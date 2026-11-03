Κοντά στα 500.000 ευρώ η μέση τιμή για ένα νεόδμητο 100 τ.μ. -Πού υπάρχουν «ευκαιρίες», τι χτίζεται ανά περιοχή - iefimerida.gr

Οι νέες οικοδομικές άδειες έχουν αυξηθεί κατά σχεδόν 8% σε έναν χρόνο, αλλά επ’ ουδενί δεν καλύπτουν το «χάσμα» μεταξύ προσφοράς και ζήτησης για κατοικίες.

Αυτό ακριβώς το «κενό» είναι που ευθύνεται κατά κύριο λόγο για την αύξηση των τιμών των ακινήτων, ενώ, αν συνυπολογίσει κανείς την αύξηση κατά περίπου 25% στο κόστος κατασκευής από το 2020 ως σήμερα, έχει την πλήρη εικόνα.

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Το μόνο σίγουρο είναι ότι η οικοδομική δραστηριότητα δεν αναπτύσσεται ομοιόμορφα, άρα οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν ανοικτές τις «κεραίες» τους για να εντοπίσουν την κατοικία που τους ταιριάζει, στην τιμή που αντέχει το πορτοφόλι τους.

Ειδικά όσον αφορά στο Λεκανοπέδιο, βάζοντας στο «μικροσκόπιο» τις 1.939 καταγραφές νέων έργων κατοικίας στο πρώτο εννιάμηνο του 2026, η ReDataset διαπίστωσε ότι η Ανατολική Αττική συγκεντρώνει πάνω από 1 στις 3 νέες οικοδομές.

Γράφημα για νέες κατασκευές

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«Ζεσταίνονται» τα ανατολικά προάστια -Επιστρέφουν οι μονοκατοικίες

Θυμίζοντας τις προ οικονομικής κρίσης εποχές, όταν τα ανατολικά προάστια συγκέντρωναν την προσοχή κατασκευαστών και αγοραστών, η Ανατολική Αττική προηγείται με 694 νέες καταγραφές, που αντιστοιχούν στο 36% του συνόλου. Ακολουθεί ο Βόρειος Τομέας Αθηνών με 343, ο Νότιος με 222 και ο Κεντρικός με 211.

Στον αντίποδα, ο Πειραιάς καταγράφει μόλις 86 νέα έργα κατοικίας, τα λιγότερα μεταξύ των περιφερειακών ενοτήτων.

Ένα ακόμα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι επιστρέφουν οι μονοκατοικίες:

Στην Ανατολική Αττική, 468 από τις 694 καταγραφές αφορούν μονοκατοικίες και μεζονέτες, το ίδιο μοτίβο εμφανίζεται στις Νήσους Αττικής, όπου οι μονοκατοικίες συγκεντρώνουν 115 από τις 137 νέες καταγραφές.

Η Αίγινα προηγείται με 49, ακολουθούμενη από τα Κύθηρα (31) και τη Σαλαμίνα (27). Παράλληλα, το 32% των νέων κτιρίων εντάσσεται σε συγκροτήματα, έναντι 10% στο σύνολο της Αττικής.

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Στη Δυτική Αττική κυριαρχούν οι μονοκατοικίες, με 67 από τις 105 νέες καταγραφές. Τα Μέγαρα προηγούνται με 36 και ακολουθεί η Φυλή με 26.

Αντιθέτως, λόγω στενότητας χώρου, δηλαδή μικρότερων οικοπέδων, στον Κεντρικό Τομέα Αθηνών, το 94% των νέων καταγραφών αφορά πολυκατοικίες. Ως ήταν αναμενόμενο, στον Νότιο Τομέα το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει το 86%, με τη Γλυφάδα να προηγείται μεταξύ των δήμων της περιοχής με 63 καταγραφές.

Γράφημα για κατοικίες στην Ανατολική Αττική

Τα... κομφόρ κοστίζουν

Το επόμενο στοιχείο που προσφέρεται για ανάλυση είναι το τι προσφέρουν τα νέα ακίνητα, με ό,τι συνεπάγεται, φυσικά, αυτό για τη ζητούμενη τιμή τους.

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Στον Νότιο Τομέα, το μέσο νέο κτίριο έχει επιφάνεια 710 τ.μ., σχεδόν διπλάσια από τον μέσο όρο της Αττικής, που διαμορφώνεται στα 380 τ.μ. Στον Βόρειο Τομέα, το 92% των νέων κτιρίων διαθέτει υπόγειο, έναντι 74% στην Αττική.

Στον Δυτικό Τομέα, το 82% διαθέτει πυλωτή, όταν το αντίστοιχο ποσοστό για το σύνολο της Αττικής είναι 38%. Ένα ακόμη ενδιαφέρον χαρακτηριστικό εμφανίζεται στην Ανατολική Αττική: το 30% των νέων κτιρίων διαθέτει πισίνα, έναντι 21% συνολικά στην Αττική.

Επιβεβαιώνοντας για μια ακόμα φορά ότι τα νεόδμητα είναι μάλλον απλησίαστα για τους πολλούς, η ανάλυση της ReDataset δείχνει ότι η διάμεση ζητούμενη τιμή στην Αττική διαμορφώνεται στα 4.560 €/τ.μ.

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Αυτό αντιστοιχεί σε ενδεικτικό budget 456.000 € για μια κατοικία 100 τ.μ.

Ο Νότιος Τομέας βρίσκεται στην κορυφή, με 502.000 €, ενώ ακολουθεί ο Βόρειος με 479.000 € και ο Κεντρικός με 452.000 €.

Χαμηλότερα βρίσκονται η Ανατολική Αττική με 406.000 €, ο Πειραιάς με 377.000 € και ο Δυτικός Τομέας με 347.000 €.

Επομένως, για το ίδιο υποθετικό μέγεθος κατοικίας, το ενδεικτικό budget στον Νότιο Τομέα είναι περίπου 155.000 € υψηλότερο από τον Δυτικό Τομέα.

Οι αποκλίσεις γίνονται ακόμη εντονότερες σε επίπεδο δήμου. Η Βάρη-Βούλα-Βουλιαγμένη βρίσκεται στην κορυφή, με ενδεικτική τιμή 756.000 € για νεόδμητο 100 τ.μ. Ακολουθούν η Γλυφάδα με 640.000 € και ο Άλιμος με 600.000 €. Αξιοσημείωτο είναι ότι τέσσερις από τους έξι ακριβότερους δήμους βρίσκονται στο νότιο παραλιακό μέτωπο.

Στον αντίποδα, τα Σπάτα-Αρτέμιδα καταγράφουν τη χαμηλότερη τιμή, στις 301.000 €, ενώ ακολουθούν το Κερατσίνι-Δραπετσώνα με 315.000 € και η Παλλήνη με 333.000 €.

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Η απόσταση ανάμεσα σε Βάρη-Βούλα-Βουλιαγμένη και σε Σπάτα-Αρτέμιδα είναι περίπου 2,5 φορές.