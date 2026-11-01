Το νέο τουριστικό μενού της Ελλάδας λέγεται TAG, με άρωμα παράδοσης και γεύση δώδεκα μηνών - iefimerida.gr

Παραδοσιακές συνταγές και αυθεντικές εμπειρίες της ελληνικής υπαίθρου αποκτούν κοινή ταυτότητα μέσα από την πρωτοβουλία TAG Greece και την επέκταση της Ελλάδας στον Οδηγό MICHELIN - Στόχος η προσέλκυση ποιοτικών επισκεπτών με αύξηση δαπάνης όλο τον χρόνο.



Ένα ποτήρι παλαιωμένο Vinsanto από τη Σαντορίνη, ένα κομμάτι γραβιέρας από τη Νάξο, ηπειρώτικο μέλι, φρεσκοτριμμένο αιγαιοπελαγίτικο θυμάρι… Αυτά, δεν είναι μόνο τα αρώματα, οι γεύσεις ή κάποιες εικόνες απόλαυσης, αλλά το πιο ισχυρό «χαρτί» που ετοιμάζεται να «παίξει» ο ελληνικός τουρισμός μετά το καθιερωμένο του μοντέλο «Ήλιος και Θάλασσα».



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Σε μια συγκυρία ιδιαίτερα αβέβαιη για την οικονομία της Ευρώπης, η νέα πρωτοβουλία του υπουργείου Τουρισμού «TAG GREECE» ξεκινά να υλοποιείται με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και αφορά μια ενιαία, διεθνώς αναγνωρίσιμη ταυτότητα της ελληνικής γαστρονομίας, με τα αρχικά να προέρχονται από τους όρους Tradition, Agritourism και Gastronomy (TAG).

Φωτογραφία: υπουργείο Τουρισμού

Τουρισμός: Το νέο TAG και το κρυφό πλεονέκτημα των σεφ θα φέρουν ποιοτικούς ταξιδιώτες όλο τον χρόνο

Η υπουργός Όλγα Κεφαλογιάννη κάνει λόγο για μια νέα στρατηγική της τουριστικής ανάπτυξης με απώτερο στόχο τη διάχυση της τουριστικής δραστηριότητας και εμπειρίας φιλοξενίας σε περισσότερες περιοχές και σε μεγαλύτερη χρονική διάρκεια. Επιπλέον, όπως η ίδια τονίζει, το TAG GREECE αναμένεται να φέρει αύξηση των ποιοτικών επισκεπτών και κατ’ επέκταση άνοδο των εσόδων.

Επιπλέον, εκτιμά πως η ελληνική γαστρονομία και η αγροτική παραγωγή αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του πολιτισμού της Ελλάδας, με παράδειγμα τον πλούτο των τοπικών προϊόντων, το πολλά υποσχόμενο ελληνικό κρασί που διακρίνεται διεθνώς και στις προσπάθειες των οινοποιών. Θεωρεί «όπλο» για το μέλλον του τουρισμού την προβολή στα επισκέψιμα ζυθοποιεία, τυροκομεία, ελαιοτριβεία και αποσταγματοποιεία, ενώ κρυφό πλεονέκτημα της Ελλάδας είναι οι ταλαντούχοι σεφ, που αξιοποιούν με ευρηματικότητα την τοπική πρώτη ύλη και τη γαστρονομική παράδοση κατακτώντας ολοένα και πιο υψηλή θέση στη διεθνή γαστρονομία.

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«Με το TAG GREECE συνδέουμε την ελληνική παραγωγή, τη γαστρονομία και τη φιλοξενία σε ένα κοινό πλαίσιο προβολής. Στόχος μας είναι να αναδείξουμε στο διεθνές κοινό μια πλευρά της Ελλάδας που προσφέρει ξεχωριστές εμπειρίες και νέους λόγους να την επισκεφθεί κανείς κάθε εποχή του χρόνου», δήλωσε σε σχετική εκδήλωση, αναφερόμενη τόσο στα τρία διαδοχικά ρεκόρ σε εισπράξεις και ταξιδιωτική κίνηση από το 2023 έως το 2025, όσο και στην περαιτέρω ενίσχυση το 2026, ειδικά, όπως είπε, κατά τους χειμερινούς μήνες και τους μήνες εκτός αιχμής.

Η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη στην επίσημη παρουσίαση της πρωτοβουλίας «TAG GREECE» / Φωτογραφία: υπουργείο Τουρισμού

Οδηγός Michelin, τοπικά προϊόντα και φιλοξενία: Η Ελλάδα χτίζει νέα υπεραξία στον τουρισμό



Για μια «ζωντανή και πολυδιάστατη γαστρονομική κουλτούρα της Ελλάδας» κάνει λόγο ο Gwendal Poullennec, International Director του MICHELIN Guide, με αφορμή την πρόσφατα ανακοινωθείσα επέκταση της ελληνικής γαστρονομίας στον γαλλικό οδηγό με την προσθήκη της Σαντορίνης και της Θεσσαλονίκης﻿. «Η νέα αυτή έκδοση θα στρέψει το ενδιαφέρον σε μια χώρα όπου η γαστρονομία συνεχίζει να συναρπάζει, να εμπνέει και να προσελκύει λάτρεις του καλού φαγητού από όλο τον κόσμο», υπογράμμισε, λέγοντας πως κάθε προορισμός προσφέρει ένα ξεχωριστό γαστρονομικό αποτύπωμα, διαμορφωμένο από την πολιτιστική του κληρονομιά, τις τοπικές πρώτες ύλες και τη δημιουργικότητα των σεφ του.

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Η Σαντορίνη στην επικαιρότητα των νέων του MICHELIN Guide / Φωτογραφία: MICHELIN Guide

Σύμφωνα με τη διοίκηση του ΕΟΤ, η κίνηση αυτή όχι μόνο θα συμβάλλει καθοριστικά στην προσέλκυση high end τουριστών αλλά και στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και την ενίσχυση του city break.



Παράλληλα, τρέχει μια νέα καμπάνια επικοινωνίας και προβολής που περιλαμβάνει διαφήμιση σε δημόσιους χώρους, μέσα μεταφοράς και μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε διεθνή, εθνικής εμβέλειας και τοπικά τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά μέσα με το μήνυμα «Έλα πιο κοντά στην Ελλάδα».

