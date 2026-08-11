Μειώθηκαν τα χρέη του Δημοσίου σε ιδιώτες: Στα 3,5 δισ. το Μάιο, αναλυτικά τα ποσά για νοικοκυριά και επιχειρήσεις - iefimerida.gr

Μείωση κατά 168 εκατ. ευρώ σημείωσε τον Ιούνιο το σύνολο των υποχρεώσεων Δημοσίου προς ιδιώτες (νοικοκυριά και επιχειρήσεις), καθώς υποχώρησαν στα 3,5 δισ. ευρώ, από 3,7 δισ. τον Μάιο.

Ωστόσο στους έξι μήνες από τις αρχές του έτους καταγράφουν αύξηση κατά 251 εκατ. ευρώ , εν σχέσει με τα 3,299 δισ. ευρώ στα οποία ανέρχονταν τον Δεκέμβριο του 2025.

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Τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, δείχνουν ότι ειδικά οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς προμηθευτές και λοιπούς ιδιώτες στο τέλος Ιουνίου διαμορφώθηκαν σε 2,762 δισ. ευρώ. Σε σχέση με τον Μάιο όπου ανέρχονταν σε 2,999 δισ. ευρώ, οι οφειλές μειώθηκαν κατά 237 εκατ. ευρώ. Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο του 2025 όμως, το συνολικό ποσό είναι αυξημένο κατά 185 εκατ. ευρώ, καθώς στο τέλος του προηγούμενου έτους οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις ανέρχονταν σε 2,577 δισ. ευρώ.

Εκκρεμείς επιστροφές φόρων

Αντιστοίχως οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων αυξήθηκαν στα 788 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο, από 719 εκατ. ευρώ τον Μάιο και 722 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2025.

Ωστόσο η εξέλιξη αυτή θεωρείται συγκυριακή, καθώς ο Ιούνιος ήταν μήνας μαζικής υποβολής και εκκαθάρισης δηλώσεων φόρου εισοδήματος, από τις οποίες προέκυπταν καθημερινά πιστωτικά εκκαθαριστικά για χιλιάδες δικαιούχους.

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Από τις συνολικές εκκρεμείς επιστροφές φόρων, μόνο ποσόν 234 εκατ. ευρώ αφορούσε πραγματικά καθυστερήσεις άνω των 90 ημερών. Ήταν μειωμένο τόσο σε σχέση με τον Μάιο (όπου το αντίστοιχο ποσό ανερχόταν σε 282 εκατ. ευρώ) όσο και με τον Δεκέμβριο του 2025 (338 εκατ. ευρώ).

Σύμφωνα δε με τα ίδια στοιχεία , επιστροφές φόρων 149 εκατ. ευρώ τελούν σε καθυστέρηση με ευθύνη των δικαιούχων, λόγω μη ανταπόκρισης ή μη προσκόμισης δικαιολογητικών.

Οι οφειλές των νοσοκομείων

Στις οφειλές προς προμηθευτές, το μεγαλύτερο μέρος των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων αφορά οφειλές νοσοκομείων. Στο τέλος Ιουνίου τα χρέη τους μειώθηκαν σε 1,305 δισ. ευρώ, έναντι 1,519 δισ. ευρώ τον Μάιο και 1,397 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2025.

Αν και μειώθηκαν κατά 214 εκατ. ευρώ από το Μάιο και κατά 92 εκατ. ευρώ σε σχέση με το τέλος του 2025, οι οφειλές των νοσοκομείων αντιστοιχούν περίπου στο 47% του συνόλου των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της Γενικής Κυβέρνησης (χωρίς τις εκκρεμείς επιστροφές φόρου).

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Αντίστοιχα οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του ΕΟΠΥΥ ανήλθαν σε 248 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο, από 238 εκατ. ευρώ τον Μάιο και 231 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2025.

Στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις ασφαλιστικών Ταμείων ανήλθαν σε 715 εκατ. ευρώ, έναντι 706 εκατ. ευρώ τον Μάιο και 666 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025.

Μεικτή ήταν η τάση στις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης: τον Ιούνιο διαμορφώθηκαν σε 333 εκατ. ευρώ, από 345 εκατ. ευρώ τον Μάιο και 180 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2025. Παρά τη μείωση κατά τον μήνα Ιούνιο, συνολικά στο α΄εξάμηνο σημειώνουν αύξηση κατά 85%.

Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του "στενού" δημόσιου τομέα (Υπουργεία) μειώθηκαν στα 167 εκατ. ευρώ, από 193 εκατ. ευρώ τον Μάιο, ενώ στο τέλος του 2025 ανέρχονταν σε 127 εκατ. ευρώ.

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Τα λοιπά νομικά πρόσωπα της Γενικής Κυβέρνησης εμφάνισαν ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις 243 εκατ. ευρώ, έναντι 236 εκατ. ευρώ τον Μάιο και 208 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2025.

Το Γενικό Λογιστήριο διευκρινίζει ότι οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις ορίζονται ως υποχρεώσεις προς τρίτους που δεν έχουν εξοφληθεί μετά την παρέλευση 90 ημερών από την ημερομηνία οφειλής.

Ειδικά για τον ΕΟΠΥΥ και τα νοσοκομεία, τα ληξιπρόθεσμα χρέη καταγράφονται ως μικτά ποσά. Στο δελτίο στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης αναφέρεται ότι οι υποχρεώσεις των παρόχων Υγείας για rebate και clawback δεν έχουν ακόμη συμψηφιστεί.