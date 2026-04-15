ΜΕΤΚΑ: Επένδυση-ορόσημο 380 εκατ. ευρώ στο Μαρούσι -Το project VORIA φέρνει ξενοδοχείο 5*, καζίνο και νέες υποδομές - iefimerida.gr

Σε μια επένδυση που αναμένεται να αναδιαμορφώσει τον χάρτη της φιλοξενίας και της ψυχαγωγίας στην Αττική προχωρά η ΜΕΤΚΑ, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση της στον τομέα των σύνθετων αναπτύξεων υψηλών απαιτήσεων.

Η ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ, θυγατρική της METLEN και κάτοχος πτυχίου 7ης τάξης, έχει στελέχη με μακροχρόνια εμπειρία στον τομέα υποδομών και δραστηριοποιείται στην κατασκευή έργων υποδομής, ήτοι οδικά και σιδηροδρομικά έργα, λιμενικά και μεγάλα κτιριακά έργα. Ως μια από τις κορυφαίες εταιρείες στον κλάδο των υποδομών ανέλαβε και το νέο project VORIA στο Μαρούσι που αποτελεί ένα από τα πλέον φιλόδοξα εγχειρήματα των τελευταίων ετών, συνδυάζοντας τουρισμό, ψυχαγωγία και σύγχρονες αστικές υποδομές. Η υπογραφή της σύμβασης μεταξύ της ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ και της NORTH STAR ENTERTAINMENT Α.Ε. σηματοδοτεί την επίσημη εκκίνηση ενός έργου-ορόσημο, το οποίο φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την ευρύτερη περιοχή. Η τελετή έναρξης πραγματοποιήθηκε με αγιασμό στον χώρο κατασκευής, παρουσία του Διευθύνοντος Συμβούλου και Αντιπροέδρου της ΜΕΤΚΑ Ντίνου Μπενρουμπή, του Διευθύνοντος Συμβούλου της North Star Entertainment Γιάννη Τσιρίκου και εκ των βασικών μετόχων της North Star, κ.κ. Θανάση Λασκαρίδη και Κωνσταντίνου Κόκκαλη και της κυρίας Ηρώς Χατζηγεωγίου, Διευθύνουσας Συμβούλου της ΕΤΑΔ.

Με συνολικό προϋπολογισμό που προσεγγίζει τα 380 εκατ. ευρώ, το VORIA σχεδιάζεται ως ένα ολοκληρωμένο, πολυλειτουργικό συγκρότημα που θα προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες φιλοξενίας και ψυχαγωγίας. Στην καρδιά του έργου βρίσκεται ένα πολυτελές ξενοδοχείο 5 αστέρων δυναμικότητας 300 κλινών, το οποίο θα πλαισιώνεται από τη μετεγκατάσταση του Καζίνο Πάρνηθας, ενισχύοντας τον χαρακτήρα του ως προορισμού διεθνούς εμβέλειας.

Το συγκρότημα θα περιλαμβάνει, επίσης, σύγχρονες συνεδριακές εγκαταστάσεις και αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, απαντώντας στις αυξανόμενες ανάγκες για επαγγελματικό και συνεδριακό τουρισμό, ενώ παράλληλα θα διαθέτει χώρους ευεξίας με spa, πισίνες και ποιοτικές επιλογές εστίασης. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη δημιουργία ανοιχτών, λειτουργικών και αισθητικά αναβαθμισμένων κοινόχρηστων χώρων, που θα ενισχύσουν την εμπειρία των επισκεπτών αλλά και την καθημερινότητα των κατοίκων.

Η συνολική δομημένη επιφάνεια του έργου θα ανέλθει σε 77.000 τ.μ., ενσωματώνοντας υπόγειες εγκαταστάσεις και χώρους στάθμευσης, ενώ το οικόπεδο εκτείνεται σε 25.000 τ.μ. Παράλληλα, προβλέπονται σημαντικές κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στον κομβικό άξονα της Λεωφόρου Κηφισίας και της Λεωφόρου Σπύρου Λούη, με στόχο τη βελτίωση της προσβασιμότητας και την αποσυμφόρηση της περιοχής.

Ο κ. Ντίνος Μπενρουμπής, διευθ. σύμβουλος και αντιπρόεδρος της ΜΕΤΚΑ

Ξεχωριστή σημασία έχει και η πρόβλεψη για τη δημιουργία εκτεταμένων χώρων πρασίνου και κοινωφελών υποδομών συνολικής έκτασης 25.000 τ.μ., οι οποίοι θα αποδοθούν στον Δήμο Αμαρουσίου, ενισχύοντας το περιβαλλοντικό και κοινωνικό αποτύπωμα της επένδυσης. Η διάρκεια κατασκευής εκτιμάται σε 24 μήνες, με τη ΜΕΤΚΑ να έχει ήδη ολοκληρώσει τις πρόδρομες εργασίες, επιβεβαιώνοντας την τεχνική της επάρκεια και την ετοιμότητά της να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις ενός τόσο σύνθετου έργου.

Με σημαντική παρακαταθήκη στον τομέα των υποδομών και της τουριστικής ανάπτυξης, η ΜΕΤΚΑ έχει υλοποιήσει εμβληματικά projects, όπως τα «Αστέρια Γλυφάδας» και το «Ξενοδοχείο Όλυμπος Νάουσα», ενώ σύντομα αναμένεται να παραδώσει το IKOS KISSAMOS στην Κίσσαμο Χανίων, ένα από τα μεγαλύτερα ξενοδοχειακά συγκροτήματα 5 αστέρων στην Ελλάδα. Η νέα αυτή επένδυση επιβεβαιώνει τον στρατηγικό ρόλο της εταιρείας στην αναβάθμιση των υποδομών και την ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης της χώρας, συμβάλλοντας παράλληλα στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και στην τόνωση της τοπικής οικονομίας.