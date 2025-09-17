 Με μεικτές τάσεις έκλεισε η Wall Street στον απόηχο της μείωσης επιτοκίων από τη Fed - iefimerida.gr
Με μεικτές τάσεις έκλεισε η Wall Street στον απόηχο της μείωσης επιτοκίων από τη Fed

Κλείσιμο στη Wall Street χωρίς κατεύθυνση
NEWSROOM IEFIMERIDA.GR

Μεικτές τάσεις επικράτησαν σήμερα στη Wall Street, στον απόηχο της απόφασης της αμερικανικής κεντρικής τράπεζας (Fed) για μείωση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με άνοδο 260,42 μονάδων (+0,57%), στις 46.018,32 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 72,63 μονάδων (–0,33%), στις 22.261,32 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με πτώση 6,41 μονάδων (–0,10%), στις 6.600,35 μονάδες.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

