμφανίζεται πεπεισμένη ότι η επόμενη χρονιά θα σηματοδοτήσει την πλήρη επαναφορά των επιδόσεων.

Οι «drivers» της επόμενης ημέρας

Το 2026 αποκτά κομβικό χαρακτήρα καθώς ενεργοποιούνται σταδιακά όλοι οι βασικοί πυλώνες ανάπτυξης του Ομίλου. Στην ενέργεια, η Metlen ενισχύει το αποτύπωμά της μέσω ενός διευρυμένου χαρτοφυλακίου ΑΠΕ που πλέον φτάνει τα 12 GW, με 6,4 GW σε ώριμη φάση, ενώ η στροφή προς υβριδικά σχήματα παραγωγής και αποθήκευσης δημιουργεί νέα περιθώρια κερδοφορίας. Παράλληλα, το καλοκαίρι του 2026 αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία το μεγαλύτερο έργο αποθήκευσης στη χώρα, ισχύος 330 MW, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση του Ομίλου στην ενεργειακή μετάβαση.

Ταυτόχρονα, το pipeline έργων μετασχηματίζεται, με την είσοδο των data centers και των έργων δικτύων να διευρύνει σημαντικά το EPC σκέλος της δραστηριότητας. Το κρίσιμο στοιχείο είναι ότι το νέο μοντέλο ανάπτυξης βασίζεται πλέον σε έργα με εξασφαλισμένη εμπορική αξιοποίηση πριν την έναρξη κατασκευής, περιορίζοντας δραστικά το εκτελεστικό ρίσκο που ανέδειξε η εμπειρία του 2025.

Στη μεταλλουργία, οι προοπτικές ενισχύονται από τη διασφαλισμένη πρόσβαση σε ενέργεια και το «κλείδωμα» του κόστους φυσικού αερίου έως το 2028, σε συνδυασμό με τις υψηλές τιμές και τα premiums στην αγορά αλουμινίου. Μεσοπρόθεσμα, ο τομέας αναμένεται να διπλασιάσει τη συνεισφορά του σε EBITDA, φτάνοντας τα 410 εκατ. ευρώ.

Κρίσιμα μέταλλα: από την πιλοτική φάση στην εμπορική αξιοποίηση

Καθοριστικό ρόλο στην πορεία προς τα 2 δισ. ευρώ EBITDA αναμένεται να διαδραματίσουν τα κρίσιμα μέταλλα και η κυκλική μεταλλουργία. Η πιλοτική μονάδα αναμένεται να δώσει την πρώτη παραγωγή έως το τέλος του 2026, με περιορισμένη αρχικά συμβολή, αλλά με σαφή προοπτική κλιμάκωσης από το 2027, όταν και θα ληφθεί επενδυτική απόφαση για νέα μονάδα 5 έως 10 φορές μεγαλύτερη. Στο ίδιο πλαίσιο, ο Ευάγγελος Μυτιληναίος προανήγγειλε εξελίξεις και στο project γαλλίου, καλώντας την αγορά να «μείνει συντονισμένη» για «ευχάριστη έκπληξη μέσα στη χρονιά», στοιχείο που ενισχύει την εικόνα ενός νέου, δυναμικού πυλώνα ανάπτυξης.

Στην περίπτωση της κυκλικής μεταλλουργίας, είπε ότι σύντομα αυτή μπαίνει σε φάση εμπορικής αξιοποίησης και οι πρώτες πωλήσεις προϊόντων αναμένονται μέσα στο 2026. «Επιβεβαιώνουμε ποσοστά ανάκτησης άνω του 95% με εφαρμογή σε όλα τα υλικά προτεραιότητας και ενώ έχει ήδη εξασφαλιστεί ένας σχετικός όγκος πρώτης ύλης, αναζητούμε και διερευνούμε ενεργά πρόσθετες ευκαιρίες στην αγορά», ανέφερε.

Η γεωπολιτική συγκυρία ως επιταχυντής

Παρά την αβεβαιότητα που προκαλεί η κρίση στη Μέση Ανατολή, η διοίκηση εκτιμά ότι η συγκυρία λειτουργεί τελικά υποστηρικτικά για τον Όμιλο. Οι υψηλές τιμές ενέργειας ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα των ΑΠΕ, ενώ η αυξημένη μεταβλητότητα δημιουργεί ευκαιρίες στο trading φυσικού αερίου. Ταυτόχρονα, το ολοκληρωμένο ενεργειακό μοντέλο της εταιρείας, που συνδυάζει παραγωγή, προμήθεια και διεθνές trading, λειτουργεί ως φυσικός μηχανισμός αντιστάθμισης κινδύνου.

Στη μεταλλουργία, οι υψηλές τιμές και η ενεργειακή ασφάλεια στηρίζουν τα περιθώρια, ενώ στον τομέα της άμυνας οι γεωπολιτικές εξελίξεις ενισχύουν τη ζήτηση και δημιουργούν νέες επενδυτικές ευκαιρίες.

Κομβικός στόχος για το 2026 παραμένει η επίτευξη επενδυτικής βαθμίδας, με τη διοίκηση να επισημαίνει ότι η εταιρεία βρίσκεται σε τροχιά επίτευξης του στόχου μέσω ενίσχυσης των ταμειακών ροών και μείωσης της μόχλευσης. Οι πρόσφατες αξιολογήσεις από S&P και Fitch κρίνονται ενθαρρυντικές, αντανακλώντας την εμπιστοσύνη στα θεμελιώδη μεγέθη του Ομίλου. Την ίδια ώρα, η στρατηγική κεφαλαιακής πειθαρχίας ενισχύεται από τις αλλαγές που εφαρμόστηκαν μετά το 2025, με αυστηρότερους ελέγχους, συχνότερες αναθεωρήσεις και ενίσχυση της εποπτείας στα έργα.

Αναφερόμενος στο πρόβλημα που προέκυψε το 2025 στον τομέα έργων, ο Ευάγγελος Μυτιληναίος έκανε λόγο για «ευλογία μεταμφιεσμένη», καθώς αποτέλεσε την αφορμή για βαθιές οργανωτικές αλλαγές που καθιστούν τον Όμιλο ισχυρότερο. Η ενσωμάτωση της MPP στον ενεργειακό τομέα, η πλήρης επανεξέταση των έργων και η αναγνώριση όλων των ζημιών δημιουργούν πλέον μια «καθαρή βάση» για την επόμενη ημέρα.

Συνολικά, το 2026 αναδεικνύεται ως το σημείο καμπής για τη Metlen: μια χρονιά όπου συνδυάζονται η αποκατάσταση της λειτουργικής κανονικότητας, η ενεργοποίηση νέων επενδυτικών πυλώνων και η ενίσχυση της χρηματοοικονομικής πειθαρχίας. Με τις βασικές δραστηριότητες να κινούνται ανοδικά και νέα projects να εισέρχονται σε φάση υλοποίησης, η διοίκηση εκτιμά ότι τίθενται οι βάσεις για μια σταθερή και διατηρήσιμη ανάπτυξη την επόμενη διετία, οδηγώντας τον Όμιλο προς την επίτευξη των φιλόδοξων στόχων του.